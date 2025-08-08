El Real Avilés expone su éxito en la Feria de Muestras de Asturias

Alberto Santos Avilés Viernes, 8 de agosto 2025, 19:39 Comenta Compartir

En la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) hay muchas cosas, pero sobre todo expositores. Se venden productos, servicios, proyectos de futuro, inversiones, y también se exponen casos de éxito. El Real Avilés Industrial no tiene stand propio, pero ayer mostró muchas cosas en su visita al certamen que se organiza cada año en Gijón.

El club avilesino dedicó buena parte del mediodía a exponer sus logros de la pasada temporada, en colaboración con las instituciones locales y con algunos de sus patrocinadores que cuentan con espacios en la Feria de Muestras. Los jugadores y jugadoras de las primeras plantillas recogieron un nuevo reconocimiento a los éxitos de hace sólo unos meses, con el ascenso del equipo masculino a Primera RFEF y la permanencia con holgura del femenino en Segunda RFEF.

La primera visita tuvo mucho de simbolismo, porque fue al stand que comparten el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria. Allí esperaban al Real Avilés la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, acompañada de sus ediles de Turismo, Raquel Ruiz López, y Cultura, Yolanda Alonso, y de otros representantes de la Corporación municipal. Monteserín hizo de anfitriona con el equipo para explicarles los recursos gráficos que venden la imagen de Avilés y su puerto en la feria.

Posteriormente, los jugadores y las jugadoras hicieron un breve recorrido por algunos espacios expositivos de patrocinadores en los que el club aprovechó para la presentación de dos nuevos fichajes, Quicala y Yasser. El primero, BMW Triocar, uno de los sponsor fieles y principales del Real Avilés en la era de Diego Baeza. Las dos plantillas también tuvieron tiempo de ponerse al volante de los nuevos modelos de la marca de automóviles.

De ahí, al stand de Integra Energía, que este año se incorpora al apoyo al Real Avilés en Primera Federación con su logo en una manga de la nueva camiseta blanquiazul. Y la jornada del Real Avilés en la Feria Internacional de Muestras de Asturias concluyó con la visita a otro clásico entre los patrocinadores del club avilesino, el stand de Coca-Cola, que recibió a la delegación avilesina con un pequeño aperitivo.

Por la tarde, a su regreso de Gijón, los jugadores también participaron en la inauguración del Festival de la Cerveza de Avilés, donde el club estrena barra.