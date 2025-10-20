Douglas S. Massey: migración, fronteras y justicia social

El sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Steven Massey (Washington, 1952) ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025 en reconocimiento a su enfoque multidisciplinar que ha ilustrado temas fundamentales como la migración internacional, la segregación residencial y la estratificación social.

«Ha construido un modelo teórico del más exigente rigor académico, que nos permite interpretar las sociedades contemporáneas —en las que las migraciones se han vuelto un factor estructural— con una mirada sosegada, racional y empática»

Massey se licenció en 1974 en Sociología, Psicología y Español por la Western Washington University, y obtuvo su máster (1977) y doctorado (1978) en Sociología por la Universidad de Princeton. Es profesor Henry G. Bryant de Sociología y Asuntos Públicos en Princeton, donde también ha dirigido el Office of Population Research y el Programa de Estudios de Población. Una de sus aportaciones más influyentes es la participación en proyectos como el Mexican Migration Project (desde 1982) y el Latin American Migration Project, iniciativa que lidera junto con Jorge Durand para generar datos empíricos sobre los flujos migratorios entre México, otras naciones latinoamericanas y Estados Unidos. Estas bases de datos, resultado de encuestas detalladas y trabajo de campo prolongado, han permitido observar rutas migratorias, decisiones familiares, redes sociales y cómo las políticas de migración impactan vidas reales.

«La mayor amenaza para una política migratoria exitosa y para el bienestar de las naciones es el auge de los demagogos que retratan a los inmigrantes como criminales o parásitos»

Entre sus obras más reconocidas se encuentra ‘American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass’ (1993), escrita junto con Nancy A. Denton, que examina cómo la segregación residencial en Estados Unidos entre razas no es solo un reflejo de desigualdad económica, sino una estructura que reproduce la pobreza. También ‘Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era of Economic Integration’ (2002), junto con Jorge Durand y Nolan Malone, que analiza cómo las políticas migratorias estadounidenses en tiempos de globalización, a menudo, no se corresponden con las realidades sociales. Otro libro significativo es ‘Return to Aztlan’ (1987), que explora los procesos sociales detrás de las migraciones desde México hacia EE. UU. Massey ha ocupado altos cargos institucionales: fue presidente de la Population Association of America en 1996, de la American Sociological Association en 2000-2001, y de la American Academy of Political and Social Science entre 2006 y 2015. Es miembro de prestigiosas academias como la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU., la Academia Americana de Artes y Ciencias, la Academia Europea y la Sociedad Filosófica Estadounidense.

UN PENSADOR CRÍTICO

Su investigación no se ha quedado en la teoría y ha llegado a tener repercusiones políticas: mantiene una crítica constante a las políticas migratorias que criminalizan a los migrantes y aboga por visiones basadas en evidencia, ética y justicia social. Su modelo permite entender cómo la migración no es un fenómeno marginal sino estructural, ligado al fallo de ciertos mercados laborales, a la desigualdad, a la segregación residencial, a la discriminación racial y a las barreras estructurales de integración.

Este enfoque cobra especial relevancia en el contexto actual de Estados Unidos, donde las políticas migratorias han experimentado un endurecimiento sin precedentes.

Desde comienzos de 2025, la población inmigrante total del país ha disminuido por primera vez en más de medio siglo

millones en enero

millones en junio

Esta caída, superior a 1,4 millones depersonas, se atribuye tanto a deportaciones como a salidas voluntarias ante el incremento de las restricciones legales y administrativas.

Las deportaciones y arrestos también se han disparado: en los primeros cien días del nuevo mandato de Trump, se registraron más de 151.000 arrestos de personas indocumentadas y 135.000 deportaciones, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Además, se han endurecido los procesos de inmigración legal, con el aumento de tasas, la ralentización de visados y la revocación de protecciones como el Temporary Protected Status (TPS), que amparaba a miles de personas procedentes de países latinoamericanos y del Caribe.