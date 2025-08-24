El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga EA Sports Jornada 2 D24/08 ·

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

21:30h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

LaLiga EA Sport

En directo: Real Oviedo - Real Madrid

El conjunto azul recibe a los de Xabi Alonso en el Carlos Tartiere en el regreso a la Primera División tras 24 años

Minuto a minuto

Raquel Fidalgo
Hugo Velasco

Raquel Fidalgo y Hugo Velasco

Oviedo

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:36

Ver más

Alineación y estadísticas

4-2-3-1

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

Oier Luengo

defensa

Dani Calvo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Kwasi Sibo

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Haissem Hassan

delantero

Luka Ilic

centrocampista

Ilyas Chaira

delantero

Salomón Rondón

delantero

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Brahim Díaz

centrocampista

Kylian Mbappé

delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

delantero

Estadísticas

%

RMA

OVI

%

RMA

RMA

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

