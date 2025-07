«Aquí don Quijote ya solo ve excavadoras»

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 7 de julio 2025, 06:50 Comenta Compartir

La avenida de Galicia de Oviedo es más que una simple arteria de tráfico; es un ecosistema donde conviven oficinas, residencias y un tejido comercial con profundas raíces. Sus comerciantes no son solo vendedores, son también vecinos y guardianes del espíritu de una de las vías más reconocibles de la ciudad. Ahora, ante una inminente y gran remodelación en ejecución para convertirla también en un bulevar hostelero, son ellos quienes mejor relatan la historia de la calle.

Clunia Boutique

Nadie conoce mejor la evolución de la avenida de Galicia que Olga Fernández, al frente de Clunia Boutique desde hace diecinueve años. Fue una de las pioneras en una época en la que el paisaje era muy diferente. «Pasé de estar sola a ver cómo ha ido evolucionando poco a poco. Había muy pocos bares, una pastelería, una tienda de niños y poco más», recuerda. Sobrevivir a dos crisis económicas le ha enseñado que el comercio de proximidad se basa en algo más que transacciones. «Aquí la clientela es como una familia, no haces clientes sino amistades. Me encanta lo que hago y el trato con la gente». Su compromiso es absoluto: «Me jubilo en esta calle», declara sin dudar.

Especiate

Ese mismo sentimiento de pertenencia, aunque llegado por otro camino, lo comparte Silvia Rionda, quien en octubre cumplirá doce años al frente de su tienda de tés e infusiones. «Nunca había regentado ningún tipo de tienda ni hemos estado jamás en otra calle que no sea la avenida de Galicia», explica. Su llegada fue un auténtico «golpe de suerte». Buscando local por todo el centro de Oviedo, desde Uría hasta la plaza de América, se topó con un bajo en plena reforma. «Nos acercamos a preguntar y conseguimos el contacto del dueño», sin saber siquiera si estaba en alquiler. Hoy no se arrepiente. La ubicación, «justo a la altura de uno de los pocos pasos de peatones», le garantiza un tránsito constante de su clientela fija, muchos de ellos trabajadores de las oficinas cercanas. Aunque la tienda «empieza a quedarse pequeña, no nos vamos a ir de aquí», afirma con rotundidad. Para ella, las futuras obras solo traerán mejoras: «La calle quedará más bonita para pasear».

RE-Read

En la misma acera, la historia de Gloria Alonso con su librería de segunda mano Re-Read comenzó hace casi seis años. Decidió abrir la franquicia en la ciudad donde vive y la avenida de Galicia le pareció la elección natural. «Buscábamos una zona comercial y esta calle nos gustaba. Además, es inconfundible, el nombre es conocido por casi todos», explica. Para su negocio, que compra y vende libros, la ubicación resultó ser idónea. La acera ancha, el paso de coches «para quienes vienen a dejar sus libros» y, sobre todo, su posición como «eje de bajada desde las facultades de El Cristo», le aseguran un flujo constante de estudiantes y funcionarios. «Estoy encantada, muy contenta de haber escogido la avenida de Galicia», asegura. Ante la inminente llegada de las obras, se lo toma con humor: «Ahora, mirando por la ventana, don Quijote ya no ve molinos, sino excavadoras».

Don Foodie

El realismo también tiene su espacio. Marcos Fernández, de Don Foodie, que abrió en el verano de hace diez años, confirma que «la calle es muy buena», pero matiza que su clientela es más local que turística. «Aquí hay turistas, pero no entran», señala. Para él, la ubicación es clave en una ciudad como Oviedo, donde «no es sencillo» y el acceso a veces se restringe. Su actitud ante la remodelación es pragmática: «Cuando lleguen las obras, se verá».

Comenta Reporta un error