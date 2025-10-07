Una discoteca terrorífica, sustos, juegos infantiles y brujas para celebrar el Samaín en el Jardín Botánico de Gijón 'Calabazas y Calaveras' regresa con un formato renovado. El 31 de octubre será un espeluznante escenario de música para adultos y el 1 de noviembre, las familias disfrutarán de una tenebrosa y divertida tarde

Terror, suspense y gritos, pero también risas, música y juegos tomarán el Jardín Botánico a lo largo del puente de Todos los Santos. La celebración del Samaín, o Haloween, 'Calabazas y calaveras' aumenta a dos días su cita: la noche del 31 de octubre (para los mayores de edad) y la tarde del 1 de noviembre (dirigida a las familias). «Es un formato renovado que os va a sorprender», afirmó el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, al presentar ayer en el Botánico la nueva edición.

La dj María Martín amenizará el viernes 31 con su música «un espeluznante y divertido escenario lleno de gogós en la carpa principal, para lo que animo a la gente a venir disfrazada con sus galas más tétricas», subrayó Salvador. Aunque no quiso desvelar más sorpresas, el concejal adelantó que durante la velada habrá instaladas food trucks y servicio de bar. Además, entre las tinieblas, las criaturas misteriosas acecharán en los rincones más oscuros, y los visitantes podrán recorrer, con la ayuda de un plano, los puntos más inquietantes del recinto.

Encuentros inquietantes

El sábado 1, a partir de las 16.30 horas, la jornada está dedicada a las familias. «Recuperamos los encuentros inquietantes que provocarán más de un susto a niños y adultos. A partir de las 18 horas, las brujas saldrán de su escondite para contar cuentos en la Quinta de Rionda y la fiesta continuará con juegos, pintacaras, palomitas y magüestu con castañas y sidra dulce. No faltará tampoco la música, a cargo del dj Miguel Pika.

25 variedades de calabazas

Verdes, marrones, amarillas y naranjas. Son los colores de las 25 variedades de calabazas que «esperemos que desde el día 20 ya estén decorando el Jardín Botánico», afirmó su director Tomás Fernández. «La sequía ha afectado a la cosecha, pero todas han sido cultivadas aquí con mucho cariño y estoy seguro que la ornamentación gustará muchísimo», aseveró. El año pasado 1.365 personas participaron en la actividad. «Este año, al ofrecer una programación renovada, vendrá aún más gente para buscar la protección de las calabazas iluminadas que ahuyentan los malos espíritus», culminó Salvador.

