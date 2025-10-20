Byung-Chul Han y los ecos de un mundo cansado

y en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, junto al también filósofo Peter Sloterdijk, antes de recalar en la Universidad de las Artes de Berlín, donde ejerce como docente de Filosofía y Estudios Culturales.

la filosofía. Estudió Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Múnich y se doctoró en la Universidad de Friburgo en 1994 con una tesis sobre Martin Heidegger. Fue profesor en la Universidad de Basilea

a los 22 años con la intención de estudiar metalurgia, aunque pronto se orientó hacia

Su estilo, breve, directo y aforístico, ha convertido a sus libros en auténticos

best-sellers internacionales, traducidos a más de una decena de idiomas y leídos tanto en el ámbito académico como por un público más universal. Esa accesibilidad le ha llevado a ser comparado con autores como Roland Barthes, Giorgio Agamben o el propio Sloterdijk, de quien se le considera discípulo aventajado. Pero su influencia trasciende el ámbito filosófico: en 2015 protagonizó el documental La sociedad del cansancio: Byung-Chul Han en Seúl y Berlín, y en 2016 recibió los premios Bristol des Lumières (Francia) y Salzburg State Prize for Future Research (Austria).

Coherente con su crítica al presente digital, Han lleva una vida alejada de las pantallas: rehúye el smartphone, toca música en instrumentos analógicos y cultiva un jardín secreto en Berlín. Un estilo de vida contemplativo que encarna su apuesta por la lentitud y la pausa en un mundo marcado por la velocidad y la hiperconexión.

La concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades supone un reconocimiento internacional a un pensador que ha sabido traducir las angustias y contradicciones de nuestro tiempo en un lenguaje claro y universal. Con

su obra, Byung-Chul Han ha puesto palabras a la fatiga de una sociedad digitalizada

y ha abierto una vía para repensar, desde la filosofía, la posibilidad de una buena vida en el siglo XXI.