Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Douglas S. Massey: migración, fronteras y justicia social

Samantha Acosta
Sara Pérez
Aida G. Fresno

Samantha Acosta, Sara Pérez y Aida G. Fresno

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:27

Comenta

El sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Steven Massey (Washington, 1952) ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025 en reconocimiento a su enfoque multidisciplinar que ha ilustrado temas fundamentales como la migración internacional, la segregación residencial y la estratificación social.

«Ha construido un modelo teórico del más exigente rigor

académico, que nos permite interpretar

las sociedades contemporáneas —en

las que las migraciones

se han vuelto un factor estructural— con

una mirada sosegada, racional y empática»

Massey se licenció en 1974 en Sociología, Psicología y Español por la Western Washington University, y obtuvo su máster (1977) y doctorado (1978) en Sociología

por la Universidad de Princeton.

Es profesor Henry G. Bryant de Sociología y Asuntos Públicos

en Princeton, donde también ha dirigido el Office of Population Research y el Programa de Estudios de Población.

 

Una de sus aportaciones más influyentes es la participación

en proyectos como el Mexican Migration Project (desde 1982)

y el Latin American Migration Project, iniciativa que lidera junto con Jorge Durand para generar datos empíricos sobre los flujos migratorios entre México, otras naciones latinoamericanas y Estados Unidos. Estas bases de datos, resultado de encuestas detalladas y trabajo de campo prolongado, han permitido observar rutas migratorias, decisiones familiares, redes sociales y cómo las políticas de migración impactan vidas reales.

«La mayor amenaza

para una política migratoria exitosa

y para el bienestar de las naciones

es el auge de los demagogos que retratan a los inmigrantes

como criminales

o parásitos»

Activistas protestan contra las

políticas del Gobierno estadounidense

frente a las oficinas del Servicio

de Inmigración y Control de Aduanas,

en Nueva York (26 de julio del 2018).

 

DREW ANGERER / AFP

Entre sus obras más reconocidas

se encuentra ‘American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass’ (1993), escrita junto con Nancy A. Denton, que examina cómo la segregación residencial

en Estados Unidos entre razas no

es solo un reflejo de desigualdad económica, sino una estructura

que reproduce la pobreza. También ‘Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era

of Economic Integration’ (2002), junto con Jorge Durand y

Nolan Malone, que analiza

cómo las políticas migratorias

estadounidenses en tiempos de globalización, a menudo, no se corresponden con las realidades sociales. Otro libro significativo

es ‘Return to Aztlan’ (1987), que explora los procesos sociales detrás de las migraciones desde México hacia EE. UU.

 

Massey ha ocupado altos cargos institucionales: fue presidente

de la Population Association of America en 1996, de la American Sociological Association en

2000-2001, y de la American Academy of Political and Social Science entre 2006 y 2015.

Es miembro de prestigiosas academias como la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU.,

la Academia Americana de

Artes y Ciencias, la Academia Europea y la Sociedad Filosófica Estadounidense.

UN PENSADOR

CRÍTICO

Su investigación no se ha quedado en la teoría y ha llegado a tener repercusiones políticas: mantiene una crítica constante

a las políticas migratorias que

criminalizan a los migrantes y aboga por visiones basadas en evidencia, ética y justicia social. Su modelo permite entender cómo la migración no es

un fenómeno marginal sino

estructural, ligado al fallo

de ciertos mercados laborales, a la desigualdad, a la segregación residencial, a

la discriminación

racial y a las barreras

estructurales de integración.

Una persona golpea

una piñata con la imagen

del presidente estadounidense

Donald Trump durante una

protesta con motivo del Día

del Trabajo en Chicago, Illinois,

(1 de septiembre de 2025).

 

REUTERS/JIM VONDRUSKAP

Este enfoque cobra especial relevancia en el contexto actual

de Estados Unidos, donde

las políticas migratorias

han experimentado un

endurecimiento sin

precedentes.

Desde comienzos de

2025, la población inmigrante total del

país ha disminuido

por primera vez en

más de medio

siglo, pasando de

millones

en enero

millones

en junio

Esta caída, superior a

1,4 millones depersonas, se atribuye tanto a deportaciones como

a salidas voluntarias

ante el incremento

de las restricciones

legales y administrativas.

Las deportaciones y arrestos también se han disparado:

en los primeros cien días del nuevo mandato de Trump, se registraron más de 151.000 arrestos de personas indocumentadas y 135.000 deportaciones, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad

de Syracuse. Además, se han endurecido los procesos de inmigración legal, con el aumento de tasas, la ralentización de visados y la revocación de protecciones como el Temporary Protected Status (TPS), que amparaba a miles de personas procedentes de países latinoamericanos y del Caribe.

Dentro de este escenario, las investigaciones de Massey adquieren una perspectiva renovada. Sus modelos

teóricos explican cómo las migraciones responden a dinámicas estructurales de

interdependencia económica, desigualdad y demanda laboral, desmontando los discursos políticos que las presentan como

una amenaza. Desde su análisis empírico y su compromiso ético, Massey ofrece una lectura

racional y humanista frente a

un clima político dominado por

la desinformación y el miedo.

