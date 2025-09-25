El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

LaLiga EA Sports Jornada 6 J25/09 ·

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

21:30h.

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona
[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

En directo: Real Oviedo - FC Barcelona

La necesidad de reacción del Real Oviedo se topa esta noche con uno de los grandes de La Liga, el FC Barcelona, que vuelve a pisar el Tartiere 25 años después

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:12

19:32

En directo: Real Oviedo - FC Barcelona

19:28

El técnico serbio tiene bajas pero también ha llegado el momento de buscar soluciones a los problemas que ha mostrado el equipo en las primeras cinco jornadas en las que solo ha marcado un gol

19:27

Hay curiosidad también por saber qué once sacará Paunovic en un partido tan significativo como este.

19:19

Empieza a verse gente por las calles de Oviedo con las camisetas azules, porque arranca la cuenta atrás para una cita histórica para muchos aficionados, que verán por primera vez medirse a su equipo con el Barcelona

19:10

El Real Oviedo ha recibido a los azulgrana con un vídeo grabado con dron del municipal ovetense que luce espléndido en las horas previas al choque

19:09

Día esplendido en Asturias para vivir un partido con el que se cerrará la sexta jornada de Liga en Primera División

19:08

Han tenido que transcurrir 25 años vivir un partido así en la capital asturiana, que se viste de gala para recibir a uno de los 'grandes' del fútbol español

19:08

Hola, holaaaaaaaaaaaaaaaa

Arrancamos ya en EL COMERCIO DIGITAL con el minuto a minuto del Real Oviedo-Barcelona

Ver más

Alineación y estadísticas

4-2-3-1

Alineación

Aarón Escandell

portero

Javi López

defensa

Dani Calvo

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Leander Dendoncker

centrocampista

Kwasi Sibo

centrocampista

Haissem Hassan

delantero

Luka Ilic

centrocampista

Josip Brekalo

centrocampista

Salomón Rondón

delantero

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Raphael Dias Belloli

delantero

Dani Olmo

centrocampista

Marcus Rashford

delantero

Robert Lewandowski

delantero

Estadísticas

%

BAR

OVI

%

BAR

BAR

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo: Real Oviedo - FC Barcelona

En directo: Real Oviedo - FC Barcelona