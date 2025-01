¿Qué es una cuestión de confianza y qué implica?

P. Pérez Gijón Martes, 28 de enero 2025, 16:10 Comenta Compartir

Después de unos días de incertidumbre sobre aspectos tan esenciales para la ciudadanía como la revalorización de las pensiones o los descuentos en el transporte público, el escudo social del Gobierno parece estar garantizado. Pedro Sánchez ha anunciado que Junts votará a favor de un nuevo decreto ómnibus. Eso sí, a cambio el Gobierno ha aceptado iniciar el debate sobre la cuestión de confianza. Pero, ¿qué es y qué implica esta medida?

¿Qué es una cuestión de confianza?

La cuestión de confianza es una de las tres vías para obtener el respaldo del Congreso de los Diputados para ser o seguir siendo presidente del Gobierno.

La Constitución Española y el reglamento de la Cámara Baja recogen, además, otras dos fórmulas: la investidura y la moción de censura.

Si se vota y Sánchez pierde, ¿tendría que dimitir?

Si Pedro Sánchez se somete a una cuestión de confianza y pierde, estará obligado a dimitir, lo que abriría un nuevo proceso de investidura.

¿Sánchez se presentará a la cuestión de confianza?

Pedro Sánchez ha explicado que el acuerdo alcanzado con Junts es simplemente para iniciar el debate sobre la cuestión de confianza, pero en ningún momento se ha concretado que finalmente vaya a celebrarse.

¿Entonces, qué ha aceptado el Gobierno?

El acuerdo se limita a que la Mesa del Congreso, órgano rector de la actividad parlamentaria y donde PSOE y Sumar tienen la mayoría, tramite la proposición no de ley de los independentistas que solicita que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. No obstante, la iniciativa no es vinculante, por lo que el presidente del Gobierno no estaría obligado a cumplirla.