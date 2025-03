¿Cuánto sabes de 'The Office' ahora que cumple 20 años?

Hasta aquí este repaso-homenaje a la serie, disponible de momento tanto en Netflix como en Prime, además de sus cientos de vídeos en el canal oficial de YouTube y los millones de GIFs que esta serie le ha dado al mundo. Nos hemos dejado a Creed, a Meredith, a Andy… pero sus doscientos y un episodios no cabían en un solo artículo. Feliz aniversario y ojo, se va a estrenar un reboot. A quien no le guste… siempre tiene a mano la de siempre. Eso dijo ella.

La despedida de Michael no fue, por supuesto, el final de la serie, pero para muchos es el final de la edad dorada de 'The Office'. Y la forma de despedirse, quitándose el micrófono de corbata, haciendo patente el truco del documental en el que estamos inmersos (que lleva rompiendo la cuarta pared desde el día uno pero que se ha encargado de irla reparando, haciéndola natural y casi invisible), es magistral. Tras despedirse de Jim con ojos llorosos en la oficina, sin que nadie más sepa que se marcha, faltaba Pam. Y aquella relación tan inverosímil pero a la vez tan pura termina con ese abrazo en el aeropuerto. Oro televisivo. Antes de quitarse el micrófono Michael dice esas tres frases, pero la que dice ya sin sonido es «That's what she said», «Eso dijo ella».