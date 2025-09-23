Asturias tiene uno de los cielos más bellos de España

Isabel Gómez Gijón Martes, 23 de septiembre 2025, 12:36 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

Viajar para mirar el cielo y recordar (o aprender) que el firmamento «es uno de nuestros mayores patrimonios naturales y culturales». Es la propuesta de la primera guía de viajes dedicada al astroturismo, una reciente publicación que incluye 65 destinos de España y Portugal. Entre ellos, uno en Asturias, en la Comarca Vaqueira: el concejo de Allande.

Los datos Título: '65 Los cielos más bellos de España'

Autoría Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil

Editorial y colección Alhenamedia. Colección Simply Travellers / Petit Futé

Páginas 224

Precio en librerías 23,95 euros

La guía, titulada '65 Los cielos más bellos de España' (Alhenamedia, 2025), está firmada por Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil, expertos en turismo astronómico y divulgadores, y dista mucho de ser un mero listado de lugares desde los que observar las estrellas. «Es una obra pionera que invita a redescubrir el territorio desde una perspectiva original y reveladora, bajo la luz de sus estrellas», destaca en el prólogo Antonia M. Varela, directora de la Fundación Starlight, una entidad internacional dedicada a la protección del cielo nocturno que certifica 53 de los 65 destinos recogidos en la guía, incluido el de Allande.

Astroturismo: economía y desarrollo

Y es que, más allá de los destinos, esta obra contribuye a dar a conocer y promocionar el astroturismo, una «forma de viajar que pone el cielo nocturno en el centro de la experiencia», pero que «no se limita a la observación astronómica, sino que se mezcla con la naturaleza, la cultura y el patrimonio de cada lugar», explican los autores. De hecho, anota Pugnaire, «con esta guía hemos querido demostrar que en cada provincia hay, al menos, un rincón maravilloso donde redescubrir el universo, una nueva razón para viajar que mezcla historia, naturaleza y ciencia».

De ahí que el astroturismo sea, en palabras de Varela, «una herramienta innovadora que permite dinamizar territorios a través de un turismo responsable, inteligente y respetuoso con los recursos naturales», lo que ofrece grandes oportunidades a áreas deshabitadas o en riesgo de despoblación, como la asturiana.

El proyecto Allande Stars

Esto es lo que impulsó el nacimiento de Allande Stars, el proyecto impulsado por la doctora en Astrofísica Lucía González, Mujer Rural de Asturias 2024, que desde hace cinco años organiza exitosas actividades en diversos puntos del Principado que aúnan astronomía, naturaleza y cultura.

En el año 2021, Allande Stars obtuvo la certificación Starlight, una distinción que, según recoge el capítulo dedicado a Allande y la Comarca Vaqueira, «estableció las bases para el astroturismo en la región, que a la postre generó recursos turísticos de calidad y planes de futuro que incluyen la elaboración de miradores estelares e, incluso, una estación astronómica que posibillitará llevar a cabo más actividades de índole científica».

Consejos y recomendaciones

Frente a los beneficios que reporta a las economías locales, el astroturismo no exige demasiado quienes viajan: «No se necesitan conocimientos previos ni equipos costosos para comenzar», exponen Purgnaire y Gil en la introducción de la guía, en la que apuntan también que el «mejor instrumento» de observación del cielo nocturno es el propio ojo: «Lo esencial es disponer de un cielo despejado y un lugar donde observarlo».

Estas páginas introductorias recogen también una serie de recomendaciones sobre cuándo y cómo practicar el astroturismo y una sencilla y divulgativa presentación de los «habitantes del cielo» que ayudará a quienes se acerquen por primera vez a la astronomía y a quienes se animen a recorrer un país que, «cuando cae la noche, revela uno de sus patrimonios más poderosos y silenciosos: la belleza y el potencial de su noche estrellada».