Las imágenes que revelan cómo Israel ha convertido Gaza en un desierto

Gonzalo de las Heras Domingo, 5 de octubre 2025, 01:29

El 7 de octubre Israel sufría uno de los mayores ataques de su historia, cuando terroristas de Hamás asaltaron las localidad próximas a Gaza y llevaron a cabo 1.700 asesinatos, así como el secuestro de 300 personas. Veinte días más tarde, tropas de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel, por sus siglas en inglés) entraban por primera vez en la Franja en una operación militar que dura ya dos años. Aunque en un principio la entrada de tropas en suelo palestino tenía como objetivo la liberación de los rehenes, la necesidad de garantizar zonas de seguridad para las tropas hizo que comenzase la demolición de edificios próximos a la frontera.

Las tropas israelíes se adentraron en una región con 41 kilómetros de largo y en la que vivía cerca de dos millones de personas, una de las áreas más densamente poblada del mundo. En ese terreno, Hamás había excavado una red de túneles en los que refugiarse. Con el paso de los meses, la guerra se extendió y se produjeron ataques a centros hospitalarios, escuelas e infraestructuras civiles de todo tipo. Mientras que Hamás denunciaba que se trataba de una guerra de exterminio, la versión de las IDF defendía que se estaba atacando a lugares que los terroristas empleaban como refugio.

Israel ha utilizado todos los medios a su alcance para intentar vencer en esta guerra. En los distintos momentos del conflicto ha utilizado zonas de exclusión, en las que ha pedido a los civiles que abandonen sus asentamientos para iniciar una campaña de ataques. Ello ha motivado los desplazamientos de cientos de miles de palestinos en busca de lugares presuntamente seguros. De la misma manera, el intento de cortar el envío de ayuda a Hamás hizo que las IDF impidiesen la entrada de aliemntos a la franja, lo que ha provocado una hambruna. Según el ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, en lo que va de guerra han fallecido más de 60.000 palestinos. Un estudio realizado por la revista médica Lancet estima que la cifra podría ser mayor por los cadáveres que se encuentran bajo los escombros y podría alcanzar los 70.000.

La devastación sistemática ha supuesto que cientos de miles de palestinos tengan que vivir en campos de refugiados, repartidos por zonas supuestamente desmilitarizadas pero en la que también se producen ataques israelíes. Zonas urbanizadas, en las que antes del 7 de octubre había jardines, carreteras y edificios de varias plantas, se han converitod en un desierto de polvo y ruinas por efecto de la artillería y los misiles de las IDF. Los mapas de hace dos años ya no reflejan la realidad de la Franja.

Situación previa al ataque del 7 de octubre: Franja de Gaza bajo control palestino. Los milicianos de Hamás atacaron kibutzs, festivales de música, y poblaciones vecinas tras cruzar por sorpresa la frontera, protegida por un muro en su totalidad. Situación actual. En gris oscuro, las zonas arrasadas. En rojo, las que aún controla Palestina. En amarillo, la zona de Isarel evacuada por el ejército. La línea de puntos indica la zona de exclusión para gazatíes.

La mayoría de la zona norte de la Franja de Gaza estaba urbanizada y muy densamente poblada. Alrededor de la ciudad vieja de Gaza habían ido creciendo barrios de traza urbana: Al-Rimal y Al-Zeitun eran solo dos de ellos. Hacia el sur del territorio, por donde limitan con Egipto, la mayor población es la de Rafah. En estos lugares, los ataques se han multiplicado en los dos últimos años.

Erez Beit Janun Sederot Al Rimal Ciudad Vieja AL-Zeitun Erez Beit Janun Sederot Al Rimal Ciudad Vieja AL-Zeitun Erez Beit Janun Sederot Al Rimal Ciudad Vieja AL-Zeitun Erez Beit Janun Sederot Al Rimal Ciudad Vieja AL-Zeitun

Para la elaboración de las imágenes que pueden ver a continuación se han consultado las imágenes que Google Earth pone a disposición de todos los usuarios. Como el programa de visualización de fotografías aéreas almacena las distintas pasadas de satélites y avionetas, y permite acceder a las más antiguas, se han superpuesto ejemplos de aquellas imágenes que habían sido tomadas después de la devastación con otras antiguas, de forma que sea fácil visualizar una y otra. Para ello solo hay que deslizar la línea vertical que atraviesa la foto para poder ver la imagen más antigua y la más reciente. Obviamente, este efecto solo se puede aplicar en aquellas zonas en las que las imágenes más actuales son posteriores a la devastación, algo que no sucede en todo el territorio gazatí. Además, se han buscado perspectivas en las que las luces y las sombras permitan apreciar de manera clara el volumen de los objetos, de la interpretación del terreno y los daños no sea confusa.

Estadio Yarmuk Campo de internamiento

Uno de los ejemplos de la destrucción son las gradas del estadio Yarmuk, que acogían hasta 9.000 espectadores. Fue construido en 1952 bajo administración egipcia, y era la sede del Gaza Sports Club. Al principio de los bombardeos, algunos habitantes de los barrios vecinos se instalaron en el interior para protegerse de las bombas. El 24 de diciembre de 2023 fue ocupado por el ejército de Israel, que lo convirtió en campo de internamiento para cientos de palestinos. El césped, como se ve en la imagen, se cubrió con tiendas de campaña.

Ahora Antes

Potabilizadora de Al-Zaitún Campos arrasados

El agua es un recurso escaso en la Franja de Gaza. Quizás por eso la potablizadora situada al sur del barrio de Al-Zaitún es lo único que parece haber sobrevivido en este suburbio meridional del denso entramado urbano de Gaza City. Los bulldozers y los explosivos no solo se han cebado con las casas. Todos los caminos han sido arrasados y las plantaciones, abandonadas, también han sido reducidas a la nada.

Ahora Antes

Sur de Jabalia Barrios reducidos a escombros

La destrucción minuciosa rara vez es perceptible desde las fotos aéreas, pero en algunos puntos de Gaza el grado de aniquilación es tal que en las imágenes cenitales se percibe sin dudas: todo se ha vuelto polvoriento, sin otro color que el de los escombros. Inlcuso el asfalto ha desparecido y muchos tejados, ahora inexistentes, dejan entrever los interiores de las viviendas entre restos de muros y tabiques.

Ahora Antes

Al-Mawasi El campamento gigantesco

La zona de Al-Mawasi, un enclave al suroeste del campo de refugiados de Yan-Yunís, se ha convertido en un inmenso campamento de acogida para los habitantes de Ciudad de Gaza, forzados a dejar sus apartamentos de la capital para vivir en tiendas de campaña, agolpadas en un caos aparente. El cambio es visible desde las propias imágenes aéreas: lo que era una serie de terrenos cultivados, con frutales e invernaderos, es ahora una nueva ciudad de techos de lona que se extiende hasta la misma arena de la playa, más allá de la carretera costera.

Después Antes

Bureij No solo Gaza City

La desolación no se circunscribe estrictamente a Ciudad de Gaza, dónde han tenido lugar las batallas más recientes de la guerra, sino que se extiende toda la Franja. En los alrededores del campamento de Bureij, ya fuera de la trama urbana de la capital, los efectos son también visibles desde el aire.

Ahora Antes

