Fuera del Radar · T7 · Episodio 9
El mundo después de 'Chuky'
Un vídeo viral puso del revés la vida de Fran Sánchez, 'El Chuky de Cieza', pero después de esos 55 segundos hay una historia: la de cómo emanciparse del personaje público
Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:28
'El Chuky de Cieza' es el sobrenombre por el que toda España conoció a Fran Sánchez a partir de 2006. Todo fue gracias a un vídeo viral en los albores de YouTube, un vídeo en un muy mal momento que acabó volviendo a su vida para impactarla por completo. En el parking de una discoteca del Levante, Fran amenazaba a un tal Cristian, en 55 violentos segundos. En este podcast conoceremos los antecedentes y las consecuencias de una explosión de viralidad en una vida cualquiera, y las salidas y redenciones que supo encontrar Fran sin perder su esencia.
Créditos
Una historia de Iván Rosique
Producción técnica Íñigo Martín Ciordia
Diseño sonoro y mezcla Rodrigo Ortiz de Zárate
Ilustraciones Felip Ariza
Agradecimientos Esteban Milanés y Sergio Albadalejo
Edición y coordinación Carlos G. Fernández
Dirección y producción ejecutiva José Ángel Esteban