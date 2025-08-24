En directo: Real Oviedo - Real Madrid

Secciones
OVI
RMA
Oviedo
Domingo, 24 de agosto 2025, 17:36
4-2-3-1
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
Oier Luengo
defensa
Dani Calvo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Kwasi Sibo
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Haissem Hassan
delantero
Luka Ilic
centrocampista
Ilyas Chaira
delantero
Salomón Rondón
delantero
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Brahim Díaz
centrocampista
Kylian Mbappé
delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
delantero
%
OVI
%
RMA
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
