«Esta calle de Oviedo está estratégicamente colocada»

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 21 de julio 2025, 07:38

En la parte más elevada del casco antiguo de Oviedo se extiende una calle cuyo nombre lo dice todo: Cimadevilla. Durante siglos, formó parte de la muralla de la ciudad y, precisamente aquí, mirando al sur, se abría la puerta principal de acceso a Oviedo. Hoy, esa antigua entrada está representada por el arco central del Ayuntamiento.

Tutti Fruti

Lleva más de 40 años conquistando a niños y adultos. Al frente, Margarita Fernández, natural de Grado y vecina de esta calle que, según sus propias palabras, «no cambiaría por nada. Espero jubilarme aquí y quedarme ya para disfrutar un poco más de esta zona, que es maravillosa con sus pros y sus contras», comenta. A pesar de la buena marcha del negocio, no oculta su descontento con los recientes cambios en la movilidad de la zona. «Ahora tenemos que dar la vuelta a toda la calle para salir con el coche e incluso pasar por delante de la Catedral. Es inadmisible, no tiene sentido. Y para descargar mercancía, nos han reducido el tiempo de 20 a solo 10 minutos. Vamos hacia atrás». Pero si algo define a esta comerciante es la resistencia. «Me gusta la calle porque lo tengo todo cerca. Y con los años, le coges apego al centro de Oviedo».

Santirso

Esta tienda guarda en sus vitrinas no solo joyas, sino décadas de oficio y de herencia familiar. Un negocio que suma medio siglo de historia en el corazón de la zona antigua. Hoy, el relevo generacional lo lideran Covadonga Santirso y su hermano Manuel, quienes heredaron la tienda y también una especialización: el trabajo artesanal del azabache. «El negocio lo fundó mi abuelo, luego lo llevó mi padre, y hace ya ocho años que lo llevamos nosotros». Uno de sus grandes aciertos fue crear un taller propio, un rasgo distintivo que les permite ser especiales. «Nos dimos cuenta de que casi nadie tenía taller propio y ahí vimos la oportunidad. Ese fue nuestro nicho de mercado. La especialización y el trabajo propio nos hace diferentes por ello no vemos competencia en la calle». A diferencia de otros comerciantes, Santirso no tiene ninguna queja. «Estamos bien aquí en Cimadevilla, no tenemos ninguna queja. Es una calle buena, con paso de gente y con historia».

Todo Asturias

Fran Álvarez lleva diez años al frente del local, continuando con el legado familiar. Es otro caso de relevo generacional en una calle donde las herencias vienen de vocación. «La gente viene a ver la Catedral, y si quiere ir al Ayuntamiento, tiene que pasar por aquí. Esta calle está estratégicamente colocada, como pasa en muchas ciudades: del punto A al punto B, hay que pasar por CimadeVilla», explica. No distingue zonas dentro de la calle: «No notamos que sea mejor un lado u otro. Toda la calle funciona bien. Es muy buena en general».

Asturias Encantada

Carlota González y Adriana Quince llevan un año y medio al frente de un negocio que pese a ser empleadas ya sienten que forma parte de su vida. El modelo funciona porque conocen bien el flujo turístico asturiano. «Nos preguntan muchísimo por alimentación sobre todo los domingos, cuando no hay otros sitios abiertos». «Esto no para. Esto es un ir y venir de gente constante», asegura Adriana Quince. Mientras en otras calles del centro se notan altibajos, Asturias Encantada vive una actividad continua gracias a su ubicación estratégica entre la Catedral y el Ayuntamiento, y a su combinación de souvenirs y productos gastronómicos.

