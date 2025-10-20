Eduardo Mendoza y la sátira como espejo de España

el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, en reconocimiento a su decisiva aportación a la literatura en lengua española durante el último medio siglo.

en sociología en Londres (1966), trabajó como abogado y luego como traductor en la ONU en Nueva York (1973–1982), desempeñando también funciones docentes en la Universidad Pompeu Fabra a partir de 1995. Esta experiencia le otorgó una mirada excéntrica y cosmopolita que encontramos plasmada en sus obras.

Su debut con ‘La verdad sobre el caso Savolta’ (1975) marcó un hito al ser considerada la primera gran novela de la Transición española: una novela que agita los géneros —gótico, novela negra, satírica— con un estilo directo, culto y popular a la vez, que encendió la narrativa de la época. Ambientada en la Barcelona industrial de principios del siglo XX, rompió moldes al introducir en la narrativa española la conflictividad social, la corrupción empresarial y la violencia política en un momento en que aún persistía la censura franquista. Su título original, ‘Los soldados de Cataluña’, fue vetado por considerarse demasiado explícito, lo que ya refleja el contexto de su publicación.

La novela sorprendió por su estructura innovadora, que combina fragmentos judiciales, testimonios, prensa y narración omnisciente, ofreciendo un mosaico que rompía con el realismo tradicional. Supuso un soplo de libertad en el ámbito literario, al tiempo que conquistó a lectores y críticos, hasta el punto de ser premiada con el Premio de la Crítica en 1976.

Con ella, Mendoza abrió una nueva senda para la narrativa española, al aunar literatura, mirada social y un estilo fresco capaz de conectar con un público amplio.