«Se nota el poder adquisitivo de la calle»

Al caminar por la calle González Besada de Oviedo se percibe un vaivén tranquilo, casi discreto, pero de tránsito continuo. En 1908, la Corporación municipal acordó ponerle el nombre del ministro de Fomento a esta vía, cambiado luego entre 1939 y 1937 por el de Alonso Quintanilla, para luego recuperar su nombre original.

Pet Grooming

Lo que parece una peluquería de mascotas más, es en realidad un espacio único en España: una peluquería solo para gatos. «La única», garantiza con una sonrisa Vanesa Alonso, su propietaria. «Abrimos en 2001 en Catedrático Jimeno y nos vinimos aquí en 2008. Hace ya más de una década. Y seguimos». A pesar de que, como ella misma admite, «da un poco de pena ver las persianas bajadas, que además se concentran todas en un lado de la calle». Su negocio no ha dejado de rugir (o mejor dicho, ronronear): «Tenemos clientes de toda Asturias. Nos conocen, nos buscan. Abarcamos mucho de Oviedo porque quien tiene gato viene específicamente. Si me trasladase, seguramente me llevaría a mis clientes. Pero no quiero irme, aún no». El local es el claro ejemplo de cómo un concepto muy especializado puede sobrevivir en un entorno cambiante. «Hay gente de paso, pero sobre todo somos parte del barrio», explica mientras su perro 'Max' observa atento.

Quiosco Saboréalo

Unos metros más abajo, los aromas cambian. Snacks de yuca, galletas cubanas y revistas se mezclan en Saboréalo, un quiosco regentado por Dayleinnis Atencio, una emprendedora cubana que lleva un año al frente.

«El verano nos lo salvaron los latinos», explica. «Vendemos productos que no se encuentran en todas partes y, como muchos no se fueron de vacaciones, vinieron y compraron». El acento caribeño le da ritmo a la conversación, y sus palabras dibujan la realidad de un negocio que todavía está recuperando la inversión inicial. «Aquí no es que sea una calle de ricos, pero se nota un poder adquisitivo alto. Nos compran, y eso ayuda». Para ella, el supermercado cercano no es competencia. «La diferencia de precios es mínima y muchas veces lo que no tienen ellos, sí lo tenemos nosotros. Estamos bien posicionados. Hicimos un estudio y decidimos ponernos aquí porque pasa gente. Eso es lo importante», afirma.

Frutería Mónica Montes

Más hacia la prolongación de González Besada, la vida cambia ligeramente de tono. Suenan quejas sobre el estado de la calle, especialmente la iluminación. «Aquí llega la noche y no se ve nada. Faltan farolas que iluminen bien», lamenta Mónica Montes, una frutera que lleva siete años en la zona. Sin embargo, su voz se llena de afecto al hablar de su clientela: «Lo mejor es que esto es como una familia. Ahora empiezan a venir los hijos de los que ya me compraban hace años. Y ojalá lleguen los nietos también». Defiende el comercio local como una red de apoyo mutuo. «Pero está faltando humanidad. Cada vez estamos más aislados. Todos deberíamos apoyarnos más».

Ébano

Casi cerrando la calle se encuentra la galería de arte Ébano, también dedicada al enmarcado. Al frente está Yolanda Fuentes, quien resume en pocas palabras un sentimiento compartido: «Se mueve gente, sí. Pero ha habido tiempos mejores. Ha habido un auge y también un cambio en la forma de vivir, en la forma de consumir. Se nota».

La galería lleva medio siglo en funcionamiento. «La necesidad de vivir con arte sigue, pero todo es más inmediato ahora y por supuesto hay falta de luz en la calle», se queja.

