El doble ascenso avilesino a Primera RFEF

La fiesta por el ascenso del Real Avilés Industrial a Primera RFEF se ha vivido por partida doble en otros dos equipos del fútbol español que han conseguido el mismo objetivo. Los avilesinos Iván Serrano y Joel Jiménez también han cerrado la temporada de la mejor manera posible al ascender desde Segunda RFEF con sus respectivos equipos, el Teruel y el Talavera.

Iván Serrano ha vivido de todo con el Real Avilés en los dos últimos años. Después del ascenso frustrado ante el Recreativo Granada y del 'play-out' con el Manchego, el avilesino hizo las maletas para enrolarse en las filas del Teruel, un equipo completamente renovado para intentar regresar a Primera RFEF después de haber bajado la pasada temporada. Y lo consiguió, pero en un partido final de infarto en Los Pajaritos ante el Numancia que se decidió por un penalti al final.

«Confiábamos en que metiese el penalti. Si no, quedaba la prórroga y a ellos se les veía físicamente desbordados, y a nosotros muy bien, igual que en la eliminatoria con el Baleares», recuerda Iván Serrano. El Teruel eliminó «a dos cocos como el Baleares y el Numancia, equipos con los que nadie querría cruzarse, y haciendo muy buenos partidos».

La trayectoria de los aragoneses para llegar a este éxito final es similar a la del Real Avilés, con un inicio de liga aún peor. «Llegué la semana antes de empezar y entrenando no había jugadores, estuvieron toda la pretemporada jugando con 6, 7, 8 del primer equipo y los demás del filial. Luego, empiezas la liga y en la primera vuelta es verdad que en todos los partidos eres superior y no se daban los resultados. En Navidad estábamos a tres puntos del descenso, te parabas a pensar cómo estamos perdiendo tantos puntos si somos superiores, pero en la segunda vuelta encadenamos varias porterías a cero, empezamos a puntuar y vamos avanzando, y al final estábamos ahí viendo si llegábamos al primer puesto», recuerda.

Iván Serrano, jugador del Teruel «Por un lado, quería al Avilés en el 'play-off' por jugar en casa, pero sólo podía subir uno, así que salió todo perfecto»

En el 'play-off' le podía haber tocado enfrentarse al Real Avilés, lo que causaba sentimientos encontrados en Serrano. «Por una parte me gustaba por el hecho de venir a jugar al Suárez Puerta con amigos y familia aquí, pero por otra tristemente sólo podía subir uno, así que al final subimos los dos y fue perfecto», destaca.

El exjugador del Real Avilés vio la eliminatoria de los blanquiazules «por la tele. Es verdad que la ida fue algo más igualada, pero en la vuelta el Avilés fue muy superior». Tras confirmarse el ascenso, Iván Serrano no pudo evitar «acordarme de hace dos años. Lo merecíamos y luego lo que pasó el año pasado, que de un momento a otro podía haber cambiado todo. Contra el Baleares me emocionaba de pensarlo, cómo te pasa una cosa y al año siguiente la contraria. Es muy difícil ascender de categoría, venías de rozarlo, al siguiente parecía que se tenía que dar otra vez y jugaste por no descender».

Ampliar Joel Jiménez, a la derecha, en la fiesta del ascenso del Talavera. LVA

Otro avilesino que está de fiesta tras ascender a Primera RFEF es Joel Jiménez. El guardameta de 25 años de La Magdalena, con pasado en el Avilés Deportivo, Sporting, Real Unión, Utebo y Talavera, doblegó con este último equipo al Torrent. «La verdad es que es mi primer ascenso y es una pasada. No fue un año fácil, hubo un momento de bajón, pero hicimos una gran piña y estuvimos todos muy unidos para conseguir el ascenso que no pude el año pasado con el Utebo, que nos eliminó el Numancia», destaca.

Joel Jiménez, jugador del Talavera «Llevo toda la vida siguiendo al Avilés y me alegro un montón por ellos, están donde tienen que estar»

El portero avilesino nunca pierde de vista la trayectoria del Real Avilés. «Llevo toda la vida siguiéndolo. Estuve hace dos años en el partido del Granada, el año pasado fue fastidiado y lo sacaron. Estoy muy contento y muy orgulloso. Tienen un buen equipo, con gente como Álvaro, Mecerreyes, que fue compañero mío en el Sporting... Me alegro un montón por ellos, está donde tiene que estar», asegura.

Joel, que tiene la renovación asegurada en el Talavera por minutos disputados, ya jugó en el Suárez Puerta con el primer equipo del Sporting en un amistoso, aunque le gustaría «repetir si nos tocase en el mismo grupo».