En directo: Real Oviedo - Real Sociedad

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:37
18:49
Se retiran ya los equipos a los vestuarios
18:47
Tarde de sol en Oviedo. Cerca de 500 personas acompañan a la Real en éste encuentro
18:44
Reservar: Marrero, Folgado, Arit, Turrientes, Guedes, García Gómez, Karrikaburu, Zakhar Yan, Guti, Brais Mendez, Suciis y Jon Martín
18:40
Real Sociedad : Remiro, Aramburu, Aihem, Gorrotxa, Zubeldia, Barrene, Oskarsson, Oyarzabal, Take, Caleta-Car y Marin
18:38
En el banquillo local se quedarán: Moldovan (Portero), Bailly, Sibo, Santi Cazorla, Hassan, Colombatto, David Carmo, Brekalo, Álex Forés, Rondón, Omar Falah y Marco Esteban.
18:36
En el once de los azules Paunovic introduce novedades, saliendo con un 4-4-2 formado por: Aarón Escandell, Rahim, Dani Calvo, David Costas, Nacho Vidal, Alberto Reina, Dendocker, Ejaira, Ilyas, Ilic y Fede Viñas.
18:35
Las gradas del Carlos Tartiere lucen una gran entrada, en una de las últimas tardes del verano en el Principado.
18:35
Mientras que al cargo de la sala VAR estará el colegiado Carlos del Cerro.
18:34
En las bandas estará asistido por Israel Bárcena y Judit Romano.
18:33
El encuentro estará dirigido por el colegiado Adrián Cordero.
18:33
Por lo que la meta de ambos conjuntos pasará por lograr la primera victoria del curso.
18:32
Los de Sergio Francisco viene de cosechar sendos empates en las dos primeras jornadas, ante el Valencia y Espanyol.
18:31
Un objetivo que no será fácil, ante un cuadro vasco que tiene como meta entrar en competición europea.
18:30
Tras el complicado retorno a la 1ª división, con dos partidos antes conjuntos champions, los de Paunovic buscarán esta tarde estrenar su casillero goleador, así como el de puntos.
18:29
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro liguero Del Real Oviedo, que en esta tercera jornada de la primaria división vuelve a jugar en su feudo, el Carlos Tartiere, donde se medirá, a partir de las 19 horas a la Real Sociedad.
18:27
Saludos dede el Carlos Tartiere
Veljko Paunovic
4-4-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
Dani Calvo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Ilyas Chaira
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Alberto Reina
centrocampista
Ovie Ejaria
centrocampista
Luka Ilic
Delantero
Federico Viñas
Delantero
4-4-2
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Aihen Muñoz
defensa
Takefusa Kubo
centrocampista
Pablo Marín
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Ander Barrenetxea
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Orri Óskarsson
Delantero
0%
OVI
0%
RSO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
