El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 ·

Escudo Elche Club de Fútbol

Elche

18:30h.

Real Oviedo

Escudo Real Oviedo
[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

Quinta Jornada en Primera División

Directo: Elche C. F - Real Oviedo

El equipo azul busca traerse del estadio Martínez Valero sus primeros tres puntos fuera de casa

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:09

Ver más

Alineación y estadísticas

3-5-2

Alineación

Matías Dituro

portero

Victor Chust

defensa

David Affengruber

defensa

Pedro Bigas

defensa

Álvaro Núñez

defensa

Ali Houary

delantero

Aleix Febas

centrocampista

Martim Carvalho Neto

centrocampista

Léo Pétrot

defensa

Rafa Mir

delantero

André Miguel Valente da Silva

delantero

4-2-3-1

Alineación

Aarón Escandell

portero

Lucas Ahijado

defensa

Dani Calvo

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Javi López

defensa

Leander Dendoncker

centrocampista

Alberto Reina

centrocampista

Haissem Hassan

delantero

Luka Ilic

centrocampista

Josip Brekalo

centrocampista

Álex Forés

delantero

Estadísticas

%

OVI

ELC

%

OVI

OVI

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo: Elche C. F - Real Oviedo

Directo: Elche C. F - Real Oviedo