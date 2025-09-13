Directo: Lucas Ahijado sustituye a Nacho Vidal (0-0)

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla
Getafe
14:00h.
0
-
0
Real Oviedo
Min. 23
GET
OVI
Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:34
14:22
Min.19 Tras su control de espaldas en la frontal del área, Luis Milla se la dejó de cara a Abqar, cuyo disparo lejano se marchó por la lateral. Este ha sido el primer tiro de los madrileños.
14:20
Min.17 Se marchó por velocidad Hassan en su habitual jugada por la banda, librándose del marcaje de Rico, pero su centro lo despejó, en la zona del punto de penalti, Domingos Duarte.
14:19
Min.16 Vuelve a rodar el balón sobre el verde. Ha estado parado el partido durante 9 minutos.
14:18
Sigue esperando José Luis Guzmán a que le den la confirmación, para que el partido se pueda reanudar.
14:17
Min.15 Entra en el terreno de juego Lucas Ahijado, que cubrirá el hueco de Nacho Vidal.
14:16
Cuando parecía que se iba a reanudar el partido, reclaman ahora desde la grada la presencia de las asistencias médicas. En concretos en el sector de la grada donde se ubican los seguidores del Real Oviedo.
14:15
Retiran en camilla a Nacho Vidal del terreno de juego, metiéndole directamente en una ambulancia, mientras que la afición del Coliseum le despide entre aplausos.
14:13
Diego Rico ya se pone en pie, y se preocupa por el estado de Vidal, a quien le están colocando un collarín.
14:12
Aprovechan mientras tanto los técnicos para dar charlas a sus jugadores.
14:12
Se ha situado también una ambulancia en la esquina de córner cercana a donde se produjo el golpe.
14:11
Salta a calentar Lucas Ahijado, por si finalmente no pudiera continuar Nacho Vidal.
14:11
Se pide también la entrada de los miembros de Protección Civil, mientras que los miembros del servicio médico atiende a los jugadores.
14:09
Min.7 Entran las asistencias al terreno de juego, después de un fuerte choque entre Diego Rico y Nacho Vidal.
14:07
Conducción por el centro de Luis Milla, que abrió a la banda derecha, por donde llegaba en carrera Kiko Femenía, cuyo balón raso al área lo detuvo Aarón Escandell. Se lamentaron Borja Mayoral y Arambarri, al no haberse entendido con su compañero para generar una ocasión de peligro.
14:06
Min.4 En estos primeros compases quieren ser los ovetenses los que tengan la posesión de balón.
14:02
Los de Paunovic viste su segunda equipación, camiseta a franjas amarillas y azules, con pantalón y medias amarillas.
14:02
Ya rueda el balón por el verde del Coliseum.
14:01
Tras el sorteo entre capitanes, será el Real Oviedo el encargado de poner el balón en juego.
14:01
Se guarda un minuto de silencio en recuerdo a todos los socios del Getafe fallecidos a lo largo de la temporada pasada, así como por Juan Mesa.
14:00
Precisamente el técnico acaba de recibir un reconocimiento con una camiseta conmemorativa, por los 300 partidos que cumple en el banquillo del Getafe.
13:59
Este es el primer partido como local de los de Bordalás, lo que será una motivación extra para los jugadores.
13:59
El Coliseum registra prácticamente un lleno, dado que tiene limitado su aforo por las obras de remodelación que se están llevando a cabo.
13:57
Saltan los dos equipos al terreno de juego.
13:50
Al cargo de la sala VAR estará el colegiado Daniel Jesús Trujillo.
13:49
En las bandas estará asistido por José Luis Martínez e Iván Ríos.
13:49
El encuentro de esta tarde estará dirigido por el colegiado José Luis Guzmán.
13:49
Como suplentes en el Getafe estarán: Letacek, Iglesias, Abu Kamara, Davinchi, Coba, Neyou e Ismael.
13:47
En los madrileños, Bordalás saldrá con un once muy defensivo, un 5-3-2 compuesto por: David Soria, Rico, Abqar, Domingos Duarte, Djene, Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Mario Martín, Liso y Borja Mayoral.
13:46
En el banquillo carbayón estarán disponibles: Moldovan (Portero), Bailly, Rahim, Sibo, Santi Cazorla, Fede Viñas, Colombatto, David Carmo, Rondón, Lucas Ahijado, Lamine y Omar Falah.
13:45
Como apuntábamos antes, muchas novedades en el equipo que pondrá Paunovic sobre el verde, donde se mantiene el habitual 4-4-2, formado en esta ocasión por: Aarón Escandell, Javi López, Dani Calvo, David Costas, Nacho Vidal, Alberto Reina, Dendoncker, Brekalo, Hassan, Ilic y Álex Forés.
13:43
Vamos a conocer los onces de ambos equipos.
13:39
Los de Bordalás firmaron un gran arranque de liga, consiguiendo dos triunfos ante Celta y Sevilla, con un equipo en cuadro al no poder inscribir a todos sus jugadores a consecuencia del tope salarial.
13:38
Mientras que los ovetenses vienen de conseguir su primera victoria de la temporada, el Getafe todo lo contrario, de cosechar su primera derrota en la visita a Mestalla.
13:37
Esos partidos internacionales han obligado a Veljko Paunovic a realizar ajustes en su once inicial, donde también aparecen caras nuevas del equipo.
13:32
Tras el parón de selecciones, el cuadro carbayón retoma el pulso a la competición liguera, con el buen sabor de boca que le dejó el triunfo ante la Real Sociedad en el Carlos Tartiere, el primero en su retorno a la máxima división del fútbol nacional.
13:30
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo compromiso liguero del Real Oviedo, que visita, a partir de las 14 horas, el Coliseum, donde se medirá al Getafe.
José Bordalás
5-3-2
David Soria
portero
Kiko Femenía
defensa
Abdel Abqar
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Djené Dakonam
defensa
Diego Rico
defensa
Mario Martín
centrocampista
Luis Milla
centrocampista
Mauro Arambarri
centrocampista
Adrián Liso
Delantero
Borja Mayoral
Delantero
Veljko Paunovic
4-4-2
Aarón Escandell
portero
Lucas Ahijado
Sustituto
David Costas
defensa
Dani Calvo
defensa
Javi López
defensa
Haissem Hassan
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Alberto Reina
centrocampista
Josip Brekalo
centrocampista
Luka Ilic
Delantero
Álex Forés
Delantero
40,3%
GET
59,7%
OVI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|1
|1
|Faltas cometidas
|2
