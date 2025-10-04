El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: José Luis Munuera Montero

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

14:00h.

0

-

0

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

Min. 7

OVI

LEV

Hassan, en un partido del Real Oviedo. E. P.
LaLiga

En directo: Real Oviedo - Levante

Paunovic introduce nuevamente rotaciones en el once inicial, pero manteniendo el 4-4-2

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:37

14:09

Min.6 Apertura de Colombatto a la izquierda, donde la puso Rahim al corazón del área, para el remate de cabeza, alto, de Rondón.

14:09

Min.5 Está teniendo el Real Oviedo el dominio del balón. Se encuentran cómodos los de Paunovic.

14:06

Min.2 Primera oportunidad para el Real Oviedo, en una jugada que inició Lucas Ahijado en la banda derecha, volcando a la frontal del área, donde la controló de espaldas Alberto Reina, que prolongó hacia la banda contraria, por donde llegaba en carrera Rahim, cuyo disparo cruzado tocó en un defensor levantino antes de irse por la línea de fondo.

14:02

Comienza el partido

Ya rueda el balón sobre el Carlos Tartiere, siendo el Levante el encargado de tocarla en primera instancia.

14:01

Los capitanes, Rondón y Roger Brugué, proceden al sorteo de campos.

13:58

Suenan ya los acordes del himno del Real Oviedo. Esta es la señal de que harán acto de presencia sobre el terreno de juego los protagonistas.

13:51

Mientras que al cargo del VAR estará el colegiado Daniel Jesús Trujillo.

13:51

En las bandas estará asistido por Diego Barbero y Antonio Ramón Martínez.

13:50

El encuentro estará dirigido por el colegiado José Luis Munuera.

13:49

Como suplentes en el Levante estarán disponibles: Pablo Cuñat (Portero), Primo (Portero), Elgezabal, Víctor García, Jorge Cabello, Olasagasti, Iker Losada, Oriol Rey, Pablo Martínez, Carlos Espí, Koyalipou y Morales.

13:47

Once del Levante

En el cuadro granota, Julián Calero saldrá con un 4-4-2 formado por Ryan, Manu Sánchez, Matias Moreno, Dela, Jeremy Toljan, Vencedor, Arriaga, Roger Brugué, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong.

13:45

En el banquillo ovetense estarán disponibles: Moldovan (Portero), David Costas, Sibo, Ilyas, Santi Cazorla, Fede Viñas, Dani Calvo, Ejaria, Luengo, Álex Forés, Javi López y Lamine.

13:44

Once del Real Oviedo

Paunovic introduce nuevamente rotaciones en su equipo inicial, pero manteniendo el 4-4-2. Saliendo esta tarde con: Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, Eric Bailly, Lucas Ahijado, Colombatto, Dendoncker, Brekalo, Hassan, Alberto Reina y Salomón Rondón.

13:43

Vamos a conocer los onces de ambos equipos.

13:42

El cuadro de Paunovic viene de dejar buenas sensaciones en sus dos últimos compromisos, ante el Barça en casa, que a pesar de la derrota por 1-3 le plantó cara al campeón de liga, y este martes ante el Valencia, en donde lograron la victoria tras una buena segunda parte.

13:40

Ambos conjuntos se encuentran en la misma zona de la tabla, con los azules decimocuartos con seis puntos, precediendo a los granotas, que cuentan con cinco puntos en su casillero.

13:37

Los dos equipos ya se están ejercitando sobre el verde del Carlos Tartiere, el cual todavía tiene las gradas bastante vacías, ante este peculiar horario del choque.

13:36

Después de conseguir el martes su primera victoria a domicilio, tras una remontada en Mestalla, los de Paunovic intentarán sumar nuevamente los tres puntos ante un rival directo por la permanencia.

13:33

Buenas tardes y bienvenidos al segundo encuentro de la semana para el Real Oviedo, quien se mide, a partir de las 14 horas, al Levante en el Carlos Tartiere. En un choque correspondiente a la octava jornada de la 1ª División.

Alineación y estadísticas

Veljko Paunovic

4-4-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Lucas Ahijado

defensa

Eric Bailly

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Haissem Hassan

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Josip Brekalo

centrocampista

Alberto Reina

Delantero

Salomón Rondón

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Matías Moreno

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Roger Brugué

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Iván Romero

Delantero

Estadísticas

75,6%

LEV

OVI

24,4%

LEV

LEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

En directo: Real Oviedo - Levante