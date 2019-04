Fin de semana con Bob Dylan como meta en Asturias

Dicen de él que es un gruñón, que no quiere fotos ni entrevistas, que no se dirige al público en ningún momento –a no ser que sea para abroncarle– y que llega a tocar de espaldas a él, disfrutando con la banda de su repertorio. Aún así, Bob Dylan sigue adelante con su interminable gira, el 'Never ending tour' –ahora rebautizada 'Live in person', que anoche le llevó a Pamplona, hoy le acerca a Bilbao y tendrá parada en Gijón este domingo, a las 21 horas, en el Palacio de Deportes. Quizás le venga bien al bardo de Minnesota darse un paseo por Asturias el sábado y el domingo y disfrutar no solo de esta tierra de paisajes naturales impresionantes, sino también de su espíritu festivo y folixero, a ver si se le contagia la alegría de sus gentes al Premio Nobel de Literatura. Sea como sea, hay que rendir homenaje al músico, una leyenda viva, y se prevé lleno completo en el recinto. Así que si no tiene ya la entrada –en reventa se pueden conseguir algunas desde los 60 euros, pero en taquilla están todas vendidas–, no le queda otra opción para ver al cantante norteamericano que esperar a que se alineen todos los astros y a Bob Dylan le dé, por ejemplo, por pasarse por la Xarana na Primavera de Laviana. Que quién sabe. Porque ya el viernes está previsto que se abra el recinto, con zona gastro y 'food trucks' con especialidades de todo el mundo, y una verbena a partir de las 23 horas con Paris de Noia y el grupo La Huella. El sábado, hay fiesta 'instagramer', sin alcohol, con gogós, dj's y 'photocall'. Hay entradas desde tres euros al día y pases VIP a muy buen precio. La cosa sigue el martes y el miércoles, con Panorama y una batalla de gallos, respectivamente.

La Xarana Na Primavera (Laviana) Viernes 19 horas: a esa hora se inaugura esta fiesta en el recinto ferial. Hay zona gastro, 'food trucks' con comidas de todo el mundo... A las 23 horas hay verbena, pero la fiesta sigue el sábado, con una fiesta 'instagramer' sin alcohol a las 17 horas y una segunda verbena a las 23 horas. Y el domingo, sesión vermú a las 12, conciertos y espectáculos infantiles, además de un menú sidreru. Entradas desde 3 euros.

Otra opción, que también pueden aprovechar aquellos que tengan entradas y quieran hacer un plan completo el fin de semana es acercarse el mediodía del sábado a La Felguera, donde los llagareros de las XXIII Jornadas de la Sidra Natural ofrecen una degustación hasta acabar con las existencias. Por la tarde, a las 17.30, habrá concurso de escanciadores. ¿Se imaginan a Dylan con su sombrero echando un culín? Otra opción para la mañana del sábado es el Festival de la Boroña de Ribadesella. A partir de las doce de la mañana, en la plaza Nueva, se abre el mercado de productos asturianos. Después será el concurso de boroña y la degustación de la misma entre el público, que podrá regarlo todo con sidra de barril.

Jornadas de la Sidra Natural en La Felguera Sábado 12 horas: apertura de la fiesta en el parque Dolores Fernández Duro de la Felguera. Habrá degustacón de sidra por cortesía de los llagareros participantes hasta agotar existencias, como mucho hasta las 14.30 horas. Por la tarde, a las 17.30 horas, concurso de escanciadores. Todo un homenaje a la cultura sidrera para pasar la mañana del sábado en un ambiente distendido.

Si lo que se busca es algo al aire libre, el Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve ofrece este sábado dos interesantes actividades para la tarde. A las 16 horas, desde el centro, parte una visita guiada a la mina del Toniello, una antigua cantera de calcita en forma de cono de volcán a la que se accede por una gruta de 50 metros de longitud. En la actualidad, sirve de nido y comedero para distintas aves carroñeras, como alimoches y buitres, y de refugio para cabezas de ganado que pastan en libertad por el Sueve –vacas, caballos, asturcones...–. Además, las vistas de la costa desde el Sueve son de nota. Más tarde, a las 19.15 horas, tienen programada una visita a las huellas de dinosaurio de la playa de la Griega. ¿Sabe que allí están algunas de las más grandes del mundo? Una persona puede sentarse dentro de una de ellas. El precio para la ruta a la mina es de 6,50 euros, 6 para niños, y el de la visita a las huellas, de 4 euros por persona.

Caminando entre las huellas del Jurásico (Colunga) Sábado 19.15 horas: otra actividad del Centro de Interpretación del Sueve para este sábado es un paseo entre las huellas de dinosaurios de la costa jurásica asturiana. Es apta para todos los públicos, aunque se recomienda calzado cómodo para andar sobre las piedras de la costa. La actividad dura hora y media y el precio es de 4 euros por persona. Para apuntarse, hay que llamar al teléfono 655809773

Para la tarde del sábado, también hay actividad en San Martín del Rey Aurelio. En Sotrondio tienen montado desde el viernes el Comic San, un salón dedicado al ocio infantil y juvenil dedicado a los videojuegos. El sábado por la tarde ofrecen un taller de iniciación al manejo de drones y un 'scape room', un juego de ingenio ambientado en el antiguo Egipto. Para los que prefieran algo más formal, una opción es la música clásica. En el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo hay concierto de la orquesta Oviedo Filarmonía con la soprano Ermonela Jaho y el tenor Benjamin Bernheim. Las entradas, entre 26 y 30 euros.

Comic San (S. Martín del Rey Aurelio) Sábado 18.30: la Casa de la Juventud de Sotrondio acoge desde el viernes por la tarde el Comic San, un salón dedicado a los videjuegos dirigido a público infantil y juvenil. El sábado a las 17.30 horas hay un taller de iniciación al vuelo de drones, y a las 18.30, les recomendamos participar en la 'scape room' dedicada al antiguo Egipto. Ingenio mental.

Una vez llegado el domingo, hay varias opciones gastronómicas para pasar la mañana y el mediodía. Están el Certamen de Quesos Asturianos de Salas, el de la Faba Asturiana en Grado y, más cerca de Gijón, el Festival del Marisco de Candás. Pero recuerden, el objetivo final es Gijón, porque a las 19 horas abren las puertas del Palacio de los Deportes Adolfo Suárez, donde a las 21 horas está prevista la actuación de Bob Dylan y su banda, al que asisitirán unas 5.000 personas. A lo largo del día, para quien venga de fuera, Gijón es una opción perfecta para disfrutar de unos vinos en la Ruta, en el entorno de las calles de Begoña, Buen Suceso, Santa Lucía y Santa Rosa, o también en el Carmen. Casi en cada rincón hay sidrerías donde se come estupendamente, por porner un ejemplo, en la plaza Mayor o Cimadevilla. Un paseo por el muro o una visita al Jardín Botánico, cerca de la Universidad Laboral, puede decirse que son imprescindibles.

Festival de la Boroña de Ribadesella Sábado 12 horas: en la carpa instalada en la plaza Nueva de Ribadesella se celebra este sábado el IV Festival de la Boroña, con mercado de productos asturianos y con música de la Bandina de Gaites Ribeseya, el grupo de baile El Corveru y el grupo P'Amusquis. A las 13 horas está convocado el concurso de boroñas, que después podrá degustar el público acompañada de sidra de tonel. Otra opción para la mañana del sábado.

Música Clásica en el Auditorio con Oviedo Filarmonía Sábado 20 horas: si prefiere la música clásica, el sábado hay un gran concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, con Oviedo Filarmonía, dirigida por Alain Guingal, y la actuación de la soprano Ermonela Jaho y el tenor Benjamin Bernheim. El programa incluye obras de Saint Säens, Massenet, Verdi y Puccini, entre otros. El precio es de 30 euros (patio de butacas) y 26 euros (anfiteatro).

Certamen de quesos artesanos de Asturias en Salas Domingo 10 horas: para el domingo hay varias opciones para pasar la mañana antes de acercarse a Gijón para el concierto. Una de las más sabrosas es esta del certamen quesero de Salas, donde ya hay actividades el viernes por la noche y el sábado. Pero el domingo, hasta las 19.30 horas, están abiertos los puestos de venta. Hay música de gaita, juegos infantiles y exhibiciones de perros pastores.

Primera flor y certamen de la faba asturiana (Grado) Domingo 10 horas: ya hay actividad el viernes y el sábado, pero el domingo por la mañana empieza el Mercado del XII Certamen de la Faba y la Feria de Ganado de la Primera Flor. A mediodía hay un 'show-cooking' de faba asturiana en el Parque de Arriba, y a las 14 horas se entregan los premios a las mejores fabes. Habrá música de gaita y verbena a partir de las 20 horas en la plaza General Ponte y el parque San Antonio.

Marisco en Candás Domingo 13.30 horas: una opción para disfrutar de la comida del domingo es acercarse al Festival del Marisco de Candás, en Gozón, que empieza el viernes, donde bajo una carpa se puede disfrutar de los productos del Cantábrico. Además, a las 13.30 horas del domingo prepararán una paella de marisco para 500 comensales. Habrá actuaciones musicales y más sorpresas.

Puerta abiertas en el Jardín Botánico de Gijón Domingo 16 horas: es gratis entrar el sábado y el domingo en este vergel gijonés, que además ofrece una exposición sobre la Compañía Asturiana de Comedias, representaciones de teatro y rutas guiadas. Les recomendamos pasarse el domingo por la tarde, antes del concierto, y disfrutar unas horas de la naturaleza. A las 16 horas hay visita guiada por la factoría vegetal. Y después, a por Bob Dylan.

El botánico celebra sus 16 años, por lo que hay jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y actuaciones teatrales. Y si tiene curiosidad puede pasarse por la plaza de toros de El Bibio y el Teatro Jovellanos, en el parque de Begoña, los dos escenarios de la ciudad donde actuó ya Bob Dylan. Una vez visto todo, al encuentro con el maestro y a rematar con unas copas nocturnas. Menudo fin de semana.