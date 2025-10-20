El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Museo Nacional de Antropología de México, guardián de las identidades culturales e indígenas mexicanas

Samantha Acosta
Sara Pérez
Aida G. Fresno

Samantha Acosta, Sara Pérez y Aida G. Fresno

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:00

Comenta

El Museo Nacional de Antropología (MNA) de México ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025,

En reconocimiento

a su papel

como espacio de reflexión sobre la herencia indígena de la nación mexicana, y como referente global

en la investigación, difusión y preservación del patrimonio cultural

El jurado valoró que sus colecciones y sus salas no

solo muestran cuánto debe recordarse del pasado, sino también cómo ese pasado configura identidades vivas, comunidades presentes y futuros compartidos.

Erigido como parte

del Instituto Nacional deAntropología e Historia (INAH),

Cuando se trasladaron al

Castillo de Chapultepec

fondos arqueológicos y

etnográficos del Museo

Nacional de Arqueología,

Historia y Etnografía

Se autorizó la construcción

del edificio actual en el

bosque de Chapultepec,

diseñado por el arquitecto

Pedro Ramírez Vázquez,

asistido por Rafael

Mijares, cuyo edificio se

inauguró en 1964 como

símbolo de modernidad

institucional en México

La Piedra del Sol, una de las piezas

clave del museo. También llamada

Calendario Azteca o el Sol Azteca,

es un disco monolítico de basalto

de olivino con inscripciones

alusivas a la cosmogonía

mexica y los cultos solares

Salas permanentes,

cientos de miles de

piezas arqueológicas

y etnográficas, y un

espacio expositivo

de decenas de miles

de metros cuadradoso

El MNA custodia iconos culturales como la Piedra del Sol, la

escultura de la diosa Coatlicue, la máscara de jade de Pakal, el Señor de las Flores de la cultura mexica, y muchas otras piezas fundamentales para la historia mesoamericana. Su alcance no se limita al pasado: año tras año se revisan exhibiciones temporales, proyectos de restitución, investigación antropológica, así como programas educativos y de divulgación para el público general.

 

En 2024 el museo alcanzó un récord histórico de visitantes, superando los tres millones

de visitantes en un año —exactamente 3.086.556 personas— siendo la primera vez que alcanza esa cifra desde 2019, lo que ratifica la relevancia social y cultural del museo para México y América Latina. Antonio Saborit García Peña, director del MNA, lo describió como:

«Un

reflejo del aprecio ciudadano»

por su misión: conservar, exhibir, investigar, difundir.

El Museo alberga también la célebre Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que es uno de los centros de documentación más importantes del país en su campo. Su estructura arquitectónica, además, es emblemática: el diseño de Ramírez Vázquez, con salas interconectadas, patios y espacios para la contemplación, ha sido destacado como obra de arte por derecho propio y declarada Monumento Artístico por el gobierno mexicano.

 

El MNA no solo resguarda piezas antiguas: cuida de la identidad viva. A través del INAH, las colecciones se renuevan con hallazgos arqueológicos nacionales, iniciativas de repatriación, estudios etnográficos contemporáneos, y una política de exhibición que dialoga con comunidades indígenas y grupos culturales diversos de México.

Este galardón se suma a una lista de distinciones otorgadas al museo como institución, incluida la Medalla 1808 del Gobierno del Distrito Federal y reconocimientos nacionales en materia de conservación y excelencia cultural. El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 reconoce así no solo su valor patrimonial, sino también su capacidad para unir memoria, ciencia, cultura, sociedad y futuro.

