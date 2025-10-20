Museo Nacional de Antropología de México, guardián de las identidades culturales e indígenas mexicanas

El Museo Nacional de Antropología (MNA) de México ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025,

En reconocimiento a su papel como espacio de reflexión sobre la herencia indígena de la nación mexicana, y como referente global en la investigación, difusión y preservación del patrimonio cultural

El jurado valoró que sus colecciones y sus salas no solo muestran cuánto debe recordarse del pasado, sino también cómo ese pasado configura identidades vivas, comunidades presentes y futuros compartidos.

Erigido como parte del Instituto Nacional deAntropología e Historia (INAH),

Cuando se trasladaron al Castillo de Chapultepec fondos arqueológicos y etnográficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía

Se autorizó la construcción del edificio actual en el bosque de Chapultepec, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, asistido por Rafael Mijares, cuyo edificio se inauguró en 1964 como símbolo de modernidad institucional en México

La Piedra del Sol, una de las piezas clave del museo. También llamada Calendario Azteca o el Sol Azteca, es un disco monolítico de basalto de olivino con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y los cultos solares

Salas permanentes, cientos de miles de piezas arqueológicas y etnográficas, y un espacio expositivo de decenas de miles de metros cuadradoso

El MNA custodia iconos culturales como la Piedra del Sol, la escultura de la diosa Coatlicue, la máscara de jade de Pakal, el Señor de las Flores de la cultura mexica, y muchas otras piezas fundamentales para la historia mesoamericana. Su alcance no se limita al pasado: año tras año se revisan exhibiciones temporales, proyectos de restitución, investigación antropológica, así como programas educativos y de divulgación para el público general. En 2024 el museo alcanzó un récord histórico de visitantes, superando los tres millones de visitantes en un año —exactamente 3.086.556 personas— siendo la primera vez que alcanza esa cifra desde 2019, lo que ratifica la relevancia social y cultural del museo para México y América Latina. Antonio Saborit García Peña, director del MNA, lo describió como:

«Un reflejo del aprecio ciudadano»

por su misión: conservar, exhibir, investigar, difundir.

El Museo alberga también la célebre Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que es uno de los centros de documentación más importantes del país en su campo. Su estructura arquitectónica, además, es emblemática: el diseño de Ramírez Vázquez, con salas interconectadas, patios y espacios para la contemplación, ha sido destacado como obra de arte por derecho propio y declarada Monumento Artístico por el gobierno mexicano. El MNA no solo resguarda piezas antiguas: cuida de la identidad viva. A través del INAH, las colecciones se renuevan con hallazgos arqueológicos nacionales, iniciativas de repatriación, estudios etnográficos contemporáneos, y una política de exhibición que dialoga con comunidades indígenas y grupos culturales diversos de México.