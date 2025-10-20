El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Byung-Chul Han y los ecos de un mundo cansado

Samantha Acosta
Sara Pérez
Aida G. Fresno

Samantha Acosta, Sara Pérez y Aida G. Fresno

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:08

Comenta

El filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han (Seúl, 1959) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación

y Humanidades 2025 por su

«brillantez

para

interpretar

los retos de

la sociedad

tecnológica»

Su obra, de enorme impacto internacional, ha revelado una capacidad singular para comunicar con precisión ideas nuevas que enlazan tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente. En ellas ofrece explicaciones lúcidas sobre fenómenos centrales de nuestro tiempo:

la deshumanización, la digitalización y el aislamiento

de las personas. «Su mirada intercultural arroja luz sobre fenómenos complejos del mundo contemporáneo y ha encontrado un amplio eco entre públicos de distintas generaciones», subrayó el jurado de los premios.

EL AUTOR DE

LA SOCIEDAD

DEL CANSANCIO

Es uno de los pensadores contemporáneos más leídos

y debatidos. Su diagnóstico

sobre una humanidad que se autoexplota bajo el imperativo

de la hiperproductividad lo ha convertido en una referencia intelectual global. Para Han, vivimos en una época marcada por los trastornos neuronales —depresión, síndrome de fatiga crónica, déficit de atención— provocados por un exceso de positividad y autoexigencia.

«El ser humano depresivo es un animal laborans

que se explota

a sí mismo, y lo hace

voluntariamente,

sin restricciones externas»

Pero su pensamiento crítico va más allá. En obras como ‘La sociedad

de la transparencia’ (2012), Han denuncia una cultura obsesionada con la exposición permanente, que erosiona la individualidad y fomenta el narcisismo. En ‘Shanzhai’ (2011), introduce un neologismo tomado de la cultura china, con el que muestra cómo la imitación puede ser también una forma de creación y subversión. Títulos posteriores como ‘La expulsión de lo distinto’ (2017), ‘No-cosas’ (2021) o ‘Infocracia’ (2022) continúan su análisis crítico de una sociedad marcada por el consumismo, la digitalización y

la crisis democrática. Sus últimos ensayos, como ‘La crisis de la narración’ (2024) y ‘El espíritu

de la esperanza’ (2024), revelan

una apertura hacia la posibilidad de recuperar el sentido de la contemplación y la esperanza como antídotos frente al miedo

y la ansiedad contemporáneos.

«La potente exigencia de transparencia indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil, que los valores morales, como la honradez y la lealtad, pierden cada vez más su significación»

«Hay 'fakes' ('shanzhai') que transforman el original, ubicándolo en un nuevo contexto o dotándolo de un giro sorprendente»

«Las 'fake news' son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye a la verdad»

«El culto a la positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía, porque a las personas ya no les interesa el sufrimiento ajeno. Cada uno se ocupa solo de sí mismo, de su felicidad, de su propio bienestar»

EL PERFIL

DE UN CRÍTICO

Nacido en Corea del Sur, Han llegó a Alemania a los 22 años con la intención de estudiar metalurgia, aunque pronto se orientó hacia la filosofía. Estudió Literatura Alemana y Teología en la

Universidad de Múnich y

se doctoró en la Universidad de Friburgo en 1994 con

una tesis sobre Martin Heidegger. Fue profesor

en la Universidad de Basilea

y en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, junto

al también filósofo Peter Sloterdijk, antes de recalar en la Universidad de las Artes de Berlín, donde ejerce como docente de Filosofía

y Estudios Culturales.

Su obra es una

crítica frontal al

neoliberalismo, la

velocidad y el exceso

de conexión digital

Sus libros

han sido

traducidos

a más de

idiomas y compartidos

en diversos ámbitos

internacionales

«El mundo no es

hoy ningún teatro

en el que se

representen y

lean acciones y

sentimientos sino

un mercado en el

que se exponen,

venden y consumen intimidades»

Su estilo, breve, directo y aforístico, ha convertido a sus libros en auténticos best-sellers internacionales, traducidos a más de una decena de idiomas y leídos tanto en el ámbito académico como por un público más universal. Esa accesibilidad le

ha llevado a ser comparado con autores como Roland Barthes, Giorgio Agamben o el propio Sloterdijk, de quien se le considera discípulo aventajado. Pero su influencia trasciende el ámbito filosófico: en 2015 protagonizó

el documental La sociedad del cansancio: Byung-Chul Han en

Seúl y Berlín, y en 2016 recibió

los premios Bristol des Lumières (Francia) y Salzburg State Prize

for Future Research (Austria).

 

Coherente con su crítica al presente digital, Han lleva una vida alejada de las pantallas: rehúye el smartphone, toca música en instrumentos analógicos y cultiva un jardín secreto en Berlín. Un estilo de vida contemplativo que encarna su apuesta por la lentitud y la pausa en un mundo marcado por la velocidad y la hiperconexión.

La concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades supone un reconocimiento internacional a un pensador que ha sabido traducir las angustias y contradicciones de nuestro tiempo en un lenguaje claro y universal. Con

su obra, Byung-Chul Han ha puesto palabras a la fatiga de una sociedad digitalizada

y ha abierto una vía para repensar, desde la filosofía, la posibilidad de una buena vida en el siglo XXI.

