Festival de baile en La Ería

Chanel, que saltó a la fama en Eurovisión de 2022, en plena actuación, en La Ería.

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Corazonadas Fest llevó la música, el baile y los ritmos latinos al recinto de La Ería, en Oviedo. Cuatro mujeres, Lennis, Vicco, Chiara Oliver y Chanel, cerraron la programación mateína convirtiendo la carpa junto al Tartiere en una pista de baile, sobre todo para los jóvenes.

Los fans congregados –no llegaban al millar– disfrutaron de un espectáculo coral de más de cinco horas.

Abrió la tarde, cuando el reloj marcaba casi las siete, Lennis Rodríguez, seguida por Vicco. Ambas artistas conectaron desde un primer momento con el público con una música fresca y bañada de ritmos latinos. Como detalle, Vicco subió a una joven al escenario y quien le pidió, a través de una pancarta, 'Nochentera'. Este tema fue el que más furor causó.

Chiara Oliver, recordada por su participación en OT23, fue la tercera protagonista, una vez entrada la noche. Sobre las diez menos cuarto saltó al escenario y no faltó 'La libreta rosa', su primer EP. Conquistó a los presentes, como está haciendo en sus actuaciones, desde el primer momento.

Los fans que aguantaron las horas del festival, entre ellos Bea Álvarez, Begoña Álvarez, Estefanía Pereira y Elena Torres, lo hicieron porque «estamos esperando a Chanel». La cantante hispano-cubana, lanzada a la fama con su 'SloMo' en Eurovisión de 2022, saltó al escenario bien pasadas las once de la noche y ofreció una auténtica clase de baile sobre el escenario. Pop, bachata y reguetón de la mano de su último disco 'Agua' que animaron aún más a los presentes, que despidieron San Mateo en una auténtica pista de baile.