Los adelantados del Real Avilés en Andalucía

Alberto Santos Avilés Viernes, 9 de mayo 2025, 06:48 | Actualizado 07:17h. Comenta Compartir

Cuando un asturiano deja su tierra echa de menos casi todo. La familia, los amigos, la comida..., y a quienes les gusta el fútbol, su equipo favorito. Pero en ocasiones el destino, o la suerte en un sorteo como el del pasado lunes, sonríe y puedes ver y animar en directo a los jugadores que sigues en la distancia durante la temporada. Es lo que les ha ocurrido a algunos avilesinos que emigraron hace años a Andalucía y que esperan con ilusión la hora del partido del 'play-off' de ascenso de este sábado entre el Atlético Antoniano y el Real Avilés Industrial.

Carlos Díaz y Nausika Botamino cambiaron Avilés por Jerez de la Frontera hace 25 años por motivos laborales. Allí nacieron sus tres hijas y a casi 900 kilómetros de distancia con la villa avilesina el amor por los colores del Real Avilés se ha seguido cultivando. Sobre todo gracias a Carlos, que es aficionado «de toda la vida».

Tuvo suerte en su infancia, porque le tocó ver junto a su padre aquel Avilés de Segunda División en el Muro de Zaro y alguna etapa bonita en Segunda B en el Suárez Puerta. En el año 2000 se instaló junto a su mujer en Jerez de la Frontera y ya desde la distancia siguió a su equipo del alma «un poco como podía, luego por redes sociales y cuando visitaba Avilés siempre iba a verlo».

«Para mí el Avilés sigue estando por delante de casi todas las cosas, a distancia o cuando voy de vacaciones» Carlos Díaz Aficionado del Real Avilés en Jerez

La suerte le permitió estar en Coria del Río, al lado de Sevilla, en el 'play-off' de ascenso a Segunda B en 2012, «en un partido flojo que acabó con empate a cero». Desde entonces, Carlos Díaz siempre ha estado pendiente de los sorteos cuando el Real Avilés se ha clasificado para algún 'play-off'. A Granada no pudo ir hace dos años, pero este lunes estaba especialmente atento a lo que pasaba en la Federación Española de Fútbol. «Cuando vi los cuatro posibles rivales pensé a ver si hay suerte, porque el año pasado estaba también el Sanluqueño que es de aquí al lado, pero no nos tocó. Este año pensé, a ver si suena la flauta», recuerda.

Ampliar Luján León, en el centro, en Huelva junto a su marido Javi Barranco, su amiga asturiana María Díaz, y su perro 'Enzo'.

Ahora ya está centrado en acudir al Municipal de Lebrija junto a dos de sus tres hijas, Marta y Carla y en «preguntar a algún amigo aficionado a los dos equipos que hay ahora en Jerez a ver qué tal es el Antoniano». En cualquier caso, el avilesino es optimista: «Creo que va a ser el año bueno, si nos lo tomamos con un poco de valentía, si los chavales van con arrojo y creyéndoselo, creo que si no hay la mala suerte de hace dos años, que te cruzas a un tío que les daba mil vueltas a la mayoría de ellos...».

En cualquier caso, pase lo que pase, para este aficionado blanquiazul «el Avilés es algo que sigue estando por delante de casi todas las cosas. Ahora, como puedes verlo por la tele, a esa hora no hay otra cosa para mí, y cuando voy a Avilés, si coincide que juega, tengo que estar ahí», concluye.

Una periodista avilesina en Huelva

Más lejos de Lebrija que Jerez está Huelva, donde la periodista avilesina Luján León también cultiva su afición por el Real Avilés. Lleva casi 20 años en Andalucía, donde ha trabajado en varios periódicos, una televisión y ahora en un portal móvil de Movistar.

«Soy del Avilés desde pequeña, de hecho vivía al lado del estadio y siempre me encantó el ambiente que había los días de partido. Al venirme a Huelva me aficioné también al Recreativo por mi marido, Javi Barranco, que es fanático total del Decano», destaca Luján. La avilesina todavía recuerda «con mucha ilusión y nervios el 'play-off' de hace dos años porque lo jugaban el Avilés y el Recre y, aunque al final sólo subió el Recre, sabía que al Avilés le llegaría su momento, que no dudo que va a ser ahora».

«Soy del Avilés desde pequeña, vivía junto al estadio y me encantaba el ambiente que había» Luján León Aficionada del Real Avilés en Huelva

En cuanto al rival, considera que «es una faena que haya tocado el equipo más lejano porque el factor afición se nota mucho. Además, el tema del césped artificial les da algo de ventaja, pero hay que ir a darlo todo y volver con el mejor resultado posible para certificar el pase de ronda en el Suárez Puerta».

También recuerda que «el Recre se enfrentó a ellos en la temporada 21/22 en Tercera Federación y ganó los dos partidos. En el de allí tuvieron un gesto muy bonito permitiendo que el Decano jugara con su primera equipación pese a ser visitante, y ellos lo hicieron con la segunda en deferencia por la historia del Recre. Fueron muchos aficionados del Recre y hubo muy buen ambiente, es una afición muy respetuosa».