Mary-Claire King, la genetista que cambió vidas

La genetista estadounidense Mary-Claire King (Chicago, 1946) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025 por su:

«Contribución pionera en la aplicación de la genética al estudio y prevención del cáncer, la similitud entre especies y la defensa de los derechos humanos»

Su carrera científica ha estado marcada por descubrimientos fundamentales que han transformado la medicina, la biología evolutiva y la comprensión de la genética humana.

Desde su tesis doctoral, King demostró que los humanos compartimos un 99% de nuestro material genético con los chimpancés, un hallazgo que desafió ideas previas sobre la singularidad humana y consolidó su reputación como pionera en biología evolutiva. Su contribución más emblemática llegó en 1990, cuando identificó el gen BRCA1, ubicado en el cromosoma 17, asociado al desarrollo hereditario de cáncer de mama y ovario. Este descubrimiento supuso un cambio de paradigma en la medicina genética, pues por primera vez se estableció un vínculo concreto entre un gen y el riesgo de cáncer hereditario. Gracias a ello se desarrollaron pruebas genéticas preventivas, se pudieron implementar estrategias de tratamiento personalizadas y se abrió una nueva vía para terapias dirigidas, incluyendo inhibidores específicos que actúan sobre células con mutaciones en BRCA1.

Mary-Claire King (izq.), junto a líderes de Abuelas de Plaza de Mayo, en una imagen sin datar. ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

En sus estudios King combina estadística, genética poblacional y biología evolutiva con aplicaciones clínicas y sociales

Este gen codifica una proteína esencial para la reparación del ADN, y King demostró que las mutaciones en el BRCA1 comprometen esta función, provocando una acumulación de errores genéticos que incrementa el riesgo de tumores

Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (CCC). Mary-Claire King, la genetista estadounidense visitó Argentina después de casi 30 años y fue homenajeada por ayudar a las Abuelas de Plaza de Mayo con su aporte científico en 2023.

EL RASTRO QUE SE DEJA

Además de sus logros científicos, King ha utilizado la genética como herramienta para la justicia social. En colaboración con las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización argentina fundada durante la dictadura militar para localizar e identificar a los niños desaparecidos y restituirlos a sus familias, desarrolló el índice de abuelidad, una técnica de identificación genética que ha permitido la reunificación de 138 familias hasta la fecha.