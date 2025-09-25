En directo: Real Oviedo - FC Barcelona

Secciones
Servicios
Destacamos
OVI
BAR
Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:12
19:32
19:28
El técnico serbio tiene bajas pero también ha llegado el momento de buscar soluciones a los problemas que ha mostrado el equipo en las primeras cinco jornadas en las que solo ha marcado un gol
19:27
Hay curiosidad también por saber qué once sacará Paunovic en un partido tan significativo como este.
19:19
Empieza a verse gente por las calles de Oviedo con las camisetas azules, porque arranca la cuenta atrás para una cita histórica para muchos aficionados, que verán por primera vez medirse a su equipo con el Barcelona
19:10
El Real Oviedo ha recibido a los azulgrana con un vídeo grabado con dron del municipal ovetense que luce espléndido en las horas previas al choque
𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑷*** 𝑪𝑨𝑺𝑨 𝒍𝒖𝒄𝒊𝒓𝒂́ 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒊́𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆 🏟️🔥#RealOviedoBarça#VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartidopic.twitter.com/NIJljszc14— Real Oviedo (@RealOviedo) September 25, 2025
19:09
Día esplendido en Asturias para vivir un partido con el que se cerrará la sexta jornada de Liga en Primera División
19:08
Han tenido que transcurrir 25 años vivir un partido así en la capital asturiana, que se viste de gala para recibir a uno de los 'grandes' del fútbol español
19:08
Hola, holaaaaaaaaaaaaaaaa
Arrancamos ya en EL COMERCIO DIGITAL con el minuto a minuto del Real Oviedo-Barcelona
4-2-3-1
Aarón Escandell
portero
Javi López
defensa
Dani Calvo
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Leander Dendoncker
centrocampista
Kwasi Sibo
centrocampista
Haissem Hassan
delantero
Luka Ilic
centrocampista
Josip Brekalo
centrocampista
Salomón Rondón
delantero
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Raphael Dias Belloli
delantero
Dani Olmo
centrocampista
Marcus Rashford
delantero
Robert Lewandowski
delantero
%
OVI
%
BAR
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.