'Vivir sin nosotros', amor tóxico

Jueves, 13 de mayo 2021 | Actualizado 08/07/2022 12:34h.

Debut en formato largo del galardonado cortometrajista sueco David Färdmar, 'Vivir sin nosotros' cuenta con algunas interesantes decisiones, aunque lo mejor del conjunto es el trabajo interpretativo de su plantel principal. Escrita y dirigida por el cineasta nobel, se centra en la ruptura de una ... relación tóxica. Sobrevivir al amor es posible, sobre todo al romántico, siempre y cuando sepamos gestionar las circunstancias y no obsesionarnos con el deseo no correspondido. «Cuando estoy dirigiendo un set, el trabajo es casi el mismo tanto para un cortometraje como para un largometraje», comenta Färdmar, curtido como director de casting. «Hay que mantener el enfoque en lo que es importante en cada escena del guión; guiar a los actores y llevarlos al límite, y más allá; y también mostrar entusiasmo para que todos sepan qué hacer y se diviertan trabajando juntos. La diferencia, por supuesto, es el período de tiempo: un cortometraje podría durar un par de días; para un largometraje necesitas un par de meses; y para nuestra película, más de un año, incluidos los descansos. Realmente necesitas amar lo que haces, y también amar tu proyecto y conocer el significado real y más profundo y el propósito de por qué quieres contar la historia en particular. También es más difícil hacer un seguimiento de todos los arcos de la historia y los de cada uno de los personajes. Eventualmente tendrás que juntar todas las piezas en la sala de montaje».

Vídeo. Hijos del Sol «Siempre me ha interesado el sorprendente mundo de los niños», relata Majid Majidi, director de 'Hijos del sol'. «Es un mundo con una autenticidad irrefutable y con el que el público se identifica fácilmente, pero para mí no es un simple instrumento. Como realizador, me siento muy atraído por los niños. Son una fuente de inspiración: su pasión, originalidad, imaginación y esa libertad que les permite vivir aventuras. Ven lo que los adultos han dejado de ver y hacen gala de un coraje del que carecen los adultos». Elegida por Irán para competir en los Óscar, participó en la Sección Oficial del Festival de Cine de Venecia, donde se hizo con el premio Marcello Mastroiani al mejor intérprete emergente para su joven protagonista Rouhollah Zamani. Con apenas doce años, un grupo de amigos lo da todo para sobrevivir y ayudar a sus familias. Un tesoro oculto bajo tierra se convierte en la gran esperanza. Majidi, exponente del cine social iraní fusiona el drama y cierto tono aventurero para denunciar los abusos del trabajo infantil. «Es la historia de unos niños que se ven obligados a trabajar para mantener a sus familias», remarca el cineasta. «Hasta la fecha, hay 152 millones de niños en esta situación. Las organizaciones internacionales están librando una lucha desesperada para ayudar a unos jóvenes que están sometidos a abusos y que carecen del derecho humano a la educación». El mensaje de la película es claro, «todos somos responsables de estos niños, muchos de los cuales tienen un gran talento y todos son valiosos. Es sencillamente intolerable que su estatus social y económico los condene a un futuro con escasas oportunidades y perspectivas casi nulas». El reparto está conformado principalmente por niños trabajadores reales, todo un acierto. Vídeo. 'Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido' En tiempos de pandemia todo vale para rellenar la cartelera, sobre todo para atraer al público infantil. 'Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido' es un producto de Mattel Television, brazo audiovisual de la conocida marca de juguetes. Barbie, icono fundamental de la cultura popular más kitsch, cobra vida en una aventura animada que describe el séptimo cumpleaños de Chelsea, la pequeña de la familia Roberts. El clan se embarca en un crucero de vacaciones, un viaje repleto de sorpresas que igual no lo son tanto.

