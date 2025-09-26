Real Avilés-Bilbao Athletic, un reencuentro con mucha nostalgia El equipo avilesino y el filial vasco son viejos conocidos, con duelos desde Segunda a Tercera, donde se registró la última victoria blanquiazul en casa hace más de cincuenta años

LA VOZ DE AVILÉS costaba 5 pesetas, Bolsos Gredos patrocinaba la figura del partido, Herminio estaba de rebajas de enero, Radimar anunciaba televisores Inter y se había hundido el 'Queen Elizabeth'. El Langreo jugaba en Segunda División y la Tercera era una categoría nacional de verdad, con equipos de nivel, entre los que competían en rivalidad avilesina el Ensidesa y el Real Avilés, y donde también estaban el Caudal, el Turón o el Candás. Era la temporada 1971-1972, la última en la que el Real Avilés conseguía ganar en casa al filial del Athletic de Bilbao, rival el próximo domingo en el Suárez Puerta en la jornada 5 de Primera RFEF.

Al equipo blanquiazul no se le ha dado históricamente bien el Bilbao Athletic en casa, ni en el Suárez Puerta ni en el Muro de Zaro en dos temporadas en la que ambos equipos coincidieron en Segunda División. Desde finales de los años 60 del siglo pasado, el resultado que más se ha dado en los duelos entre ambos equipos en suelo avilesino ha sido el empate, en cinco ocasiones. En dos ganó el Real Avilés y en otras dos el equipo vasco. Pero la última victoria local ante el «Bilbao Atlético», como se denominaba, se remonta al 9 de enero de 1972, en Tercera División, en un Suárez Puerta embarrado en el que los avilesinos se imponían por 1-0 gracias al gol anotado en el minuto 40 por Amarildo. Sus compañeros de 'once' inicial en aquel partido fueron, según relata la crónica de Romero en LA VOZ DE AVILÉS, Boudón en la portería, Fito, Echarri, Poladura, Monchi, Miguel Ángel, Neira, Amarildo, Arturo, Salagre y Jorge.

Crónica de Romero en LA VOZ DE AVILÉS del duelo entre ambos equipos el 9 de enero de 1972, foto del partido y clasificación del grupo de Tercera División.

El último precedente entre ambos equipos es un amistoso en la pretemporada 2023-2024 con victoria visitante por 1-2, mientras que en partido oficial fue en la temporada 2003-2004 en Segunda B con una victoria en Lezama del Bilbao Athletic por 2-1 y un empate en el Suárez Puerta (1-1). En la última época gloriosa del Real Avilés en Segunda División, ambos equipos se enfrentaron en dos temporadas entre 1990 y 1992, con dos victorias para el filial vasco y dos empates. El cómputo global desde la temporada 1968-1969 (fuente: 'BeSoccer') es de 11 victorias para el Bilbao Athletic, cinco empates y tres triunfos del Real Avilés.

En aquel equipo de la temporada 1971-1972 estaba José Ramón Álvarez Suárez, 'Monchi', un joven centrocampista defensivo que había salido del juvenil del Real Avilés en dirección al Granada y que regresó a su ciudad con 23 años para jugar tres temporadas en el equipo blanquiazul hasta que una rotura de ligamentos le apartó definitivamente del fútbol, «cuando, como digo siempre, era todo para mí. Intenté recuperarme, le dije a la directiva que la mejor forma de intentarlo era en los partidos oficiales, pero que si no estaba a la altura, cogía mi ficha y me iba para casa», recuerda ahora con nostalgia junto al Suárez Puerta.

«Era una Tercera División muy potente», recuerda Monchi, que participó en la victoria de enero de 1972

De aquellas temporadas recuerda que «era una Tercera División muy potente, con gente que si marchaba se iba a equipos grandes, y si venía, también lo hacía de equipos grandes». El actual fútbol modesto en Asturias no lo era tanto en aquella época, con equipos como el Langreo en Segunda División. «Pisaba fuerte, tenía la suerte de que acertaba en los fichajes y arrastraba a más gente buena. Pero también estaba, además del Ensidesa, por ejemplo el Candás en Tercera División», rememora Monchi.

Cuando dejó el fútbol no abandonó su pasión por el Real Avilés, equipo del que todavía es abonado junto a su hijo. «Después de la lesión veía bien el fútbol en el palco de la torre del marcador del estadio, mi padre trabajaba allí y tenía la llave. Después entré en Maestría y jugaba dirigiendo a los compañeros más que nada», añade el exfutbolista avilesino.

Su pasión por mus le llevaría a poner en marcha el campeonato regional y a ser conocido con el tiempo casi más por esta faceta que por su etapa en el Real Avilés. «Por todas partes era 'Monchín', tanto por el fútbol como por el mus», concluye el exjugador avilesino.

La visita de 'leones' ilustres a Avilés

El Athletic de Bilbao es un club peculiar que se nutre de la mejor cantera de España. De Lezama han salido grandes jugadores que le han dado momentos de gloria al equipo vizcaíno y a la Selección Española. El Bilbao Athletic es la joya de la corona de su cantera y algunos de los jóvenes valores que han llegado al primer equipo han pasado por el Suárez Puerta en los duelos disputados ante el Real Avilés. La lista es larga, aunque se pueden citar ejemplos como el portero Juanjo Valencia, el actual entrenador del Sporting Asier Garitano, otro técnico como Javi Gracia, Merino, Eskurza, o Josu Urrutia, que llegaría a ser presidente del Athletic de Bilbao recientemente, entre otros jugadores rojiblancos que salieron de Lezama.