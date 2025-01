Oblanca replica a Moriyón y le reprocha su «inexistente» actividad en el partido

La guerra en Foro no da tregua. Si el martes era la presidenta del partido la que enviaba una carta a su diputado en el Congreso reprochándole que se representase «a sí mismo», esta tarde fue Isidro Martínez Oblanca el que responde a ... la misiva con un nuevo ataque. Sostiene el veterano político, afín al sector casquista y enfrentado con la actual dirección, que la dedicación de Carmen Moriyón en el partido es «inexistente por desconocida», lo que unido a su «desconocimiento» de la actividad de los diputados suponen unas «dificultades insalvables para controlar y dirigir las tareas parlamentarias.

Los reproches de Oblanca no terminan ahí y se enmarcan en el proceso de cambio de la Junta Directiva de la formación acometido por Moriyón por el que cesó a personas del ahora sector crítico para incorporar a otras afines. Sostiene Oblanca que entre los salientes se encontraban «las personas que me aportan la experiencia parlamentaria más valiosa, sustituyéndolas por otras con otros ideales, otras ideas y otros intereses que no son los de la mayoría de los militantes».

En su carta, Oblanca se defiende también de los ataques de Moriyón referidos a su forma de actuar en el Congreso. Sostiene el diputado de Foro que la misiva de la presidenta le sirvió para «recordar» que es diputado de Foro «a pesar de sus esfuerzos y los de su grupo para prestarle un gran servicio al PSOE al intentar evitar» que el partido se presentase a las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. Oblanca señala que nunca se ha salido del programa de su partido ni del que firmaron con el PP para acudir en coalición a los comicios y que ha informado de su actividad con «más de 200 notas informativas». «Desde el 5 de enero de este año he participado en actividades muy relevantes y subido en 71 ocasiones a la tribuna del Congreso».

Finaliza el diputado de Foro con un nuevo reproche a Carmen Moriyón, a la que acusa de saltarse los estatutos del partido al mantenerse en el cargo de presidenta a pesar de haber renunciado al puesto de parlamentaria en la Junta un día después de las elecciones.