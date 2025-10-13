Una calle «vibrante» e «impredecible»

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Esta céntrica y transitada calle ovetense recibe su nombre en homenaje al trascendental papel que jugó Asturias en la defensa de la libertad de España de la mano del rey Don Pelayo. Una calle que va desde Uría hasta la rotonda de la plaza de la Libertad. El tramo que va desde Asturias hasta General Zuvillaga se unió en 1919 tras la supresión de los pasos a nivel.

La Oveja Lola

Esta tienda de lanas y labores que, según Mónica Reimúndez, su dependienta, «enamora a primera vista» por su cuidada exposición. Con seis años de trayectoria, este negocio se mudó a Independencia hace dos años tras pasar por Madrid y la calle Cervantes. De él destacan la ubicación como clave y que está muy cerca de la calle Uría, centro neurálgico de la ciudad en todo lo que tiene que ver con las compras; está también muy cerca de los autobuses y porque es una calle con mucha luz, muy luminosa, muy abierta y que nos gustó mucho». A pesar de lamentar algunos locales aún cerrados, la calle «ha superado las expectativas» gracias al «mucho paso» que genera la parada de autobuses cercana, la estación de tren y la afluencia de turismo que desciende del hotel de La Reconquista.

Anne

Justo al lado, Anne, una tienda de moda regentada por Yolanda Rodríguez, representa la savia nueva de la calle. Abierta desde abril del año pasado, Yolanda Rodríguez eligió Independencia por el atractivo del local y porque «ya había trabajado en esta calle hace unos años y esta zona es muy comercial». En poco tiempo, se muestra «muy contenta con la acogida», destacando el «mucho tránsito» y «la facilidad con la que la gente llega a su puerta, a diferencia de otras vías». Un punto a favor es la cercanía a los colegios, que atrae a un público constante.

Nacarava Minimarket

Desde enero, Yanira Martínez ha insuflado nueva vida a la calle con Nacarava Minimarket, un espacio que en menos de un año se ha consolidado como un referente para la comunidad local e internacional. Su responsable pone de relieve la calidad de la calle, nuevamente gracias a la estratégica parada de autobús y a la notable afluencia de público, entre el que destaca una significativa presencia de la comunidad latina. «Tenemos galletas de allí, pero los españoles también prueban los picantes», explica con una sonrisa, evidenciando una auténtica «fusión de culturas» con productos que van desde especialidades de Ecuador y Venezuela hasta una cuidada selección de referencias españolas. Nacarava Minimarket se ha convertido en un punto de encuentro donde los sabores del mundo se dan la mano en el corazón de Oviedo, uno de sus puntos con más historia.

Fotografía Independencia

La calle Independencia también alberga el bagaje de negocios que han sabido evolucionar con el tiempo. Es el caso de un establecimiento fotográfico con cinco décadas de trayectoria, que antaño fue una librería. Gabriel Martín, su propietario, rememora desde el otro lado del mostrador cómo «antes la cercanía de la comisaría impulsaba la demanda de fotos de carné», pero ahora el trabajo se ha diversificado notablemente. «Se trabaja más en todo agosto», explica, y subraya la creciente venta de imanes y recuerdos a los turistas. Martín reconoce que la vida de la calle es «impredecible», ya que «nunca se sabe cuándo va a estar lleno». Sin embargo, percibe un buen momento para la zona, en la que uno de sus viejos pilares, la Escuela de Minas, se transformará en edificio de servicios administrativos centrales de la Universidad.

Temas

Mi negocio en la calle