Douglas S. Massey: migración, fronteras y justicia social
Samantha Acosta, Sara Pérez y Aida G. Fresno
Gijón
Lunes, 20 de octubre 2025, 19:27
El sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Steven Massey (Washington, 1952) ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025 en reconocimiento a su enfoque multidisciplinar que ha ilustrado temas fundamentales como la migración internacional, la segregación residencial y la estratificación social.
«Ha construido un modelo teórico del más exigente rigor
académico, que nos permite interpretar
las sociedades contemporáneas —en
las que las migraciones
se han vuelto un factor estructural— con
una mirada sosegada, racional y empática»
Massey se licenció en 1974 en Sociología, Psicología y Español por la Western Washington University, y obtuvo su máster (1977) y doctorado (1978) en Sociología
por la Universidad de Princeton.
Es profesor Henry G. Bryant de Sociología y Asuntos Públicos
en Princeton, donde también ha dirigido el Office of Population Research y el Programa de Estudios de Población.
Una de sus aportaciones más influyentes es la participación
en proyectos como el Mexican Migration Project (desde 1982)
y el Latin American Migration Project, iniciativa que lidera junto con Jorge Durand para generar datos empíricos sobre los flujos migratorios entre México, otras naciones latinoamericanas y Estados Unidos. Estas bases de datos, resultado de encuestas detalladas y trabajo de campo prolongado, han permitido observar rutas migratorias, decisiones familiares, redes sociales y cómo las políticas de migración impactan vidas reales.
«La mayor amenaza
para una política migratoria exitosa
y para el bienestar de las naciones
es el auge de los demagogos que retratan a los inmigrantes
como criminales
o parásitos»
Activistas protestan contra las
políticas del Gobierno estadounidense
frente a las oficinas del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas,
en Nueva York (26 de julio del 2018).
DREW ANGERER / AFP
Entre sus obras más reconocidas
se encuentra ‘American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass’ (1993), escrita junto con Nancy A. Denton, que examina cómo la segregación residencial
en Estados Unidos entre razas no
es solo un reflejo de desigualdad económica, sino una estructura
que reproduce la pobreza. También ‘Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era
of Economic Integration’ (2002), junto con Jorge Durand y
Nolan Malone, que analiza
cómo las políticas migratorias
estadounidenses en tiempos de globalización, a menudo, no se corresponden con las realidades sociales. Otro libro significativo
es ‘Return to Aztlan’ (1987), que explora los procesos sociales detrás de las migraciones desde México hacia EE. UU.
Massey ha ocupado altos cargos institucionales: fue presidente
de la Population Association of America en 1996, de la American Sociological Association en
2000-2001, y de la American Academy of Political and Social Science entre 2006 y 2015.
Es miembro de prestigiosas academias como la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU.,
la Academia Americana de
Artes y Ciencias, la Academia Europea y la Sociedad Filosófica Estadounidense.
UN PENSADOR
CRÍTICO
Su investigación no se ha quedado en la teoría y ha llegado a tener repercusiones políticas: mantiene una crítica constante
a las políticas migratorias que
criminalizan a los migrantes y aboga por visiones basadas en evidencia, ética y justicia social. Su modelo permite entender cómo la migración no es
un fenómeno marginal sino
estructural, ligado al fallo
de ciertos mercados laborales, a la desigualdad, a la segregación residencial, a
la discriminación
racial y a las barreras
estructurales de integración.
Una persona golpea
una piñata con la imagen
del presidente estadounidense
Donald Trump durante una
protesta con motivo del Día
del Trabajo en Chicago, Illinois,
(1 de septiembre de 2025).
REUTERS/JIM VONDRUSKAP
Este enfoque cobra especial relevancia en el contexto actual
de Estados Unidos, donde
las políticas migratorias
han experimentado un
endurecimiento sin
precedentes.
Desde comienzos de
2025, la población inmigrante total del
país ha disminuido
por primera vez en
más de medio
siglo, pasando de
millones
en enero
millones
en junio
Esta caída, superior a
1,4 millones depersonas, se atribuye tanto a deportaciones como
a salidas voluntarias
ante el incremento
de las restricciones
legales y administrativas.
Las deportaciones y arrestos también se han disparado:
en los primeros cien días del nuevo mandato de Trump, se registraron más de 151.000 arrestos de personas indocumentadas y 135.000 deportaciones, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad
de Syracuse. Además, se han endurecido los procesos de inmigración legal, con el aumento de tasas, la ralentización de visados y la revocación de protecciones como el Temporary Protected Status (TPS), que amparaba a miles de personas procedentes de países latinoamericanos y del Caribe.
Dentro de este escenario, las investigaciones de Massey adquieren una perspectiva renovada. Sus modelos
teóricos explican cómo las migraciones responden a dinámicas estructurales de
interdependencia económica, desigualdad y demanda laboral, desmontando los discursos políticos que las presentan como
una amenaza. Desde su análisis empírico y su compromiso ético, Massey ofrece una lectura
racional y humanista frente a
un clima político dominado por
la desinformación y el miedo.
