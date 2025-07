Asturias y sus festivales para 2025: mucha música para todos los gustos

Sara Pérez Gijón Lunes, 7 de julio 2025, 11:07 Comenta Compartir

Asturias vuelve a confirmar, un año más, que no solo es un paraíso natural, sino también musical: desde junio hasta agosto, toda la región se convierte en el escenario de algunos de los festivales más diversos y esperados del norte de España. Citas como el Metrópoli, el Aquasella, el Vesu, el Tsunami, el Prestoso, el Riverland, el Euroyeyé y el Boombastic reunirán a miles de personas este verano alrededor de los artistas más famosos de todos los estilos.

Ciudades como Oviedo o Gijón, pasando por Llanera, Arriondas y Cangas del Narcea, acogen durante unos días una programación atractiva tanto para el público local como para visitantes de todo el país, consolidando Asturias como uno de los destinos imprescindibles para cualquier amante de los festivales y la música. Esta es la agenda festivalera para estos meses que no te puedes perder:

VESU: la fiesta urbana que inaugura el verano

La capital asturiana se convierte en el epicentro de la cultura independiente con una nueva edición del festival Vesu que, durante el fin de semana del 20 al 22 de junio, combinará conciertos con intervenciones artísticas, mercado de jóvenes creadores y propuestas gastronómicas.

El festival de música que patrocina la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el consistorio de Ribera de Arriba comenzará con actuaciones del grupo británico Porridge Radio, que celebrarán su último concierto en España antes de disolverse, o los madrileños Los Punsetes. León Benavente, la banda que encabeza este año el cartel, se subirá al escenario el sábado 21 de junio junto a artistas como el asturiano Pablo Senator o la catalana Suu, una de las caras jóvenes más representativas del empoderamiento femenino en los escenarios de nuestro país. El fin de fiesta será el domingo 22 de junio y queda reservado para el artista urbano segoviano Delgao y la valenciana Neura además del DJ mierense Diskreepo.

Todos ellos actuarán en la Central Artística de Bueño (Ribera de Arriba), buscando acercar el talento emergente a todo tipo de públicos.

¿Qué ropa llevar?

Entre tanto brillo, los festivales más 'chill' son una vía de escape para quienes quieren disfrutar de la música independiente de manera tranquila. Los asistentes al Vesu son este tipo de festivaleros y sus prendas lo demuestran. Aquí el punto fuerte a los 'looks' más básicos lo ponen los complementos como 'bucket hats' y gorras, bolsas de tela o 'tote bags' de tus grupos favoritos y algún que otro anillo divertido hecho de resina o plástico que le da ese sutil toque de color al estilismo. Lo importante en un festival como este es la comodidad: a ti no te gusta la parafernalia de disfrazarte, y tus vaqueros, tu camiseta de tirantes ceñida bajo una sobrecamisa abierta y tus zapatillas de tela lo demuestran.

¿Cómo suena? Estas son algunas de las canciones

Metrópoli: música, cómic y cultura pop

Del 27 de junio al 6 de julio, el recinto ferial Luis Adaro se transforma en un gran parque temático de la cultura y el entretenimiento con una nueva edición del Metrópoli. Música, cómic, videojuegos, cine, gastronomía y ocio para todas las edades se dan cita en este macroevento y una cita imprescindible dentro de la agenda gijonesa durante este verano.

El cartel musical de este año reúne a grandes nombres del panorama español como Álvaro de Luna, Recycled J, Juancho Marqués, Enol, Fangoria, Paula Koops o Luck Ra, en una programación variada que mezcla rock, pop, electrónica y rap. Una de las artistas más esperadas, María Becerra, finalmente no actuará tras cancelarse su concierto por causas ajenas al festival.

Junto a los conciertos al aire libre, el festival refuerza su programa con una Comic-Con que incluye zonas dedicadas al cómic, la ilustración, el cosplay, el K-pop o los videojuegos, con actividades para fans de todas las edades. La experiencia se completa con una zona gastronómica protagonizada por food trucks, la International Tattoo Expo, espectáculos, talleres y actividades infantiles. Un espacio pensado para vivir la cultura en todas sus formas.

¿Qué ropa llevar?

Una de las ventajas que tiene un festival para todos los públicos como el Metrópoli, con tanta variedad de artistas, es que la estética se desdibuja ligeramente, dando libertad a los asistentes. Los mejores 'looks' para un festival más tranquilo como este, si eres de los que no quiere romperse demasiado la cabeza, son aquellos en los que vayas cómodo y te veas bien. En definitiva, aquellos que sabes que te quedan bien como unos vaqueros con una camisa o una falda y tu camiseta favorita. También puedes arriesgar un poco más, pues sigue siendo un festival, y atreverte a poner esa prenda que compraste para una ocasión especial. O puedes basar tu 'look' en el artista que vayas a ver. Así pues, mientras al concierto de Paula Koops te plantas un total 'look' rosa, con pantalones oversize y crop top, en el de Álvaro de Luna llevas una falda larga o unos vaqueros y un top más relajado.

¿Cómo suena?

Boombastic: epicentro de la música urbana

El trap, el reggaeton y la electrónica tienen una de sus citas más aclamadas este verano en La Morgal (Llanera). Y es que, desde el 18 hasta el 20 de julio, el Boombastic regresa un año más a Asturias con un cartel cargado de grandes nombres del panorama internacional, volviendo a alzarse como uno de los festivales más multitudinarios de la región.

La música urbana del momento será la protagonista durante tres días de conciertos con artistas de la talla de Emilia, Steve Aoki, Estopa, Mora, Saiko, Ptazeta, Omar Montes, Nicky Jam, Funzo & Baby Loud, Residente, Hens o Bad Gyal. Una programación que apunta directo al público joven y conecta con los sonidos más populares de la actualidad.

Pero el Boombastic va más allá, transformando el recinto en una experiencia completa, con zona de acampada, espacios temáticos y actividades complementarias pensadas para que los asistentes puedan disfrutar desde las primeras horas del día hasta bien entrada la madrugada, con un espectáculo asegurado y una diversión sin límites.

¿Qué ropa llevar?

Purpurina, colores, y mucho mucho corte 'crop'. Esos son los tres pilares sobre los que se construye un buen 'look' festivalero para el Boombastic. Aquí la sutileza no cabe, y quienes han podido asistir otros años lo saben. Por eso, la mejor opción para lucirse por el recinto y salir en las fotos como un auténtico 'influencer' es: Pantalones metalizados o faldas con 'strass' (la longitud, la pones tú), una camiseta o 'top' cañeros (con transparencias, cadenas, neón…) e incluso si te gusta arriesgar, también puedes usar la parte de arriba de un bikini como 'top'. Aquí todo vale. En los pies, unos playeros o unas botas, aunque recuerda tener estas últimas ya amoldadas a tu pie para ir lo más cómodo posible.

Y como no hay 'look' sin complementos, optar por la superposición de collares y pulseras siempre es una buena opción, sobre todo si se combinan con un cinturón brillante y unas mega gafas.

¿Cómo suena?

Gijón Life: escenario de las grandes giras del verano

El verano en Gijón no solo huele a mar, sino que también suena a grandes conciertos sobre el escenario del Parque Hermanos Castro. Y es que el Gijón Life regresa este mes de julio con un cartel que concentra algunas de las actuaciones más esperadas del año: podremos ver artistas de renombre como Joaquín Sabina, que ya cuenta con todas las entradas agotadas (miércoles, 16 de julio), Juan Luis Guerra (martes, 22 de julio) o Leiva (sábado, 12 de julio)

Aunque no es un festival al uso, este ciclo de conciertos ha logrado consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano asturiano, hasta el punto de que algunos artistas ya están siendo confirmados para la edición del próximo año, como Dani Martín, que regresa con una nueva gira para el 2026 y con parada en el Gijón Life.

Qué ropa llevar

El Gijón Life no es un festival al uso, sino más bien una serie de conciertos de grandes artistas, por lo que no tiene una estética fija ni una forma de vestir tan marcada como en otros festivales. Aquí prima la comodidad, sobre todo pensando en las colas y el tiempo que pasarás de pie viendo los conciertos: unos vaqueros o pantalones frescos de lino, combinados con camisas, blusas o tops ligeros, son un acierto seguro. También funciona un vestido 'midi' o una falda larga estampada, muy en tendencia este verano. En los pies, apuesta por tus zapatos cómodos de confianza que nunca fallan para aguantar toda la noche. No se trata de nada excesivo ni recargado, sino de un estilo relajado y casual, ideal para el verano y para disfrutar de la buena música.

¿Cómo suena?

Tsunami Xixón: el templo del rock sin tregua

Este 2025, el Tsunami Xixón llega a la ciudad gijonesa para superarse con su cartel más grande hasta la fecha, cargado de potentes y consagrados nombres como el de Thirty Seconds To Mars, una de las bandas de rock más importantes a nivel mundial de este siglo, o Sex Pistols, reconocida por muchos como la banda más legendaria de la historia del punk.

El icónico rapero Kase.O, una de las figuras más influyentes del hip-hop en español, la banda madrileña Carolina Durante o los californianos Zebrahead, iconos del punk rock fusionado con rap y ska, son otros de los grandes nombres que se darán cita en esta nueva edición.

Con dos días de conciertos en el Parque Hermanos Castro, el festival se consolida como una referencia en el norte para los amantes del punk, hardcore y metal alternativo. Por otra parte, el festival amplía su programación al jueves 17, con Rock Away San Lorenzo Beach, un concierto gratuito en plena playa de San Lorenzo, con Ramoñas como protagonistas. Y el skatepark de Cimavilla será escenario de actuaciones gratuitas, entre las que se contarán con exhibiciones de skate y un espectáculo secreto.

¿Qué ropa se lleva?

En el Tsunami no solo el rock es el protagonista. Los asistentes tienen muy clara su estética que, año tras año, se mantiene con alguna que otra novedad, y eso se demuestra en la predominancia del color negro en, al menos, una prenda: bien sea en los pantalones (normalmente vaqueros) o en las camisetas anchas de manga corta, este color siempre es un acierto seguro para aquellos que, intentando alejarse de lo 'mainstream', buscan pasar unos días rodeados de buena música. Aunque el toque de color, casi siempre rojo o granate, no puede faltar en las camisas de cuadros a modo de chaqueta para cuando empiece a refrescar, en las gorras para protegerse del sol o en las zapatillas de tela para saltar sin parar al ritmo de la música. Los más atrevidos y más veteranos optan por dar ese 'pop' de color en su pelo.

¿Cómo suena?

Prestoso Fest: música en plena naturaleza

En el corazón del suroccidente asturiano, del 7 al 9 de agosto, el Prestoso Fest regresa con una nueva edición. Una experiencia íntima y sostenible que combina música alternativa con el entorno rural asturiano que encontramos en Las Barzaniellas, en el concejo de Cangas del Narcea. Ubicado en plena naturaleza, el festival va mucho más allá para convertirse en toda una experiencia inmersiva que apuesta por el talento emergente y el turismo responsable.

El cartel para esta nueva entrega destaca por su variedad y calidad, incluyendo a artistas como Hinds, Thus Love, Biznaga, Paco Moreno, Presa, Fin del Mundo o Heal. El Prestoso Fest propone así una romería de música alternativa con la que disfrutarán entre el prao mayores y pequeños.

Además de los conciertos, el festival ofrece actividades complementarias que enriquecen la experiencia, como talleres, exposiciones y espacios de encuentro con artistas, todo ello alrededor de un entorno natural incomparable que permite disfrutar de la esencia del paraíso natural.

¿Cómo es el estilismo?

La música no es lo único independiente en el Prestoso Fest, tú también lo eres y tu estilo debe reflejarlo. ¡Que el mundo sepa que eres la persona más 'indie' de la fiesta! Por eso en tu mochila para los tres días de festival no pueden faltar ni las camisas 'oversize' de manga corta y colores pastel, ni los 'shorts' vaqueros, ni los calcetines altos con estampados divertidos para lucirlos en tus zapatillas de tela de confianza, así como tampoco puedes olvidar un peto vaquero o en color crema y una 'tote bag' para guardar tus gafas de sol, tu gorra, la crema solar, la purpurina para la cara y otros esenciales que después te costará encontrar.

¿Cómo suena este año?

Ye-Yé: el espíritu mod sigue vivo

Cada verano, Gijón viaja en el tiempo hasta los años 60 para acoger una de sus citas más especiales. El Ye-Yé, con más de treinta años de historia, es mucho más que un festival: es una celebración de la estética y el espíritu mod que ha convertido a la ciudad en un referente para los amantes del retro, el soul, el garage o el r&b.

Del 24 al 27 de julio, las calles y salas gijonesas volverán a llenarse de las clásicas scooters, los trajes de época, los vinilos y los peinados imposibles. En lo musical, el cartel de 2025 combina bandas internacionales como The Courettes, TT Syndicate o Mooon con referentes nacionales como Los Retrovisores y Guayaberas Negras Organ Trio. Además, contará con un equipo de 16 DJs internacionales que pondrán banda sonora a las sesiones nocturnas.

Y es que el Ye-Yé no es solo música: el cine, la fotografía, la moda y el motor también forman parte de su identidad. La 'Scootercruzada', la concentración de motos clásicas que recorre la ciudad, es uno de los momentos más esperados del festival, que reivindica una forma de vivir la cultura alternativa sin imposturas ni artificios. Una cita que, cada año, reafirma que lo vintage sigue muy vivo.

¿Cuál es el estilo de estos festivaleros?

Un festival hecho para los más nostálgicos implica no solo compromiso con la música, sino también con el 'outfit'. Y es que ir a un festival sesentero vestido con las últimas tendencias no es la manera de vivir el Ye-Yé como es debido. Para los menos inspirados, un pantalón de campana y una camisa vaporosa o estampada en colores vivos es siempre es un acierto, sobre todo si lo combinas con una cinta ancha a modo de diadema y unas gafas de sol marrones. Y para quienes les gusta arriesgar, un mini-vestido en colores vibrantes o con estampado de flores, un traje dos piezas de 'vichy' y un buen cardado o tupé harán que seas el rey o la reina de la fiesta. Eso sí, siempre que lo acompañes de unas buenas plataformas que te permitan bailar y ver todo lo que pasa a tu alrededor

¿Cómo suena?

Aquasella: techno en estado puro

Héctor Oaks, Andrés Campo, Brenda Serna o Rebecca Delle Piane son algunos de los nombres que protagonizarán la edición número 28 de Aquasella, el festival electrónico por excelencia del norte de España. Entre montañas y a orillas del Sella, lo que comenzó como un pequeño encuentro entre admiradores del techno se ha terminado consolidando como una de las citas imprescindibles del verano para todos los amantes de este tipo de música, que cada año viajan desde dentro y fuera de España hasta el corazón de Asturias.

Con su trayectoria y prestigio, el cartel de esta nueva edición mantiene el nivel que caracteriza al festival. A los ya mencionados se suman nombres como Valerie Santos, Héctor Llamazares, Bárbara Lago, Cristian Varela, HU o The Lady Machine, que completan una programación pensada para los amantes de la electrónica en todas sus vertientes.

Cuatro jornadas intensas en las que la música toma el control para ofrecer una experiencia sensorial inmersiva en plena naturaleza. Con espectáculos de luces y sonido, zona de acampada y un entorno natural inigualable, el Aquasella demuestra ser un festival que lo tiene todo: historia, ubicación y un cartel que vuelve a estar a la altura de las expectativas.

¿Qué ropa llevar?

Si hay festivaleros que tienen definida su estética, estos son sin duda los del Aquasella. Y es que aunque los estilismos varían mucho, yendo desde los más atrevidos —con conjuntos brillantes y transparentes hechos de malla flúor— hasta los más austeros —con un 'total black' para pasar desapercibidos—, pero lo que no puede faltar en ninguno de ellos son los complementos. Entre ellos, tres esenciales: unas gafas de sol para sentir la música y evitar marearte con tantas luces estroboscópicas, un abanico para que tus movimientos se conviertan en toda una 'performance' y una riñonera bien asegurada en la que guardarlo todo una vez vuelvas al camping. Los anillos, collares y demás complementos están sobrevalorados en este festival, así como llevar el pelo suelto o unos zapatos incómodos. Todo lo que no te permita bailar, no lo quieres.

¿Cómo suena?

Songs for an Ewan Day: un refugio musical junto a la playa

En la costa asturiana, Salinas se prepara para un evento que combina música, naturaleza y buen ambiente en una experiencia íntima en plena naturaleza. Songs for an Ewan Day es un festival que, desde su nacimiento, ha buscado honrar la memoria de Ewan, un joven apasionado por la música y el entorno que lo rodeaba, y que se ha convertido en un refugio para quienes les gusta disfrutar de la buena música.

Del 8 al 9 de agosto, la pequeña localidad de Salinas acoge un cartel que mezcla artistas consolidados y nuevas voces del pop y el indie nacional. Nombres como David Otero, Noan, Marina Reche, Smile y Despistaos conforman una programación que apuesta por la calidad y la variedad, creando un ambiente familiar y cercano que invita a descubrir cada rincón del festival.

Pero Songs for an Ewan Day no es solo música: el festival se enriquece con actividades paralelas que invitan a la conexión con el entorno, como sesiones de yoga al amanecer, paddle surf en la playa o talleres que complementan una oferta cultural y de ocio pensada para todas las edades. La atmósfera relajada y el encanto de Salinas convierten esta cita en un oasis veraniego donde el público puede disfrutar de una experiencia completa, entre buena música, naturaleza y amistad.

Con un espíritu que apuesta por lo auténtico y lo emocional, Songs for an Ewan Day se ha ganado un lugar especial en el calendario festivalero asturiano, demostrando que no hacen falta grandes escenarios ni multitudes para vivir la magia de la música en vivo.

¿Qué ropa se lleva?

Riverland Fest

A finales de agosto, cuando el verano empieza a despedirse, Asturias no para de moverse al ritmo de la música urbana. El Riverland Fest transforma Arriondas en un epicentro de música, espectáculo, baile y juventud, en una edición que promete volver a reunir a miles de asistentes en un entorno natural único.

Del 22 al 24 de agosto, más de 50 artistas del panorama nacional e internacional se subirán al escenario para cerrar la temporada festivalera por todo lo alto. Yung Beef, Barry B, BB Trickz, Grecas, Judeline, Selecta o Los Xavales son solo algunos de los nombres que figuran en un cartel interminable, donde el trap, el reguetón, el rap y otros sonidos urbanos serán los absolutos protagonistas.

Pero Riverland es un festival pensado para disfrutar sin prisas, con zonas de camping y glamping, áreas gastronómicas, actividades paralelas, una noria e incluso una playa fluvial en la que refrescarse entre concierto y concierto. Una auténtica fiesta del verano que, cada año, reúne a más amantes de este tipo de música.

¿Cómo visten estos festivaleros?

Si el cargo este año es tendencia es porque fue hecho para un festival como este, donde el estilo es una extensión más de la música urbana. Aquí los colores se mimetizan con el paisaje, siendo los colores nude y tierra los que predominan y a los que elevan los complementos. Y es que la comodidad en el Riverland es lo que predomina, por eso unos pantalones 'parachute' o cargo anchos, un top o camiseta más ajustada arriba y unas mangas de crochet son una muy buena opción para bailar, saltar y moverte con facilidad.

Aunque a priori el 'look' pueda parecer básico, un macrocinturón (muy en tendencia), unas cadenas a modo de collar, un 'bucket hat' y unos playeros grandes harán que pase de un rollo a rollazo en menos de un minuto.

¿Cómo suena?