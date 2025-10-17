En directo: Real Oviedo - Espanyol

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 9 V17/10 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Real Oviedo
21:00h.
0
-
0
Espanyol
Min. 12
OVI
ESP
Viernes, 17 de octubre 2025, 20:31
21:13
Min.10 El despeje de Escandell fue el inicio de la contra carbayona, en la que Ilyas le metió un balón de oro a Ilic, quien no se percató que le venía por detrás Hassan, sacando un remate ante la presencia de Dmitrovic, golpeando el esférico en el cuerpo del puerto.
21:12
Min.9 Tiene que salir Aarón Escandell del área para atajar un pase en profundidad sobre Roberto, que le había ganado la espalda a la defensa azul.
21:09
Min.6 Remate con la derecha de Dolan que bloqueó con su cuerpo Nacho Vidal.
21:06
Min.3 Se tuvo que quitar el balón de encima Aarón Escandell, ante la presión de Roberto, estando a punto de dar un susto el Espanyol. Por suerte, la jugada acabó en córner para los pericos.
21:05
Min.2 Centro largo al segundo palo de Leandro Cabrera al que no llega Dolan, marchándose el esférico por el lateral del banderín.
21:04
Los pericos en cambio lo hacen con su tercera indumentaria, camiseta blanca, pantalones azules y medias rojas.
21:04
El Real Oviedo viste su equipación habitual, camiseta y medias azules, con pantalón blanco.
21:03
Una vez que se puso el balón en juego, los jugadores de ambos equipos realizaron un parón de varios seguros, en protesta a la decisión de que se juegue un partido de liga en Miami.
21:02
Se guarda un minuto de silencio en recuerdo a Iván Cervero, hermano del médico del equipo, Diego Cervero.
21:00
Los capitanes, Colombatto y Leandro Cabrera proceden al sorteo de campos.
20:58
Saltan al terreno de juego los dos equipos.
20:57
Suenan los acordes del himno del Real Oviedo en la gaita de Guti.
20:51
Al cargo del VAR estará el colegiado Valentín Pizarro.
20:51
En las bandas estará asistido por Gonzalo García y Adrián Díaz.
20:51
El encuentro de esta noche estará dirigido por el colegiado Mateo Busquets.
20:50
En el banquillo perico se quedan: Ángel Fortuño (Portero), Urko González, Calero, Salinas, Ramón Terrats, Miguel Rubio, Koleosho, Jofre, Pickel, Roca, El Hilali y Javi Hernández.
20:48
En los catalanes, Manolo González saldrá de inicio con un 4-4-2 formado por: Dmitrovic, Carlos Romero, Leandro Cabrera, Riedel, Rubén Sánchez, Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla, Dolan, Kike García y Roberto.
20:46
En el banquillo carbayón estarán disponibles para cambios: Moldovan (Portero), David Costas, Alberto Reina, Sibo, Fede Viñas, Dani Calvo, Ejaria, Brandon Domingues, Brekalo, Álex Forés, Lucas Ahijado y Javi López.
20:45
En su retorno al banquillo azul, Luis Carrión formará con un 4-4-2 compuesto por Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, Bailly, Nacho Vidal, Colombatto, Dendoncker, Ilyas, Hassan, Ilic y Rondón.
20:44
Vamos a conocer las alineaciones de ambos equipos.
20:43
Los de Manolo González encadenan cuatro jornadas sin conocer la victoria, una racha que intentarán revertir en la capital del Principado.
20:43
En una parte más cómoda está el Espanyol, que suma 12 puntos, para situarse noveno, a un punto de competición europea.
20:41
Los carbayones iniciarán el partido fuera del descenso, pero empatado a 6 puntos con el Girona, que es quien marca ahora mismo el descenso. Por lo que intentarán hacer bueno el dicho de «entrenador nuevo, victoria segura», para alejarse de la zona caliente de la tabla.
20:40
Tras una semana convulsa en Oviedo, con el despido de Paunovic y el retorno de Luis Carrión, que suscitó muchas críticas por parte de la afición azul, los azules vuelven a jugar en casa tras la derrota sufrida contra el Levante.
20:36
Los dos equipos se vuelven a ver las caras tras medirse en la final de los 'play-off' de ascenso de la temporada 2023-2024.
20:30
Buenas tardes y bienvenidos al arranque de la novena jornada en la 1ª División, en la que el Real Oviedo recibe al Espanyol en el Carlos Tartiere. Un encuentro que dará comienzo en menos de 30 minutos.
Luis Carrión
4-4-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
Eric Bailly
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Haissem Hassan
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Ilyas Chaira
centrocampista
Luka Ilic
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
José Manuel González Álvarez
4-4-2
Marko Dmitrovic
portero
Rubén Sánchez
defensa
Clemens Riedel
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Tyrhys Dolan
centrocampista
Edu Expósito
centrocampista
Pol Lozano
centrocampista
Pere Milla
centrocampista
Roberto Fernández
Delantero
Kike García
Delantero
60,7%
OVI
39,3%
ESP
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|1
|0
|Faltas cometidas
|0
|
