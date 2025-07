Dos minutos en las películas más exitosas del cine español

Mikel Labastida Jueves, 31 de julio 2025, 00:36 Comenta Compartir

Les citan a primera hora de la mañana para que pasen por vestuario y maquillaje. En la secuencia encarnan a dos clientas de una carnicería del casco antiguo de San Sebastián que aguardan sus pedidos mientras comentan que la Guardia Civil ha encontrado a Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado por ETA entre 1996 y 1997. Para conseguir el papel la actriz Vito Rogado envió una prueba que se grabó ella misma desde casa con el móvil. «Soy un desastre, mandé un vídeo bastante malo. Una amiga que estaba en el proceso de casting me dijo 'ya te vale', pero habló con la directora y le aseguró que lo haría muy bien. Y me escogieron». Con Elena Uriz contactaron directamente. Está acostumbrada a lo que esperan de ella. «Cuando necesitan una vieja con arrugas me llaman a mí», comenta jocosa.

Apenas necesitaron una jornada para rodar sus líneas. «Creo que la escena era un poco más larga de lo que finalmente aparece en la película. Pero por lo menos salió. A veces haces cosas que luego se eliminan en el montaje final», comenta Vito. «Hicimos una lectura previa. Al terminar yo estaba como de cachondeo y dije algo que a la directora le hizo gracia, así que me pidió que improvisase otra escena en la carnicería con diferente ropa que también aparece en la película», apunta Elena.

La directora a la que hacen referencia es Arantxa Echevarria y la película en la que ambas coincidieron es 'La infiltrada', uno de los títulos más galardonados y con mejor taquilla del último cine español. «Yo no conté a nadie que había participado, pero en cuanto se estrenó la gente no paraba de decirme que me había visto. Y cuando la pusieron en plataformas todavía más. Y eso que apenas salgo dos minutos», comenta Elena. «Creo que esa secuencia contribuye a relajar la tensión de la película, da un respiro al espectador. Hay un tono costumbrista que no tiene el resto del filme», añade. No es una escena de relleno, contribuye a crear contexto. Es relevante. Por eso no es baladí quiénes aparecen en ella.

«No hay papeles pequeños, solo actores pequeños». La atribución de la frase se la disputan Stanislavski y Shchepkin, los dos actores rusos, pero de siglos diferentes. La frase la defienden bien Elena y Vito, intérpretes de larga trayectoria acostumbradas a lidiar con personajes de toda clase de pelaje y tamaño, en televisión, cine y teatro. Elena fue la madre de Tasio, en la célebre película de Montxo Armendáriz; Asun en la miniserie 'Altsasu', secretaria en 'Asteroid City' de Wes Anderson. Vito ha sido maestra en 'El hijo del acordeonista', recepcionista en la serie 'Desde el mañana', una de las hijas de 'Todas las hijas', el montaje teatral de Andrés Lima, y una de las protagonistas de 'Económicas', la obra que este mismo verano representa en el jardín de su caserío de Hernani. En esos papeles dicen dos, seis o cien frases, pero el esfuerzo a la hora de abordarlos es el mismo.

Condiciones laborales y económicas

Se van a cumplir ahora diez años desde que en los convenios del sector audiovisual se regularon las condiciones laborales y económicas de los figurantes, para distinguir entre aquellos con texto y los que no. Porque los contratos son diferentes para los que hablan y los que no. A los primeros se los denomina actores de pequeñas partes. Con el fin de establecer unas tarifas y unos derechos de propiedad intelectual, se creó esta categoría para los personajes que no superasen las dos líneas de intervención. A partir de ahí ya se consideran actores de reparto.

«Lo importante es el recorrido y el proceso que tú haces. No es igual cuando tienes un papelito pequeño que uno grande, claro, pero el trabajo, la profesionalidad y la capacidad de reacción deben ser idénticas», explica Álex Ruiz-Pastor, que también interviene en 'La infiltrada', encarnando a un guardia civil en una secuencia en la que para el coche en el que viajan la protagonista de la película -Carolina Yuste- y uno de los etarras -Iñigo Gastesi- para pedirles la documentación del vehículo. Otro momento del filme que no es intrascendente: es la primera vez que Kepa desconfía de Arantxa y la confirmación ante el inspector Ángel Salcedo de que ella puede defenderse perfectamente en su misión. La elección de quien encarna al guardia es importante.

Elena Uriz, Vito Rogado y Álex Ruiz Pastor, en 'La infiltrada'. RC

Según las tarifas que se indican en la web de la Unión de actores un figurante cobra al día 59 euros. El sueldo por jornada del actor de pequeñas partes oscila entre los 178 y los 205 euros, dependiendo del presupuesto de la producción y de si el trabajo es para cine o televisión. En el caso del de reparto sube hasta una horquilla que oscila entre 445 y 515 euros. Por supuesto estas cifras pueden subir si el profesional negocia su propio contrato en base a su popularidad por haber participado en otros proyectos.

En el imaginario colectivo se cree que los actores solo desempeñan este tipo de intervenciones en el inicio de sus carreras. Antonio de la Torre, por ejemplo, fue empleado de parking en 'Entre las piernas', guardia civil en 'Carreteras secundarias', camarero en 'Más que amor, frenesí'. Después llegó el Goya por 'AzulOscuroCasiNegro' y todo cambió. Luis Zahera, antes de su reconocimiento y popularidad con 'As bestas' o 'El reino', fue gasolinero en 'Sé quien eres', administrativo en 'Los lunes al sol', policía en 'La silla'. Pero la historia no siempre se escribe así. Existen múltiples formas de construir una carrera en el terreno de la interpretación. Numerosos profesionales alternan durante toda su trayectoria papeles de distinto calado y extensión y algunos la complementan con otras tareas para mantenerse en el oficio.

Álex Ruiz-Pastor combina la interpretación con la enseñanza, la investigación, la música y la dirección de escena. Recuerda su paso por la que fue la segunda película española más taquillera de 2024. «Era mi primer guardia civil, pero no mi primer policía», señala. «Fue una escena de acción, que siempre son más complicadas, y la climatología tampoco ayudaba, pero tengo buen recuerdo de aquel día, del trabajo de la directora y de los compañeros, de Luis y Carolina, que estuvieron muy atentos», explica este profesional al que también hemos visto en producciones como 'Obaba', 'No tengas miedo' o 'Amar en tiempos revueltos'. «Me alegré de lo bien que funcionó 'La infiltrada' en todos los sentidos y mucho más al pensar que yo había aportado mi granito de arena».

Ahí se abre un dilema interesante, ¿se siente de la misma manera un éxito independientemente del papel que se desempeña en él? «Claro. Para mí fue un triunfo de verdad», responde tajante Elena. «Yo no lo siento como propio, pero me alegro de todo lo que ha sucedido con ella», apunta Vito, con más dudas. «Me faltan experiencias para contrastar. Mi intuición me dice que no», contesta Jan Serra, que se inició en el cine con 'El 47', el otro filme nacional que acaparó aplausos y premios el año pasado. «Fue mi primera película y me enorgullece profundamente haber podido participar en este proyecto tan bonito y humano que probablemente es ya un referente en el cine español», indica este actor que ejerce de revisor en el popular autobús que conduce Eduard Fernández. Hasta entonces había formado parte de las series 'Sin límites' y 'Com si fos ahir'. En su debut en la gran pantalla interactúa con Manolo Vital cuando este decide secuestrar el autobús para que llegue hasta Torre Baró, momento cumbre de la historia dirigida por Marcel Barrena.

Ampliar Eduard Fernández y Jan Serra en 'El 47'. RC

«Para filmar mis secuencias fueron necesarios tres días, aunque sea un personaje muy pequeñito y sume pocos minutos en pantalla. Eso demuestra la complejidad del cine y todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás. Los segundos en pantalla se traducen en horas en la localización de rodaje. Y eso sin contar todo el trabajo de preproducción y postproducción. Además tuve que asistir al set en dos ocasiones más, antes de empezar a grabar mis escenas, para hacer una revisión y diseño de peinado del personaje, y para una prueba de vestuario», cuenta Serra, que compartió reparto con otros actores como Marc Velasco o Álex Galimany, que también compusieron personajes breves, uno de bombero y otro de policía. «En mi caso rodé dos días, primero la escena del camión de bomberos y después en la que se ve la casa quemada. Tenía un par de frases donde explicaba cómo se había iniciado el incendio, pero finalmente no las montaron y solo dejaron a Manolo llorando. Supongo que de esa manera la escena tiene más dramatismo», relata el primero. Al segundo le cambiaron la secuencia una vez llegó al set. «Era el guardia de seguridad en el Ayuntamiento en el que hacen una pintada. Estaba previsto que saliera persiguiendo a los dos protagonistas, pero quedaba un poco cómico, por lo que se decidió, con buen criterio, cambiar ese aspecto. Correr en una persecución en el cine es mucho más complicado de lo que parece».

Adaptarse al set y el equipo

Chus Leiva ha sido dependienta de una farmacia en 'Las leyes de la frontera', enfermera en 'Los renglones torcidos de Dios', y portera en 'El 47'. Sabe lo que significa llegar a un rodaje ya en marcha y tratar de encajar a toda costa. «Hay que adaptarse rápidamente al equipo, al set, a toda la energía que hay. En este caso el ambiente era fantástico. Cuando tu personaje es pequeño debes mantenerlo muy vivo, no te puedes permitir el lujo de que se te vaya en ningún momento», comenta. Jan añade otros matices sobre los pros y lo contras de estos trabajos: «Un papel breve te permite ir al set más relajado y sin tanta presión, algo que para mí conlleva un gran beneficio, la posibilidad de observar y aprender. Pero también exige decisiones más rápidas. ¿Cómo miro? ¿Cómo toco? ¿Cómo me recoloco la gorra de revisor? Hay que dar vida y dotar de identidad a un personaje con apenas unos pocos segundos».

«Es muy importante cómo te recibe el equipo. En nuestro caso Arancha lo tenía clarísimo y Carolina es una tía muy maja y cercana», recuerda Vito. Jan vivió una situación curiosa la primera vez que coincidió con Eduard Fernández. «Yo sentía una gran responsabilidad al compartir escena con él, al fin y al cabo, mi personaje estaba presente en el secuestro del autobús. Nuestro primer encuentro fue ligeramente incómodo y confuso. No fue hasta un rato después que entendí que Eduard ya estaba habitando el cuerpo y alma de Manolo antes de rodar. Resulta que en mi torpe presentación yo ya estaba interactuando con el famoso secuestrador de 'El 47'. Ese día aprendí al menos dos cosas. La primera, no juzgar a ningún compañero en base a una sola interacción y aún menos, si esta tiene lugar en el set. La segunda, no acomodarme nunca en el trabajo y tener muy claro que actuar es entregarse plenamente y requiere de toda tu atención, con lo que comportará un gran cansancio. Sí, actuar no puede ser fácil, debe cansar».

Eduard Fernández y Jan Serra comparten créditos en 'El 47'. Aunque en el metraje final para ver al segundo haya que aguardar más. Sentado como uno más entre el público acudió a verla cuando se estrenó en las salas. «Fui con mis padres y mi hermano al OCINE Màgic de Badalona. Recuerdo conmoverme mucho. Durante el proceso de grabación, yo sólo tuve acceso a las separatas de mis secuencias, así que no tenía idea alguna de cómo se contaría la historia de Manolo Vital. Fue una sensación muy curiosa verme en la gran pantalla. Aunque sólo fueran unos pocos segundos, sentí que eso era el comienzo de algo, un punto de inflexión en mi carrera como actor, una prueba de que estaba consiguiendo lo que me había propuesto».