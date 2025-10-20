El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Premio Princesa de Asturias de las Letras

Eduardo Mendoza y la sátira como espejo de España

Samantha Acosta
Sara Pérez
Aida G. Fresno

Samantha Acosta, Sara Pérez y Aida G. Fresno

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:48

Comenta

El escritor catalán Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) ha sido distinguido con

el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, en reconocimiento a su decisiva aportación a la literatura en lengua española durante el último medio siglo.

El jurado destacó su:

«voluntad de

innovación»

combinada con:

«la capacidad

de llegar a

un público muy amplio»

Una prosa clara que

transita sin esfuerzo entre

lenguaje popular y culto, con un humor muy característico

y destacable de su escritura,

y una visión desenfadada

y profundamente

humanista de la existencia.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1965, Mendoza amplió su formación

en sociología en Londres (1966), trabajó como abogado y luego como traductor en la ONU en Nueva York (1973–1982), desempeñando también funciones docentes en la Universidad Pompeu Fabra a partir de 1995. Esta experiencia le otorgó una mirada excéntrica y cosmopolita que encontramos plasmada en sus obras.

Firma de libros

en el día de

Sant Jordi (2024)

Su debut con ‘La verdad sobre el caso Savolta’ (1975) marcó un hito al ser considerada la primera gran novela de la Transición española: una novela que agita los géneros —gótico, novela negra, satírica— con un estilo directo, culto y popular a la vez, que encendió la narrativa de la época. Ambientada en la Barcelona industrial de principios del siglo XX, rompió moldes al introducir en la narrativa española la conflictividad social, la corrupción empresarial y la violencia política en un momento en que aún persistía la censura franquista. Su título original, ‘Los soldados de Cataluña’, fue vetado por considerarse demasiado explícito, lo que ya refleja el contexto de su publicación.

La novela sorprendió por su estructura innovadora, que combina fragmentos judiciales, testimonios, prensa y narración omnisciente, ofreciendo un mosaico que rompía con el realismo tradicional. Supuso un soplo de libertad en el ámbito literario, al tiempo que conquistó a lectores y críticos, hasta el punto de ser premiada con el Premio de la Crítica en 1976.

Con ella, Mendoza abrió una nueva senda para la narrativa española, al aunar literatura, mirada social y un estilo fresco capaz de conectar con un público amplio.

El escritor catalán Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) ha sido distinguido con

el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, en reconocimiento a su decisiva aportación a la literatura en lengua

española durante el último medio siglo.

El jurado destacó su:

«voluntad de

innovación»

combinada con:

«la capacidad

de llegar a

un público muy amplio»

Una prosa clara que transita sin esfuerzo entre lenguaje popular y culto, con un humor muy característico y destacable de su escritura, y una visión desenfadada y profundamente humanista de la existencia.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1965, Mendoza amplió su formación en sociología en Londres (1966), trabajó como abogado y luego como traductor en la ONU en Nueva York (1973–1982), desempeñando también funciones docentes en la Universidad Pompeu Fabra a partir de 1995. Esta experiencia le otorgó una mirada excéntrica y cosmopolita que encontramos plasmada en sus obras.

Firma de

libros en el día de

Sant Jordi (2024)

Su debut con ‘La verdad sobre el caso Savolta’ (1975)

marcó un hito al ser considerada la primera gran novela de la Transición española: una novela que agita los géneros —gótico, novela negra, satírica— con un estilo directo, culto y popular a la vez, que encendió la narrativa de la época. Ambientada en la Barcelona industrial de principios del siglo XX, rompió moldes al introducir en la narrativa española la conflictividad social, la corrupción empresarial y la violencia política en un momento en que aún persistía la censura franquista. Su título original, ‘Los soldados de Cataluña’’, fue vetado por considerarse

demasiado explícito, lo que ya refleja el contexto de su

publicación. La novela sorprendió por su estructura innovadora, que combina fragmentos judiciales, testimonios, prensa y narración omnisciente, ofreciendo un mosaico que rompía con el realismo tradicional. Supuso un soplo de libertad en el ámbito literario, al tiempo que conquistó a lectores y críticos, hasta el punto de ser premiada con el Premio de la Crítica en 1976. Con ella, Mendoza abrió una nueva senda para la narrativa española, al aunar literatura, mirada social y un estilo fresco capaz de conectar con un público amplio.

El escritor catalán Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, en reconocimiento a su decisiva aportación a la literatura en lengua española durante el último medio siglo.

El jurado destacó su:

«voluntad de

innovación»

combinada con:

«la capacidad

de llegar a

un público muy amplio»

Una prosa clara que transita sin esfuerzo entre lenguaje popular y culto, con un

humor muy característico y destacable

de su escritura, y una visión desenfadada y profundamente humanista de la existencia.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1965, Mendoza amplió su formación en sociología en Londres (1966), trabajó como abogado y luego como traductor

en la ONU en Nueva York (1973–1982), desempeñando también funciones docentes en

la Universidad Pompeu Fabra a partir de 1995. Esta experiencia le otorgó una mirada excéntrica y cosmopolita que encontramos plasmada en sus obras.

Firma de

libros en el día

de Sant Jordi

(2024)

Su debut con ‘La verdad sobre el caso Savolta’ (1975) marcó un hito al ser considerada la primera gran novela de la Transición española: una novela que agita los géneros —gótico, novela negra, satírica— con un estilo directo, culto y popular a la vez, que encendió la narrativa de la época. Ambientada en la Barcelona industrial de principios del siglo XX, rompió moldes al introducir en la narrativa española la conflictividad social, la corrupción empresarial y la violencia política en un momento en que aún persistía la censura franquista. Su título original, ‘Los soldados de Cataluña’, fue vetado por considerarse demasiado explícito, lo que ya refleja el contexto de su publicación. La novela sorprendió

por su estructura innovadora, que combina fragmentos judiciales, testimonios, prensa y narración omnisciente, ofreciendo un mosaico que rompía con el realismo tradicional. Supuso un soplo de libertad en el ámbito literario, al tiempo que conquistó a lectores

y críticos, hasta el punto de ser premiada con el Premio de la Crítica en 1976. Con ella, Mendoza abrió una nueva senda para la narrativa española, al aunar literatura, mirada social y un estilo fresco capaz de conectar con un público amplio.

Algunas de sus obras

La verdad sobre el caso Savolta

La verdad sobre el caso Savolta

Es considerada la primera gran novela de la Transición española

Riña de gatos. Madrid 1936

Premio Planeta 2010

Riña de gatos. Madrid 1936

Una sátira ambientada en el preludio de la Guerra Civil española

Sin noticias de Gurb

Sin noticias de Gurb

Una comedia de ciencia ficción narrada por un extraterrestre que caricaturiza la vida cotidiana

Transbordo en Moscú

Transbordo en Moscú

Es el último libro de la trilogía trilogía 'Las tres leyes del movimiento'

Tras este debut decisivo, Mendoza fue consolidando un corpus narrativo tan diverso como reconocible. Obras como ‘El misterio de la cripta embrujada’ (1979) y ‘El laberinto de las aceitunas’ (1982) desplegaron su veta más humorística y paródica, mientras que ‘La ciudad de los prodigios’ (1986) se convirtió

en una de sus novelas más emblemáticas, retratando la transformación urbana en la Barcelona de finales del XIX con humor y crítica social. A ellas se suman títulos como ‘La isla inaudita’ (1989), la célebre sátira extraterrestre ‘Sin noticias de Gurb’ (1991), o ‘El año del diluvio’ (1992), que fue llevada al cine. Ya en el

siglo XXI, Mendoza continuó

experimentando con registros narrativos diversos: desde la novela histórica (‘Riña de gatos’. Madrid 1936, Premio Planeta 2010) hasta la fábula humorística (‘El asombroso viaje de Pomponio Flato’, 2008), pasando por la reciente trilogía

‘Las tres leyes del movimiento’

(‘El rey recibe’, 2018; ‘El negociado del yin y el yang’, 2019; ‘Transbordo en Moscú’, 2021) o ‘Tres enigmas para la Organización’ (2024).

 

Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas, convertida

en cine y celebrada tanto por la crítica como por los lectores.

El escritor catalán recibe

el Premio Planeta (2010)

por su obra ‘Riña de gatos’.

 

EFE / TONI ALBIR

Tal y como reconoció

el jurado del Princesa de las Letras:

«Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores, y su

obra tiene el mérito

de llegar a todas

las generaciones,

que hoy se reconocen

en sus luminosas páginas»

El escritor catalán recibe

el Premio Planeta (2010)

por su obra ‘Riña de gatos’

 

EFE / TONI ALBIR

Tal y como reconoció el

jurado del Princesa

de las Letras:

«Eduardo Mendoza es

un proveedor de felicidad para los lectores, y

su obra tiene el mérito

de llegar a todas las generaciones, que hoy

se reconocen en sus luminosas páginas»

Tras este debut decisivo, Mendoza fue consolidando un corpus narrativo tan diverso como reconocible. Obras como

‘El misterio de la cripta embrujada’ (1979)

y ‘El laberinto de las aceitunas’ (1982) desplegaron su veta más humorística y paródica, mientras que ‘La ciudad de los prodigios’ (1986) se convirtió en una de sus novelas más emblemáticas, retratando la transformación urbana en la Barcelona de finales del XIX con humor y crítica social. A ellas se suman títulos como ‘La isla inaudita’ (1989), la célebre sátira extraterrestre ‘Sin noticias de Gurb’ (1991), o ‘El año del diluvio’ (1992), que fue llevada al cine. Ya en el siglo XXI, Mendoza continuó experimentando con registros narrativos diversos: desde la novela histórica (‘Riña de gatos’. Madrid 1936, Premio Planeta 2010) hasta la fábula humorística (‘El asombroso viaje de Pomponio Flato’, 2008), pasando por la reciente trilogía ‘Las tres leyes del movimiento’ (‘El rey recibe’, 2018; ‘El negociado del yin y el yang’, 2019; ‘Transbordo en Moscú’, 2021) o ‘Tres

enigmas para la Organización’ (2024).

 

Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas, convertida en cine y celebrada tanto por la crítica como por los lectores.

El escritor catalán recibe el Premio

Planeta (2010) por su obra ‘Riña de gatos’

 

EFE / TONI ALBIR

Tal y como reconoció el

jurado del Princesa

de las Letras:

«Eduardo Mendoza es

un proveedor de felicidad para los lectores, y

su obra tiene el mérito

de llegar a todas las generaciones, que hoy

se reconocen en sus luminosas páginas»

Eduardo Mendoza, es

aplaudido tras recibir el

Premio Cervantes (2016) de

manos de Felipe VI, en

presencia de Doña Letizia y

el resto de autoridades

 

EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Eduardo Mendoza y la sátira como espejo de España

Eduardo Mendoza y la sátira como espejo de España