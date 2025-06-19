Conoce a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias

En Oviedo, el Teatro Campoamor vuelve a ser el epicentro de una de las citas más destacadas dentro del calendario asturiano con la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Las distinciones, otorgadas por la Fundación Princesa de Asturias, reconocen este año a personalidades y organizaciones que han destacado por su compromiso con la innovación, la justicia social, la creación artística y el entendimiento del mundo en la actualidad.

Premio Princesa de Asturias de Comunicación e Humanidades Byung-Chul Han

El filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han (Seúl, 1959) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 por su «brillantez para interpretar los retos de la sociedad tecnológica» Su obra, de enorme impacto internacional, ha revelado una capacidad singular para comunicar con precisión ideas nuevas que enlazan tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente. En ellas ofrece explicaciones lúcidas sobre fenómenos centrales de nuestro tiempo: la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas. «Su mirada intercultural arroja luz sobre fenómenos complejos del mundo contemporáneo y ha encontrado un amplio eco entre públicos de distintas generaciones», subrayó el jurado de los premios. EL AUTOR DE LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO Es uno de los pensadores contemporáneos más leídos y debatidos. Su diagnóstico sobre una humanidad que se autoexplota bajo el imperativo de la hiperproductividad lo ha convertido en una referencia intelectual global. Para Han, vivimos en una época marcada por los trastornos neuronales —depresión, síndrome de fatiga crónica, déficit de atención— provocados por un exceso de positividad y autoexigencia. «El ser humano depresivo es un animal laborans que se explota a sí mismo, y lo hace voluntariamente, sin restricciones externas» Pero su pensamiento crítico va más allá. En obras como ‘La sociedad de la transparencia’ (2012), Han denuncia una cultura obsesionada con la exposición permanente, que erosiona la individualidad y fomenta el narcisismo. En ‘Shanzhai’ (2011), introduce un neologismo tomado de la cultura china, con el que muestra cómo la imitación puede ser también una forma de creación y subversión. En sus palabras La sociedad de la Transparencia «La potente exigencia de transparencia indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil, que los valores morales, como la honradez y la lealtad, pierden cada vez más su significación» Shanzhai «Hay 'fakes' ('shanzhai') que transforman el original, ubicándolo en un nuevo contexto o dotándolo de un giro sorprendente» No-cosas «Las 'fake news' son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye a la verdad» El espíritu de la esperanza «El culto a la positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía, porque a las personas ya no les interesa el sufrimiento ajeno. Cada uno se ocupa solo de sí mismo, de su felicidad, de su propio bienestar»

EL PERFIL DE UN CRÍTICO Nacido en Corea del Sur, Han llegó a Alemania a los 22 años con la intención de estudiar metalurgia, aunque pronto se orientó hacia la filosofía. Estudió Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Múnich y se doctoró en la Universidad de Friburgo en 1994 con una tesis sobre Martin Heidegger. Fue profesor en la Universidad de Basilea y en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, junto al también filósofo Peter Sloterdijk, antes de recalar en la Universidad de las Artes de Berlín, donde ejerce como docente de Filosofía y Estudios Culturales. Su obra es una crítica frontal al neoliberalismo, la velocidad y el exceso de conexión digital Sus libros han sido traducidos a más de idiomas y compartidos en diversos ámbitos internacionales «El mundo no es hoy ningún teatro en el que se representen y lean acciones y sentimientos sino un mercado en el que se exponen, venden y consumen intimidades» Su estilo, breve, directo y aforístico, ha convertido a sus libros en auténticos best-sellers internacionales, traducidos a más de una decena de idiomas y leídos tanto en el ámbito académico como por un público más universal. Esa accesibilidad le ha llevado a ser comparado con autores como Roland Barthes, Giorgio Agamben o el propio Sloterdijk, de quien se le considera discípulo aventajado. Con su obra, Byung-Chul Han ha puesto palabras a la fatiga de una sociedad digitalizada y ha abierto una vía para repensar, desde la filosofía, la posibilidad de una buena vida en el siglo XXI.

Premio Princesa de Asturias de las Artes Graciela Iturbide

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, en reconocimiento a una trayectoria que ha sabido transformar la realidad en un lenguaje visual cargado de simbolismos, sentimientos y emociones. El jurado destacó su: «Mirada innovadora, profunda y cargada de simbolismo» con la que ha retratado la naturaleza humana en toda su amplitud, desde lo primitivo hasta lo contemporáneo, desde la crudeza de la realidad social hasta la magia espontánea de un instante. Curación na catedral, (1992). Una de las diez imágenes que captó la fotógrafa dentro del marco del proyecto Vigovisións Formada inicialmente en cine en la UNAM, Iturbide descubrió su verdadera vocación cuando conoció al maestro Manuel Álvarez Bravo, con quien trabajó como asistente a principios de los años setenta. Esa cercanía le abrió un horizonte estético que pronto hizo suyo: el blanco y negro como lenguaje esencial, el detalle cotidiano elevado a símbolo y la búsqueda de lo humano a través de lo ritual y lo íntimo. Desde entonces, su obra ha crecido hasta convertirse en uno de los pilares de la fotografía internacional y latinoamericana. ‘Mujer Ángel’ es una de sus fotos más conocidas y puede que la que mejor resume el México de Graciela Iturbide (1979) Zobeida Díaz, de Juchitán, Oaxaca, fue inmortalizada en el retrato 'Nuestra señora de las iguanas' (1979) MESÍAS EN SU PROPIA TIERRA Su cámara ha recorrido el mundo con una mirada siempre atenta y respetuosa. En México, documentó las comunidades indígenas seri y zapotecas de Juchitán, series que dieron lugar a algunos de sus trabajos más icónicos, como el volumen ‘Juchitán de las mujeres’ (1989). Allí retrató la fuerza, la independencia y la centralidad femenina en la vida comunitaria, creando imágenes que, más que documentos, son mitologías contemporáneas. En paralelo, Iturbide viajó a Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, Francia y Estados Unidos, siempre con la voluntad de escuchar con la cámara, de integrarse en los diferentes ecosistemas que observaba antes de pulsar el disparador. Esa búsqueda incesante de lo humano la llevó también a espacios más íntimos y simbólicos, como el baño de Frida Kahlo, donde captó la huella del cuerpo ausente a través de los objetos y prótesis de la pintora. Cada territorio visitado se convirtió en un espejo de sus obsesiones: identidad, memoria, ritual, vida y muerte. Iturbide concibe la fotografía como un ritual. Ella misma lo explica con palabras que son casi un manifiesto poético: Sus imágenes crudas, siempre en blanco y negro, retratan rostros que se entrecruzan con la vida y la muerte «Salir con la cámara, observar, fotografiar los aspectos más mitológicos de las personas, luego ir a la oscuridad, revelarse, seleccionar las imágenes más simbólicas» En este proceso, la realidad nunca es un mero registro: es un espacio de revelación, un tránsito entre lo visible y lo invisible. Esa dimensión espiritual dota a su obra de una trascendencia que va más allá de la anécdota documental y la sitúa en el terreno de lo universal. La relevancia de su mirada ha sido reconocida por los principales centros de arte del mundo. Ha protagonizado exposiciones en el Centro Pompidou de París, el San Francisco Museum of Modern Art, el Philadelphia Museum of Art, el Getty Museum de Los Ángeles, el Fotomuseum Winterthur y la Barbican Art Gallery de Londres, entre otros. Cada exposición ha sido la confirmación de que su obra trasciende lo local para insertarse en un diálogo global sobre la identidad, la cultura y la condición humana. ‘¿Ojos para volar?’, Coyoacán, México, 1991. Una de las fotografías en que Graciela Iturbide se autorretrata A lo largo de su carrera ha recibido algunos de los galardones más prestigiosos de la fotografía internacional: el W. Eugene Smith Memorial Fund (1987), la Guggenheim Fellowship (1988), el Grand Prize Mois de la Photo (1988), el Hugo Erfurth (1989), el International Grand Prize de Japón (1990), el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México (2008), el Premio PHotoEspaña (2010), el Lucie Award (2010), el Cornell Capa Infinity Award (2015) o el William Klein Award (2023), entre muchos otros. Cada uno de ellos ha servido para consolidar una reputación que trasciende fronteras: la de una artista que no solo retrata la realidad sino que construye, con cada disparo, un universo simbólico que interpela a espectadores de cualquier cultura. 'El baño de Frida', Coyoacán, México (2006). Curiosa serie de fotografías dedicadas a Frida Kahlo, icono mexicano por excelencia El Premio Princesa de las Artes reconoce ahora no solo la potencia estética de su obra, sino también su capacidad para tender puentes entre la historia y la contemporaneidad, entre lo íntimo y lo colectivo, entre México y el mundo. Con Graciela Iturbide, la fotografía deja de ser un simple acto técnico para convertirse en un acto poético de memoria y revelación. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales Douglas Massey

El sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Steven Massey (Washington, 1952) ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025 en reconocimiento a su enfoque multidisciplinar que ha ilustrado temas fundamentales como la migración internacional, la segregación residencial y la estratificación social. «Ha construido un modelo teórico del más exigente rigor académico, que nos permite interpretar las sociedades contemporáneas —en las que las migraciones se han vuelto un factor estructural— con una mirada sosegada, racional y empática» Massey se licenció en 1974 en Sociología, Psicología y Español por la Western Washington University, y obtuvo su máster (1977) y doctorado (1978) en Sociología por la Universidad de Princeton. Es profesor Henry G. Bryant de Sociología y Asuntos Públicos en Princeton, donde también ha dirigido el Office of Population Research y el Programa de Estudios de Población. Una de sus aportaciones más influyentes es la participación en proyectos como el Mexican Migration Project (desde 1982) y el Latin American Migration Project, iniciativa que lidera junto con Jorge Durand para generar datos empíricos sobre los flujos migratorios entre México, otras naciones latinoamericanas y Estados Unidos. Estas bases de datos, resultado de encuestas detalladas y trabajo de campo prolongado, han permitido observar rutas migratorias, decisiones familiares, redes sociales y cómo las políticas de migración impactan vidas reales. «La mayor amenaza para una política migratoria exitosa y para el bienestar de las naciones es el auge de los demagogos que retratan a los inmigrantes como criminales o parásitos» Activistas protestan contra las políticas del Gobierno estadounidense frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Nueva York (26 de julio del 2018). DREW ANGERER / AFP Entre sus obras más reconocidas se encuentra ‘American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass’ (1993), escrita junto con Nancy A. Denton, que examina cómo la segregación residencial en Estados Unidos entre razas no es solo un reflejo de desigualdad económica, sino una estructura que reproduce la pobreza. También ‘Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era of Economic Integration’ (2002), junto con Jorge Durand y Nolan Malone, que analiza cómo las políticas migratorias estadounidenses en tiempos de globalización, a menudo, no se corresponden con las realidades sociales. Otro libro significativo es ‘Return to Aztlan’ (1987), que explora los procesos sociales detrás de las migraciones desde México hacia EE. UU. Massey ha ocupado altos cargos institucionales: fue presidente de la Population Association of America en 1996, de la American Sociological Association en 2000-2001, y de la American Academy of Political and Social Science entre 2006 y 2015. Es miembro de prestigiosas academias como la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU., la Academia Americana de Artes y Ciencias, la Academia Europea y la Sociedad Filosófica Estadounidense. UN PENSADOR CRÍTICO Su investigación no se ha quedado en la teoría y ha llegado a tener repercusiones políticas: mantiene una crítica constante a las políticas migratorias que criminalizan a los migrantes y aboga por visiones basadas en evidencia, ética y justicia social. Su modelo permite entender cómo la migración no es un fenómeno marginal sino estructural, ligado al fallo de ciertos mercados laborales, a la desigualdad, a la segregación residencial, a la discriminación racial y a las barreras estructurales de integración. Una persona golpea una piñata con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump durante una protesta con motivo del Día del Trabajo en Chicago, Illinois, (1 de septiembre de 2025). REUTERS/JIM VONDRUSKAP Este enfoque cobra especial relevancia en el contexto actual de Estados Unidos, donde las políticas migratorias han experimentado un endurecimiento sin precedentes. Desde comienzos de 2025, la población inmigrante total del país ha disminuido por primera vez en más de medio siglo, pasando de millones en enero millones en junio Esta caída, superior a 1,4 millones depersonas, se atribuye tanto a deportaciones como a salidas voluntarias ante el incremento de las restricciones legales y administrativas. Las deportaciones y arrestos también se han disparado: en los primeros cien días del nuevo mandato de Trump, se registraron más de 151.000 arrestos de personas indocumentadas y 135.000 deportaciones, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Además, se han endurecido los procesos de inmigración legal, con el aumento de tasas, la ralentización de visados y la revocación de protecciones como el Temporary Protected Status (TPS), que amparaba a miles de personas procedentes de países latinoamericanos y del Caribe. Dentro de este escenario, las investigaciones de Massey adquieren una perspectiva renovada. Sus modelos teóricos explican cómo las migraciones responden a dinámicas estructurales de interdependencia económica, desigualdad y demanda laboral, desmontando los discursos políticos que las presentan como una amenaza. Desde su análisis empírico y su compromiso ético, Massey ofrece una lectura racional y humanista frente a un clima político dominado por la desinformación y el miedo. Sus modelos teóricos explican cómo las migraciones responden a dinámicas estructurales de interdependencia económica, desigualdad y demanda laboral, desmontando los discursos políticos que las presentan como una amenaza. Desde su análisis empírico y su compromiso ético, Massey ofrece una lectura racional y humanista frente a un clima político dominado por la desinformación y el miedo.

Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica Mary-Claire King

La genetista estadounidense Mary-Claire King (Chicago, 1946) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025 por su: «Contribución pionera en la aplicación de la genética al estudio y prevención del cáncer, la similitud entre especies y la defensa de los derechos humanos» Su carrera científica ha estado marcada por descubrimientos fundamentales que han transformado la medicina, la biología evolutiva y la comprensión de la genética humana. Desde su tesis doctoral, King demostró que los humanos compartimos un 99% de nuestro material genético con los chimpancés, un hallazgo que desafió ideas previas sobre la singularidad humana y consolidó su reputación como pionera en biología evolutiva. Su contribución más emblemática llegó en 1990, cuando identificó el gen BRCA1, ubicado en el cromosoma 17, asociado al desarrollo hereditario de cáncer de mama y ovario. Este descubrimiento supuso un cambio de paradigma en la medicina genética, pues por primera vez se estableció un vínculo concreto entre un gen y el riesgo de cáncer hereditario. Gracias a ello se desarrollaron pruebas genéticas preventivas, se pudieron implementar estrategias de tratamiento personalizadas y se abrió una nueva vía para terapias dirigidas, incluyendo inhibidores específicos que actúan sobre células con mutaciones en BRCA1. Mary-Claire King (izq.), junto a líderes de Abuelas de Plaza de Mayo, en una imagen sin datar. ABUELAS DE PLAZA DE MAYO En sus estudios King combina estadística, genética poblacional y biología evolutiva con aplicaciones clínicas y sociales Este gen codifica una proteína esencial para la reparación del ADN, y King demostró que las mutaciones en el BRCA1 comprometen esta función, provocando una acumulación de errores genéticos que incrementa el riesgo de tumores Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (CCC). Mary-Claire King, la genetista estadounidense visitó Argentina después de casi 30 años y fue homenajeada por ayudar a las Abuelas de Plaza de Mayo con su aporte científico en 2023. EL RASTRO QUE SE DEJA Además de sus logros científicos, King ha utilizado la genética como herramienta para la justicia social. En colaboración con las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización argentina fundada durante la dictadura militar para localizar e identificar a los niños desaparecidos y restituirlos a sus familias, desarrolló el índice de abuelidad, una técnica de identificación genética que ha permitido la reunificación de 138 familias hasta la fecha. El trabajo de King ha recibido un reconocimiento internacional amplio y constante. Entre sus distinciones destacan la Medalla Nacional de Ciencias de Estados Unidos (2016), el Premio Shaw en Ciencias de la Vida y Medicina (2018), el Premio Internacional Gairdner (2021) y la Public Welfare Medal de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. (2025). Actualmente, la genetista es profesora en la Universidad de Washington y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Su legado se extiende más allá de la ciencia: combina su rigor científico con un profundo compromiso ético y social, demostrando que la genética puede ser una herramienta tanto para salvar como para reparar vidas. La concesión del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025 reconoce la magnitud de su carrera y consolida a Mary-Claire King como una de las científicas más influyentes del siglo XXI, capaz de traducir la complejidad del ADN y de la historia humana en avances concretos para la sociedad. Premio Princesa de Asturias de las Letras Eduardo Mendoza

El escritor catalán Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, en reconocimiento a su decisiva aportación a la literatura en lengua española durante el último medio siglo. El jurado destacó su: «voluntad de innovación» combinada con: «la capacidad de llegar a un público muy amplio» Una prosa clara que transita sin esfuerzo entre lenguaje popular y culto, con un humor muy característico y destacable de su escritura, y una visión desenfadada y profundamente humanista de la existencia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1965, Mendoza amplió su formación en sociología en Londres (1966), trabajó como abogado y luego como traductor en la ONU en Nueva York (1973–1982), desempeñando también funciones docentes en la Universidad Pompeu Fabra a partir de 1995. Esta experiencia le otorgó una mirada excéntrica y cosmopolita que encontramos plasmada en sus obras. Firma de libros en el día de Sant Jordi (2024) Su debut con ‘La verdad sobre el caso Savolta’ (1975) marcó un hito al ser considerada la primera gran novela de la Transición española: una novela que agita los géneros —gótico, novela negra, satírica— con un estilo directo, culto y popular a la vez, que encendió la narrativa de la época. Ambientada en la Barcelona industrial de principios del siglo XX, rompió moldes al introducir en la narrativa española la conflictividad social, la corrupción empresarial y la violencia política en un momento en que aún persistía la censura franquista. Su título original, ‘Los soldados de Cataluña’, fue vetado por considerarse demasiado explícito, lo que ya refleja el contexto de su publicación. La novela sorprendió por su estructura innovadora, que combina fragmentos judiciales, testimonios, prensa y narración omnisciente, ofreciendo un mosaico que rompía con el realismo tradicional. Algunas de sus obras La verdad sobre el caso Savolta Es considerada la primera gran novela de la Transición española Premio Planeta 2010 Riña de gatos. Madrid 1936 Una sátira ambientada en el preludio de la Guerra Civil española Sin noticias de Gurb Una comedia de ciencia ficción narrada por un extraterrestre que caricaturiza la vida cotidiana Transbordo en Moscú Es el último libro de la trilogía trilogía 'Las tres leyes del movimiento'

Tras este debut decisivo, Mendoza fue consolidando un corpus narrativo tan diverso como reconocible. Obras como ‘El misterio de la cripta embrujada’ (1979) y ‘El laberinto de las aceitunas’ (1982) desplegaron su veta más humorística y paródica, mientras que ‘La ciudad de los prodigios’ (1986) se convirtió en una de sus novelas más emblemáticas, retratando la transformación urbana en la Barcelona de finales del XIX con humor y crítica social. A ellas se suman títulos como ‘La isla inaudita’ (1989), la célebre sátira extraterrestre ‘Sin noticias de Gurb’ (1991), o ‘El año del diluvio’ (1992), que fue llevada al cine. Ya en el siglo XXI, Mendoza continuó experimentando con registros narrativos diversos: desde la novela histórica (‘Riña de gatos’. Madrid 1936, Premio Planeta 2010) hasta la fábula humorística (‘El asombroso viaje de Pomponio Flato’, 2008), pasando por la reciente trilogía ‘Las tres leyes del movimiento’ (‘El rey recibe’, 2018; ‘El negociado del yin y el yang’, 2019; ‘Transbordo en Moscú’, 2021) o ‘Tres enigmas para la Organización’ (2024). Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas, convertida en cine y celebrada tanto por la crítica como por los lectores. El escritor catalán recibe el Premio Planeta (2010) por su obra ‘Riña de gatos’. EFE / TONI ALBIR Tal y como reconoció el jurado del Princesa de las Letras: «Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores, y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones, que hoy se reconocen en sus luminosas páginas» El escritor catalán recibe el Premio Planeta (2010) por su obra ‘Riña de gatos’ EFE / TONI ALBIR Tal y como reconoció el jurado del Princesa de las Letras: «Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores, y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones, que hoy se reconocen en sus luminosas páginas» Tras este debut decisivo, Mendoza fue consolidando un corpus narrativo tan diverso como reconocible. Obras como ‘El misterio de la cripta embrujada’ (1979) y ‘El laberinto de las aceitunas’ (1982) desplegaron su veta más humorística y paródica, mientras que ‘La ciudad de los prodigios’ (1986) se convirtió en una de sus novelas más emblemáticas, retratando la transformación urbana en la Barcelona de finales del XIX con humor y crítica social. A ellas se suman títulos como ‘La isla inaudita’ (1989), la célebre sátira extraterrestre ‘Sin noticias de Gurb’ (1991), o ‘El año del diluvio’ (1992), que fue llevada al cine. Ya en el siglo XXI, Mendoza continuó experimentando con registros narrativos diversos: desde la novela histórica (‘Riña de gatos’. Madrid 1936, Premio Planeta 2010) hasta la fábula humorística (‘El asombroso viaje de Pomponio Flato’, 2008), pasando por la reciente trilogía ‘Las tres leyes del movimiento’ (‘El rey recibe’, 2018; ‘El negociado del yin y el yang’, 2019; ‘Transbordo en Moscú’, 2021) o ‘Tres enigmas para la Organización’ (2024). Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas, convertida en cine y celebrada tanto por la crítica como por los lectores. El escritor catalán recibe el Premio Planeta (2010) por su obra ‘Riña de gatos’ EFE / TONI ALBIR Tal y como reconoció el jurado del Princesa de las Letras: «Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores, y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones, que hoy se reconocen en sus luminosas páginas» Eduardo Mendoza, es aplaudido tras recibir el Premio Cervantes (2016) de manos de Felipe VI, en presencia de Doña Letizia y el resto de autoridades EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Premio Princesa de Asturias de la Concordia Museo Nacional de Antroplogía de México

El Museo Nacional de Antropología (MNA) de México ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, En reconocimiento a su papel como espacio de reflexión sobre la herencia indígena de la nación mexicana, y como referente global en la investigación, difusión y preservación del patrimonio cultural El jurado valoró que sus colecciones y sus salas no solo muestran cuánto debe recordarse del pasado, sino también cómo ese pasado configura identidades vivas, comunidades presentes y futuros compartidos. Erigido como parte del Instituto Nacional deAntropología e Historia (INAH), Cuando se trasladaron al Castillo de Chapultepec fondos arqueológicos y etnográficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía Se autorizó la construcción del edificio actual en el bosque de Chapultepec, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, asistido por Rafael Mijares, cuyo edificio se inauguró en 1964 como símbolo de modernidad institucional en México La Piedra del Sol, una de las piezas clave del museo. También llamada Calendario Azteca o el Sol Azteca, es un disco monolítico de basalto de olivino con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y los cultos solares Salas permanentes, cientos de miles de piezas arqueológicas y etnográficas, y un espacio expositivo de decenas de miles de metros cuadradoso El MNA custodia iconos culturales como la Piedra del Sol, la escultura de la diosa Coatlicue, la máscara de jade de Pakal, el Señor de las Flores de la cultura mexica, y muchas otras piezas fundamentales para la historia mesoamericana. Su alcance no se limita al pasado: año tras año se revisan exhibiciones temporales, proyectos de restitución, investigación antropológica, así como programas educativos y de divulgación para el público general. En 2024 el museo alcanzó un récord histórico de visitantes, superando los tres millones de visitantes en un año —exactamente 3.086.556 personas— siendo la primera vez que alcanza esa cifra desde 2019, lo que ratifica la relevancia social y cultural del museo para México y América Latina. Antonio Saborit García Peña, director del MNA, lo describió como: «Un reflejo del aprecio ciudadano» por su misión: conservar, exhibir, investigar, difundir. El Museo alberga también la célebre Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que es uno de los centros de documentación más importantes del país en su campo. Su estructura arquitectónica, además, es emblemática: el diseño de Ramírez Vázquez, con salas interconectadas, patios y espacios para la contemplación, ha sido destacado como obra de arte por derecho propio y declarada Monumento Artístico por el gobierno mexicano. El MNA no solo resguarda piezas antiguas: cuida de la identidad viva. A través del INAH, las colecciones se renuevan con hallazgos arqueológicos nacionales, iniciativas de repatriación, estudios etnográficos contemporáneos, y una política de exhibición que dialoga con comunidades indígenas y grupos culturales diversos de México. Este galardón se suma a una lista de distinciones otorgadas al museo como institución, incluida la Medalla 1808 del Gobierno del Distrito Federal y reconocimientos nacionales en materia de conservación y excelencia cultural. El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 reconoce así no solo su valor patrimonial, sino también su capacidad para unir memoria, ciencia, cultura, sociedad y futuro. Premio Princesa de Asturias de los Deportes Serena Williams

La tenista estadounidense Serena Jameka Williams (Saginaw, 1981) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 por una carrera considerada entre las más extraordinarias en la historia del tenis. Con 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slam, y 4 medallas de oro olímpicas, Williams ha marcado récords históricos y ha dejado una huella imborrable en la élite deportiva mundial. Su fortaleza física y mental, junto a una técnica impecable, le permitieron encabezar el ranking mundial en múltiples ocasiones, lograr un Golden Slam de carrera y superar marcas de leyendas como Steffi Graf y Roger Federer. «Su impacto trasciende el deporte, al convertirse en una voz clave en la defensa de la igualdad de género y las oportunidades para mujeres en el deporte y la sociedad» ,destacó el jurado de los premios. LOS INICIOS DE UNA LEYENDA Richard Williams (centro) con sus hijas Venus (izquierda) y Serena (derecha) en 1991 en Compton, California. GETTY IMAGES Nació el 26 de septiembre de 1981 en Michigan, aunque creció en el suburbio californiano de Compton. Es la pequeña de cinco hermanos, siendo Venus la más conocida, quien también tiene una carrera brillante. Empezó a jugar al tenis con solo tres años, su padre que estaba decidido en llevar a las dos hermanas a la cima, asumió el rol de entrenador, y se pasaban las horas en una pista de tenis que había cerca de su casa. individuales Cuatro medallas de oro olímpicas Desde sus inicios, Serena logró destacar en las pistas gracias a un estilo propio y su competitividad, logrando así, diversos triunfos a lo largo de su carrera. VICTORIAS / DERROTAS Victorias Derrotas INDIVIDUALES 858/156 DOBLES 192/35 Se inició en la competición a los cinco años, y enseguida comenzó a destacar, hasta que en 1995 se hizo profesional, marcando así el comienzo de su implacable ascenso a lo más alto del deporte femenino. La primera aparición olímpica de las Williams llegó en el año 2000. Por aquel entonces, Venus dominaba el tenis femenino y Serena despegaba, pues llegaba después de conseguir su primer Grand Slam en el 99 al ganar el US Open. Las hermanas completaron un torneo impecable en Sydney y ganaron la primera de sus tres medallas de oro en dobles. De hecho, Venus también ganó el oro individual en Sydney 2000. La estadounidense Serena Williams levantando, por segundo año consecutivo, la bandeja de plata que corona a las campeonas de Wimbledon al imponerse a su hermana Venus (2003). EFE / SERGIO CARMONAL Serena explotó como tenista en el 2002, ganó tres torneos de Grand Slam seguidos: Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En París, se hizo con el título tras derrotar a las 3 mejores jugadoras del mundo, superando a la número 3, Martina Hingis, en los cuartos de final, la número 2 Venus Williams, en las semifinales, y la número 1 Jennifer Capriati, en el final. Más tarde, en Wimbledon, volvió a ganar a Venus en la final. Lo que la valió para convertirse por primera vez en la número 1 del mundo, donde aguanto durante 57 semanas consecutivas. SU PASO POR LOS GRAND SLAMS Open Australia Roland Garros 92 69 13 14 US Open Wimbledon 107 98 14 15 Un gran comienzo para la joven americana, que doce años más tarde alcanzaría su momento de máxima gloria al ser ella la ganadora del oro en individual y dobles en los Juegos Olímpicos de Londres. En el 2012 Serena ya no era la joven promesa que aterrizó de Sydney, era el presente del tenis femenino. Su lista de logros profesionales había aumentado significativamente, incluyendo los cuatro títulos de Grand Slam, el denominado “Grand Slam Career” del que solo unos pocos privilegiados pueden presumir en su palmarés. Además de encabezar el Ranking WTA en varias ocasiones, contaba con cinco títulos del Abierto de Australia y Wimbledon; tres Abiertos de Estados Unidos y un Roland Garros. Icono del tenis internacional, Serena usa su fundación para financiar escuelas en Jamaica y Kenia. FUERZA QUE INSPIRA CAMBIO Más allá de ser una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena Williams ha consolidado una trayectoria marcada por su compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades. A través de la Serena Williams Foundation ha financiado la construcción de escuelas en Kenia y Jamaica, convencida de que la educación es la base del progreso. En 2016, junto a su hermana Venus, creó el Williams Sisters Fund para impulsar proyectos comunitarios, y fundó también el Yetunde Price Resource Center, en honor a su hermana fallecida, que ofrece apoyo y recursos a víctimas de violencia y a sus familias. Ha sido reconocida por UNICEF y sigue inspirando a través de su activismo.

Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional Mario Draghi

El economista italiano Mario Draghi (Roma, 1947) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, en reconocimiento a su papel como figura clave en la defensa de la integración europea, el multilateralismo y la colaboración entre las diferentes naciones que ha marcado su trayectoria por más de cuatro décadas. El jurado lo describe como un: «símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria» alabando su liderazgo firme y visión a largo plazo en favor de una UE resiliente.

Nace el 3 de septiembre en la capital italiana, en el seno de una familia de clase media. Crece en una Italia en proceso de reconstrucción económica y social como resultado de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La temprana muerte de sus padres lo obliga a asumir responsabilidades familiares siendo adolescente, una circunstancia que forja su carácter independiente y disciplinado.

Ampliar Foto de Mario Draghi (en la fila superior, el segundo comenzando por la izquierda) durante sus años como estudiante.

Se licenció en Economía en la Universidad de Roma La Sapienza y pronto viajó a Estados Unidos para ampliar sus estudios.

Obtiene una beca para ampliar estudios en Estados Unidos y se doctora en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Allí se forma bajo la dirección de Franco Modigliani y Robert Solow, dos premios Nobel de Economía que ejercen una influencia decisiva en su manera de entender la política económica: estabilidad monetaria, responsabilidad fiscal y confianza en las instituciones como motores de prosperidad.

Mario Draghi, en el transcurso de una conferencia internacional. REUTERS / PETER PARKS

Se incorpora al Banco Mundial, donde adquiere experiencia en políticas de desarrollo y cooperación internacional. El contacto con economías emergentes y la dimensión global de la institución amplían su visión sobre los retos comunes de los Estados.

Ampliar Guido Carli, ministro de Hacienda del gobierno de Andreotti, lo nombró Director General del Tesoro por recomendación del entonces gobernador del Banco de Italia, Carlo Azeglio Ciampi.

Durante una década, y bajo diez gobiernos de distinta ideología, asume la dirección del Tesoro en Italia. Se convierte en un referente técnico, garante de la estabilidad económica y artífice de las privatizaciones y reformas que modernizaron las finanzas públicas del país.

Da el salto al sector privado, donde fortalece sus vínculos con la gran banca internacional y adquiere experiencia en mercados financieros globalizados.

Ampliar Propuesto por el gobierno de Berlusconi, es nombrado como gobernador del Banco de Italia en 2005. IPA/FOTOGRAMA

Regresa al sector público para dirigir el Banco Central italiano, consolidando su prestigio como figura independiente, con autoridad técnica y visión de largo plazo.

Ampliar El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, pronuncia un discurso durante la ceremonia conmemorativa del vigésimo aniversario de la introducción del euro (2019). REUTERS / VINCENT KESSLER

Es nombrado presidente del Banco Central Europeo (BCE) en plena crisis de deuda soberana, cuando varios países del sur de Europa (especialmente Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia) afrontaban graves problemas para pagar su deuda pública y corrían el riesgo de quiebra. En ese momento crítico, pronuncia su célebre frase «haremos lo que sea necesario para preservar el euro», que devuelve la confianza a los mercados y marca un punto de inflexión. Posteriormente impulsa el llamado 'Plan Draghi' (2015-2018), con la compra masiva de activos públicos y privados para frenar la recesión y estimular la economía europea.

Ampliar Draghi, tras recibir el encargo de formar gobierno (2021). EFE

El presidente de la República lo encarga formar Gobierno tras una etapa de inestabilidad política. Draghi lidera un ejecutivo de unidad nacional que gestiona la pandemia, impulsa reformas estructurales y canaliza los fondos europeos de recuperación.

Ampliar La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostiene el informe del expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, sobre la competitividad de la UE y sus recomendaciones (2024). REUTERS / YVES HERMAN

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le encomienda elaborar un informe estratégico sobre el futuro económico de la UE. Draghi plantea tres ejes fundamentales para la competitividad: innovación, descarbonización y seguridad económica.

El jurado reconoce en Draghi a una figura clave para la integración europea, símbolo de multilateralismo y de un liderazgo que ha defendido la solidez institucional, la resiliencia y el papel global de Europa.

