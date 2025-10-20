Mario Draghi, el arquitecto de una Europa resiliente

El economista italiano Mario Draghi (Roma, 1947) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, en reconocimiento a su papel como figura clave en la defensa de la integración europea, el multilateralismo y la colaboración entre las diferentes naciones que ha marcado su trayectoria por más de cuatro décadas. El jurado lo describe como un: «símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria» alabando su liderazgo firme y visión a largo plazo en favor de una UE resiliente. El economista italiano Mario Draghi (Roma, 1947) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, en reconocimiento a su papel como figura clave en la defensa de la integración europea, el multilateralismo y la colaboración entre las diferentes naciones que ha marcado su trayectoria por más de cuatro décadas. El jurado lo describe como un: «símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria» alabando su liderazgo firme y visión a largo plazo en favor de una UE resiliente. El economista italiano Mario Draghi (Roma, 1947) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, en reconocimiento a su papel como figura clave en la defensa de la integración europea, el multilateralismo y la colaboración entre las diferentes naciones que ha marcado su trayectoria por más de cuatro décadas. El jurado lo describe como un: «símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria» alabando su liderazgo firme y visión a largo plazo en favor de una UE resiliente.

Nace el 3 de septiembre en la capital italiana, en el seno de una familia de clase media. Crece en una Italia en proceso de reconstrucción económica y social como resultado de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La temprana muerte de sus padres lo obliga a asumir responsabilidades familiares siendo adolescente, una circunstancia que forja su carácter independiente y disciplinado.

Ampliar Foto de Mario Draghi (en la fila superior, el segundo comenzando por la izquierda) durante sus años como estudiante.

Se licenció en Economía en la Universidad de Roma La Sapienza y pronto viajó a Estados Unidos para ampliar sus estudios.

Obtiene una beca para ampliar estudios en Estados Unidos y se doctora en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Allí se forma bajo la dirección de Franco Modigliani y Robert Solow, dos premios Nobel de Economía que ejercen una influencia decisiva en su manera de entender la política económica: estabilidad monetaria, responsabilidad fiscal y confianza en las instituciones como motores de prosperidad.

Mario Draghi, en el transcurso de una conferencia internacional. REUTERS / PETER PARKS

Se incorpora al Banco Mundial, donde adquiere experiencia en políticas de desarrollo y cooperación internacional. El contacto con economías emergentes y la dimensión global de la institución amplían su visión sobre los retos comunes de los Estados.

Ampliar Guido Carli, ministro de Hacienda del gobierno de Andreotti, lo nombró Director General del Tesoro por recomendación del entonces gobernador del Banco de Italia, Carlo Azeglio Ciampi.

Durante una década, y bajo diez gobiernos de distinta ideología, asume la dirección del Tesoro en Italia. Se convierte en un referente técnico, garante de la estabilidad económica y artífice de las privatizaciones y reformas que modernizaron las finanzas públicas del país.

Da el salto al sector privado, donde fortalece sus vínculos con la gran banca internacional y adquiere experiencia en mercados financieros globalizados.

Ampliar Propuesto por el gobierno de Berlusconi, es nombrado como gobernador del Banco de Italia en 2005. IPA/FOTOGRAMA

Regresa al sector público para dirigir el Banco Central italiano, consolidando su prestigio como figura independiente, con autoridad técnica y visión de largo plazo.

Ampliar El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, pronuncia un discurso durante la ceremonia conmemorativa del vigésimo aniversario de la introducción del euro (2019). REUTERS / VINCENT KESSLER

Es nombrado presidente del Banco Central Europeo (BCE) en plena crisis de deuda soberana, cuando varios países del sur de Europa (especialmente Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia) afrontaban graves problemas para pagar su deuda pública y corrían el riesgo de quiebra. En ese momento crítico, pronuncia su célebre frase «haremos lo que sea necesario para preservar el euro», que devuelve la confianza a los mercados y marca un punto de inflexión. Posteriormente impulsa el llamado 'Plan Draghi' (2015-2018), con la compra masiva de activos públicos y privados para frenar la recesión y estimular la economía europea.

Ampliar Draghi, tras recibir el encargo de formar gobierno (2021). EFE

El presidente de la República lo encarga formar Gobierno tras una etapa de inestabilidad política. Draghi lidera un ejecutivo de unidad nacional que gestiona la pandemia, impulsa reformas estructurales y canaliza los fondos europeos de recuperación.

Ampliar La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostiene el informe del expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, sobre la competitividad de la UE y sus recomendaciones (2024). REUTERS / YVES HERMAN

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le encomienda elaborar un informe estratégico sobre el futuro económico de la UE. Draghi plantea tres ejes fundamentales para la competitividad: innovación, descarbonización y seguridad económica.

El jurado reconoce en Draghi a una figura clave para la integración europea, símbolo de multilateralismo y de un liderazgo que ha defendido la solidez institucional, la resiliencia y el papel global de Europa. El jurado reconoce en Draghi a una figura clave para la integración europea, símbolo de multilateralismo y de un liderazgo que ha defendido la solidez institucional, la resiliencia y el papel global de Europa. El jurado reconoce en Draghi a una figura clave para la integración europea, símbolo de multilateralismo y de un liderazgo que ha defendido la solidez institucional, la resiliencia y el papel global de Europa.