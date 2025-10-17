El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: Real Oviedo - Espanyol

LaLiga EA Sports Jornada 9 V17/10 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

21:00h.

0

-

0

Espanyol

Escudo RCD Espanyol de Barcelona

Min. 12

[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Directo La Liga

En directo: Real Oviedo - Espanyol

Luis Carrión se estrena en el Tartiere tras su vuelta como técnico del Real Oviedo con el objetivo de sumar los tres puntos

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:31

21:13

Min.10 El despeje de Escandell fue el inicio de la contra carbayona, en la que Ilyas le metió un balón de oro a Ilic, quien no se percató que le venía por detrás Hassan, sacando un remate ante la presencia de Dmitrovic, golpeando el esférico en el cuerpo del puerto.

21:12

Min.9 Tiene que salir Aarón Escandell del área para atajar un pase en profundidad sobre Roberto, que le había ganado la espalda a la defensa azul.

21:09

Min.6 Remate con la derecha de Dolan que bloqueó con su cuerpo Nacho Vidal.

21:06

Min.3 Se tuvo que quitar el balón de encima Aarón Escandell, ante la presión de Roberto, estando a punto de dar un susto el Espanyol. Por suerte, la jugada acabó en córner para los pericos.

21:05

Min.2 Centro largo al segundo palo de Leandro Cabrera al que no llega Dolan, marchándose el esférico por el lateral del banderín.

21:04

Los pericos en cambio lo hacen con su tercera indumentaria, camiseta blanca, pantalones azules y medias rojas.

21:04

El Real Oviedo viste su equipación habitual, camiseta y medias azules, con pantalón blanco.

21:03

Comienza el partido

Una vez que se puso el balón en juego, los jugadores de ambos equipos realizaron un parón de varios seguros, en protesta a la decisión de que se juegue un partido de liga en Miami.

Enlace copiado

21:02

Se guarda un minuto de silencio en recuerdo a Iván Cervero, hermano del médico del equipo, Diego Cervero.

21:00

Los capitanes, Colombatto y Leandro Cabrera proceden al sorteo de campos.

20:58

Saltan al terreno de juego los dos equipos.

20:57

Suenan los acordes del himno del Real Oviedo en la gaita de Guti.

20:51

Al cargo del VAR estará el colegiado Valentín Pizarro.

20:51

En las bandas estará asistido por Gonzalo García y Adrián Díaz.

20:51

El encuentro de esta noche estará dirigido por el colegiado Mateo Busquets.

20:50

En el banquillo perico se quedan: Ángel Fortuño (Portero), Urko González, Calero, Salinas, Ramón Terrats, Miguel Rubio, Koleosho, Jofre, Pickel, Roca, El Hilali y Javi Hernández.

20:48

Once del Espanyol

En los catalanes, Manolo González saldrá de inicio con un 4-4-2 formado por: Dmitrovic, Carlos Romero, Leandro Cabrera, Riedel, Rubén Sánchez, Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla, Dolan, Kike García y Roberto.

Enlace copiado

20:46

En el banquillo carbayón estarán disponibles para cambios: Moldovan (Portero), David Costas, Alberto Reina, Sibo, Fede Viñas, Dani Calvo, Ejaria, Brandon Domingues, Brekalo, Álex Forés, Lucas Ahijado y Javi López.

20:45

Once del Real Oviedo

En su retorno al banquillo azul, Luis Carrión formará con un 4-4-2 compuesto por Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, Bailly, Nacho Vidal, Colombatto, Dendoncker, Ilyas, Hassan, Ilic y Rondón.

Enlace copiado

20:44

Vamos a conocer las alineaciones de ambos equipos.

20:43

Los de Manolo González encadenan cuatro jornadas sin conocer la victoria, una racha que intentarán revertir en la capital del Principado.

20:43

En una parte más cómoda está el Espanyol, que suma 12 puntos, para situarse noveno, a un punto de competición europea.

20:41

Los carbayones iniciarán el partido fuera del descenso, pero empatado a 6 puntos con el Girona, que es quien marca ahora mismo el descenso. Por lo que intentarán hacer bueno el dicho de «entrenador nuevo, victoria segura», para alejarse de la zona caliente de la tabla.

20:40

Tras una semana convulsa en Oviedo, con el despido de Paunovic y el retorno de Luis Carrión, que suscitó muchas críticas por parte de la afición azul, los azules vuelven a jugar en casa tras la derrota sufrida contra el Levante.

20:36

Los dos equipos se vuelven a ver las caras tras medirse en la final de los 'play-off' de ascenso de la temporada 2023-2024.

20:30

Buenas tardes y bienvenidos al arranque de la novena jornada en la 1ª División, en la que el Real Oviedo recibe al Espanyol en el Carlos Tartiere. Un encuentro que dará comienzo en menos de 30 minutos.

Ver más

Alineación y estadísticas

Luis Carrión

4-4-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

Eric Bailly

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Haissem Hassan

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Ilyas Chaira

centrocampista

Luka Ilic

Delantero

Salomón Rondón

Delantero

José Manuel González Álvarez

4-4-2

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Rubén Sánchez

defensa

Clemens Riedel

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Tyrhys Dolan

centrocampista

Edu Expósito

centrocampista

Pol Lozano

centrocampista

Pere Milla

centrocampista

Roberto Fernández

Delantero

Kike García

Delantero

Estadísticas

60,7%

ESP

OVI

39,3%

ESP

ESP

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo: Real Oviedo - Espanyol

En directo: Real Oviedo - Espanyol