En directo: Real Oviedo - Levante

LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: José Luis Munuera Montero
Real Oviedo
14:00h.
0
-
0
Levante
Min. 7
OVI
LEV
Sábado, 4 de octubre 2025, 13:37
14:09
Min.6 Apertura de Colombatto a la izquierda, donde la puso Rahim al corazón del área, para el remate de cabeza, alto, de Rondón.
14:09
Min.5 Está teniendo el Real Oviedo el dominio del balón. Se encuentran cómodos los de Paunovic.
14:06
Min.2 Primera oportunidad para el Real Oviedo, en una jugada que inició Lucas Ahijado en la banda derecha, volcando a la frontal del área, donde la controló de espaldas Alberto Reina, que prolongó hacia la banda contraria, por donde llegaba en carrera Rahim, cuyo disparo cruzado tocó en un defensor levantino antes de irse por la línea de fondo.
14:02
Ya rueda el balón sobre el Carlos Tartiere, siendo el Levante el encargado de tocarla en primera instancia.
14:01
Los capitanes, Rondón y Roger Brugué, proceden al sorteo de campos.
13:58
Suenan ya los acordes del himno del Real Oviedo. Esta es la señal de que harán acto de presencia sobre el terreno de juego los protagonistas.
13:51
Mientras que al cargo del VAR estará el colegiado Daniel Jesús Trujillo.
13:51
En las bandas estará asistido por Diego Barbero y Antonio Ramón Martínez.
13:50
El encuentro estará dirigido por el colegiado José Luis Munuera.
13:49
Como suplentes en el Levante estarán disponibles: Pablo Cuñat (Portero), Primo (Portero), Elgezabal, Víctor García, Jorge Cabello, Olasagasti, Iker Losada, Oriol Rey, Pablo Martínez, Carlos Espí, Koyalipou y Morales.
13:47
En el cuadro granota, Julián Calero saldrá con un 4-4-2 formado por Ryan, Manu Sánchez, Matias Moreno, Dela, Jeremy Toljan, Vencedor, Arriaga, Roger Brugué, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong.
13:45
En el banquillo ovetense estarán disponibles: Moldovan (Portero), David Costas, Sibo, Ilyas, Santi Cazorla, Fede Viñas, Dani Calvo, Ejaria, Luengo, Álex Forés, Javi López y Lamine.
13:44
Paunovic introduce nuevamente rotaciones en su equipo inicial, pero manteniendo el 4-4-2. Saliendo esta tarde con: Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, Eric Bailly, Lucas Ahijado, Colombatto, Dendoncker, Brekalo, Hassan, Alberto Reina y Salomón Rondón.
13:43
Vamos a conocer los onces de ambos equipos.
13:42
El cuadro de Paunovic viene de dejar buenas sensaciones en sus dos últimos compromisos, ante el Barça en casa, que a pesar de la derrota por 1-3 le plantó cara al campeón de liga, y este martes ante el Valencia, en donde lograron la victoria tras una buena segunda parte.
13:40
Ambos conjuntos se encuentran en la misma zona de la tabla, con los azules decimocuartos con seis puntos, precediendo a los granotas, que cuentan con cinco puntos en su casillero.
13:37
Los dos equipos ya se están ejercitando sobre el verde del Carlos Tartiere, el cual todavía tiene las gradas bastante vacías, ante este peculiar horario del choque.
13:36
Después de conseguir el martes su primera victoria a domicilio, tras una remontada en Mestalla, los de Paunovic intentarán sumar nuevamente los tres puntos ante un rival directo por la permanencia.
13:33
Buenas tardes y bienvenidos al segundo encuentro de la semana para el Real Oviedo, quien se mide, a partir de las 14 horas, al Levante en el Carlos Tartiere. En un choque correspondiente a la octava jornada de la 1ª División.
Veljko Paunovic
4-4-2
Aarón Escandell
portero
Lucas Ahijado
defensa
Eric Bailly
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Haissem Hassan
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Josip Brekalo
centrocampista
Alberto Reina
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Matías Moreno
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Roger Brugué
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Iván Romero
Delantero
75,6%
OVI
24,4%
LEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
