Los reyes de la calle de la sidra

Las baldosas de las calles y avenidas de la urbe; de los callejones más intransitados, son, en la gran mayoría de ocasiones, un testigo inamovible de la historia e historias que dan nombre y significado a la ciudad de Oviedo. Las de la calle Gascona aún no tienen vida propia, pero podrían relatar en sí mismas el pasado reciente de la Vetusta clariniana.

Gascona es (desde 1998, al menos) el Bulevar de la Sidra, una marca que se ha ido consolidando con los años, un sinónimo directo del ocio ovetense tanto por su atractivo inherente como por la importancia que supone para el sector de la hostelería y el turismo en la capital del Principado de Asturias.

Conectando las calles Foncalada y Jovellanos, y atravesando Víctor Chávarri, en sus márgenes reposa el germen de lo que hace veinte años se constituyó como la Asociación de Hosteleros de la Calle Gascona, una unión entre doce empresas (establecimientos hosteleros), que, desde entonces, han dedicado sus esfuerzos al desarrollo de las partes mercantil y lúdica de la zona.

La calle, que es una de las pocas que mantienen su denominación antigua y original, toma nombre de la puerta de la Gascona, una de las entradas a la ciudad que se abría en la muralla. El topónimo, además, alude a la región francesa de Gascuña, por la importante población franca que fue atraída a Oviedo por la Ruta Jacobea a lo largo del siglo XIII para suplir el déficit de mano de obra ocasionado por las guerras de la Reconquista.

Para Pedro Caramés, presidente del citado colectivo y propietario de La Finca, la marca, la calle, tiene un objetivo claro: «Gascona quiere ser proactiva, un sujeto positivo en favor de la mejora de la ciudad», afirma, en relación al catálogo de actividades que diseñan cada año. Añade, además, que «si contamos con el apoyo de los ovetenses, del Ayuntamiento y de las distintas asociaciones que puedan o quieran colaborar, en 'Gascuña' se seguirá arriesgando por mantener la cultura de la sidra y las tradiciones asturianas».

En estos términos, La Gascona, como la llaman algunos, no es únicamente famosa por ser un templo de culto al icónico brebaje asturiano, traducido en citas tan concurridas como la 'preba' de la primera sidra (con casi 4.000 asistentes, el pasado mayo), sino que también trae a la memoria veladas netamente regionales como el 'amagüestu' o el 'Martiniegu'. «Es uno de los focos sidreros más potentes de Asturias».

Arriba, cientos de personas, disfrutando de castañas y sidra dulce; a la izquierda, no ude los puestos del mercado tradicional y a la derecha, un camarero, escanciando sidra en el Tierra Astur. / Mario Rojas

«Generamos empleo»

«Estas actividades, repartidas a lo largo del año, tratan de entremezclar la participación ciudadana, la fiesta, la promoción turística, la difusión de nuestra cultura y la degustación de los productos más autóctonos», señala Caramés. Para ello, según la memoria de la Asociación del pasado ejercicio económico, se ha destinado una cifra cercana a los 200.000 euros (el 75 %, proveniente del fondo de la Asociación a modo de 'fundación social' de los hosteleros y el 25% restante de la Corporación municipal). «El nuestro es un ejemplo de asociacionismo entre pymes con un interés social y económico que genera unos empleos directos anuales no inferiores a 250 personas», recuerda.

Protestas vecinales

No obstante, el Bulevar de la Sidra no contenta a todos por igual, y los vecinos de la zona ya han protagonizado, a lo largo de estos meses, varios episodios reivindicativos contra los hosteleros. «Gascona no es vuestra, sidreros. Basta ya», rezan algunas pancartas colgadas en los balcones de los edificios colindantes. Varias semanas atrás, la Asociación de Vecinos de Gascona denunció la «suciedad» de la calle tras las celebraciones organizadas por los hosteleros.

Por eso, anticipa el dueño de La Finca, «la semana próxima presentaremos un programa completo de acciones en favor de la convivencia ciudadana; todo un catálogo de medidas relacionadas con la seguridad y la limpieza. El primer paso ha sido el abujardado toda la calle, para prevenir posibles accidentes».

