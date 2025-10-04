En directo: Real Oviedo - Levante

14:06

Min.2 Primera oportunidad para el Real Oviedo, en una jugada que inició Lucas Ahijado en la banda derecha, volcando a la frontal del área, donde la controló de espaldas Alberto Reina, que prolongó hacia la banda contraria, por donde llegaba en carrera Rahim, cuyo disparo cruzado tocó en un defensor levantino antes de irse por la línea de fondo.