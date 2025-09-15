«Esta calle es la más comercial del barrio»

Emilio Rodríguez en su carnicería; la estilista Mar Silva; Francisco Castrillón en su farmacia; y Beatriz Arranz en su tienda de moda.

La calle Joaquín Costa, un nombre que resuena con historia en Oviedo, es un buen ejemplo de cómo el pulso social y político de la ciudad se refleja en su callejero. Ha experimentado varios cambios de nombre a lo largo del tiempo, cada uno marcando una etapa y una ideología predominante. Pasear por Joaquín Costa es también recorrer un pedazo de la volátil historia local donde los comerciantes añoran los años de atrás, más prósperos.

Carnicería Emilio

Con veinticinco años de trayectoria, la Carnicería Emilio es un claro exponente de la buena atención al público. Está en una calle «cercana», como la define Emilio Rodríguez, al frente del negocio, que ha sabido mantener la esencia de un barrio que ha visto cómo «el centro comercial Los Prados revitalizó y lo sigue haciendo una zona que parecía abocada al poco futuro comercial». Indica que «lo que triunfa es el boca a boca de nuestros productos como el cachopo a dos euros, que teníamos a un euros y he tenido que subir para no perder, no para ganar», comenta, señalando que tiene nuevos clientes gracias a la expansión de la zona. La recomendación personal sigue siendo su mejor publicidad: «Ponerlo a este precio es marketing para que luego vengan más personas».

Mar Silva Estilistas

Mar Silva lleva siete años embelleciendo a los ovetenses. Ella define la calle como «la más comercial del barrio». «Ahora nos conoce gente que incluso vive enfrente y no sabía de nosotras», afirma, destacando la importancia de las redes sociales para complementar ese boca a boca. Su clientela tiene diferentes edades y estilos, desde 'balagaye' hasta mariposa, y de todas las zonas de Oviedo. La decisión de establecerse en la calle Joaquín Costa fue una elección consciente: «Surgió este local en esta calle. No me quiero mover de la zona porque es buena». El bonito local, que incluye servicios de uñas, es otra de sus señas de identidad.

Teatifarma

Francisco Castrillón lidera a seis personas que trabajan en esta farmacia «de toda la vida» en un barrio que la ha visto crecer. «No podemos elegir dónde ponernos, pero creo que esta esquina es buena para la farmacia por el paso de cebra y aquí seguiremos hasta que salga un concurso y veamos si nos movemos o no de aquí», explica. Su clientela, pese a lo que pueda parecer, no solamente es de gente mayor que necesita medicamentos, sino jóvenes que «cada vez más se animan a comprar cosas tan cotidianas como cremas en la farmacia». Tampoco pasa de moda «quienes vienen a tomarse la tensión, se miden, se toman el peso e incluso la glucosa, que tenemos un aparato para medirla y así se evitan colas en el médico», asegura. «En este barrio ya casi todos nos conocemos», afirma, por lo que el trato es cercano.

Beatriz Arranz

Treinta y un años lleva en la tienda Tere Fernández y ha vivido «la mejor época, no como ahora». «Esta calle era de las mejores para el comercio. La gente compraba de todo en las tiendas de barrio: en la carnicería, la frutería, la mercería... Y claro, en mi tienda también». Ahora, Fernández le faltan unos meses nada más para jubilarse y ya tiene ganas porque «los hábitos han cambiado mucho. Si me dices de montar la tienda ahora mismo, con la situación actual, te diría que no. El comercio pequeño lo tiene muy difícil. La clave es adaptarse, pero el esfuerzo es cada vez mayor».

Su pronóstico no es muy favorable: «Tengo la sensación de que a los comercios de barrio, tal como los conocimos, les quedan cuatro o cinco años de vida».

