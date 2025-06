Playas, ríos, cascadas... las mejores zonas de baño en Asturias para pasar la ola de calor

P. Pérez Gijón Sábado, 28 de junio 2025, 13:40 Comenta Compartir

La primera ola de calor del verano ya está aquí y Asturias no se ha librado de ella. Por suerte, el Principado cuenta con algunas de las mejores zonas de baño del país y no solo hablamos de playas. Huelga decir que el paraíso natural alberga arenales impresionantes (lo reconocen prestigiosos medios internacionales como 'National Geographic' o 'The New York Times'), pero la región no vive solo del mar. En Asturias hay ríos, cascadas e incluso pozos naturales.

De oriente a occidente Playas

54 playas de Asturias están catalogadas como «excelentes para el baño», pero aquí nos quedaremos con una selección de algunos de los arenales más impresionantes de la región.

Naves, Llanes Playa de Gulpiyuri

Gulpiyuri es una playa que mira al interior. Este peculiar arenal llanisco se encuentra a unos 100 metros del mar, pero una cueva subterránea hace que el agua llegue a él. Es, sin duda, una de las playas más originales de Asturias, aunque es pequeña, por lo que es mejor ir pronto.

Niembro, Llanes Playa de Torimbia

Se trata de una playa virgen y espectacular, con vistas abiertas al mar Cantábrico. Es una de las mecas naturistas de España, pero apta para todos los públicos. Hay que caminar unos cuantos metros desde el parking, pero el recorrido merece la pena.

Llanes Playas de Andrín y Ballota

A las playas de Andrín y Ballota solo las separa el mirador de la Boriza. Con arena fina y blanca y suave oleaje, ambos arenales son imprescindibles en la región.

Colunga Playa de la Griega

Ideal para ir con niños, sobre todo si se tiene previsto visitar el cercano Museo del Jurásico de Asturias. Las huellas de dinosaurios que pueden apreciarse en el entorno de la playa de la Griega no dejarán indiferentes a los más pequeños.

Villaviciosa Playa de Rodiles

Enclavada en el entorno natural del estuario de la ría de Villaviciosa, esta playa es una de las más conocidas de Asturias. Dispone, además, de una extensa zona arbolada de pinos y eucaliptos y de un paseo marítimo de madera.

Gijón Playa de San Lorenzo

Ubicada la ciudad más poblada de Asturias, la playa de San Lorenzo es la playa más concurrida de la región. Y no es para menos, la bahía de Gijón es un entorno envidiable que delimitada con el Cerro de San Catalina y la desembocadura del río Piles. En total, un kilómetro y medio de arenal con todos los servicios disponibles y excelentes equipamientos.

Castrillón Playa de Salinas y San Juan

La playa de Salinas es una de las playas más extensas (1.200 metros) y turísticas de toda la costa asturiana. A unos pocos kilómetros de Avilés, este arenal es una visita imprescindible para todos los residentes de la comarca cuando el calor aprieta. Está unida con la playa de San Juan y entre las dos suman tres kilómetros de dunas de arena dorada.

Muros de Nalón Playa del Aguilar

La playa del Aguilar es ideal para quienes se desplacen en coche, ya que cuenta con un cercano aparcamiento. Dispone también de oferta hostelera y pequeño paseo marítimo. Además, desde este bonito arenal parte la ruta de los miradores, una de las sendas costeras más bellas de la región.

Cudillero Playa del Silencio

De una belleza sin igual, esta preciosa cala con vistas impresionantes, y aguas turquesas está protegida por acantilados e islotes de diversos tamaños. Eso sí, carece de servicios y para llegar a ella hay que dar un paseo de unos 15 minutos (escaleras incluidas).

Navia Playa de Frejulfe

Se trata de un extenso arenal de gran valor ecológico y turístico que se encuentra muy cerca de la villa marinera de Puerto de Vega. Se enclava en un monumento natural, al que le da nombre, que abarca 15 hectáreas. Eso sí, mucha precaución en esta playa porque su orientación al norte la hace peligrosa para el baño. En su extremo más oriental desemboca un arroyo y es ahí donde está permitido el baño.

En el interior Ríos, pozas, cascadas

Río Dobra, Amieva Olla de San Vicente

La Olla de San Vicente es un gran pozo natural de aguas verde esmeralda, rodeada de enormes árboles que ofrecen generosas sombras a ese rincón del río Dobra, ya en territorio de Amieva, pero no lejos de Cangas de Onís. Desde allí se parte hasta Tornín por la carretera del Pontón, y de esa pequeña localidad parte una senda, no muy ancha. Son unos 45 minutos de paseo, que se puede alargar si hay 'tráfico' peatonal.

Cangas del Narcea Playa fluvial de La Presa del Prao del Molín

El Prao del Molín no solo es el epicentro de las fiestas del Carmen. La zona dispone de un amplio terreno con árboles y prado a la vera del río. La presa desvía agua a un área en la que está permitido el baño.

Cangas de Onís Río Sella

Bajo el Puente Romano de Cangas de Onís, locales y turistas se remojan en días de calor.

Cangas del Narcea Río Narcea

Otro río discurre por debajo de otro puente situado en otro Cangas, pero en esta ocasión se trata del Narcea. Allí nadie duda en refrescarse durante los episodios de más calor.

Arriondas El Lladuengu, en el río Sella

En Arriondas también triunfa el río. La zona del Lladuengu, en el Sella, es una buena opción para refrescarse en verano.

Piloña Río del Infierno

En Piloña, mientras tanto, merece la pena subir en coche hasta Espinaréu, seguir hasta La Pesanca y refrescarse en las frías aguas del río del Infierno, que serpentea desde las montañas hacia el valle. Un pequeño pozo con coqueta cascada -podría decirse que para parejas por su tamaño- permite sacarse fotos de esas de fardar en Instagram, rodeados de robles, castaños y verde bosque.

Laviana Puente de Arcu

En Laviana encontramos otro puente que también acoge bañistas. El Puente de Arcu, que es salida del Descenso Folclórico del Nalón, se encuentra a dos kilómetros de Pola de Laviana.

Santa Eulalia de Oscos Cascada de A Seimeira

La cascada de A Seimeira, en Santa Eulalia de Oscos, ofrece una opción similar a la anterior. Para llegar hasta ella hay que realizar una magnífica ruta que se inicia desde el área recreativa de Pumares. Pasearás por un camino de cuento en el que el agua y el bosque serán los protagonistas y cuyo espectáculo final lo encontrarás en la imponente cascada.

Río Nalón Las Caldas

El río más largo de Asturias también cuenta con zonas idílicas donde darse un chapuzón. Las Caldas, a unos pocos minutos de Oviedo, es uno de esos lugares en los que extender la toalla, tumbarse al sol y refrescarse un poco el cuerpo. Eso sí, con precaución porque el Nalón también es el río más caudaloso del Principado.

Castropol Cascada de Cioyo

En el interior del concejo costero de Castropol se encuentra el salto de Cioyo, de más de treinta metros de altura. La ruta de acceso, de casi tres kilómetros, comienza en las antiguas escuelas de la aldea de Vilarín y transcurre por el corazón de un frondoso bosque autóctono que finaliza a los pies de la cascada.