LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Adrián Cordero Vega

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

19:00h.

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol
OVI

RSO

En directo: Real Oviedo - Real Sociedad

El conjunto de Paunovic busca en el Tartiere, arropado por su afición, la primera victoria de la temporada

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:37

18:49

Se retiran ya los equipos a los vestuarios

18:47

Tarde de sol en Oviedo. Cerca de 500 personas acompañan a la Real en éste encuentro

18:44

Reservar: Marrero, Folgado, Arit, Turrientes, Guedes, García Gómez, Karrikaburu, Zakhar Yan, Guti, Brais Mendez, Suciis y Jon Martín

18:40

Real Sociedad : Remiro, Aramburu, Aihem, Gorrotxa, Zubeldia, Barrene, Oskarsson, Oyarzabal, Take, Caleta-Car y Marin

18:38

En el banquillo local se quedarán: Moldovan (Portero), Bailly, Sibo, Santi Cazorla, Hassan, Colombatto, David Carmo, Brekalo, Álex Forés, Rondón, Omar Falah y Marco Esteban.

18:36

En el once de los azules Paunovic introduce novedades, saliendo con un 4-4-2 formado por: Aarón Escandell, Rahim, Dani Calvo, David Costas, Nacho Vidal, Alberto Reina, Dendocker, Ejaira, Ilyas, Ilic y Fede Viñas.

18:35

Las gradas del Carlos Tartiere lucen una gran entrada, en una de las últimas tardes del verano en el Principado.

18:35

Mientras que al cargo de la sala VAR estará el colegiado Carlos del Cerro.

18:34

En las bandas estará asistido por Israel Bárcena y Judit Romano.

18:33

El encuentro estará dirigido por el colegiado Adrián Cordero.

18:33

Por lo que la meta de ambos conjuntos pasará por lograr la primera victoria del curso.

18:32

Los de Sergio Francisco viene de cosechar sendos empates en las dos primeras jornadas, ante el Valencia y Espanyol.

18:31

Un objetivo que no será fácil, ante un cuadro vasco que tiene como meta entrar en competición europea.

18:30

Tras el complicado retorno a la 1ª división, con dos partidos antes conjuntos champions, los de Paunovic buscarán esta tarde estrenar su casillero goleador, así como el de puntos.

18:29

Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro liguero Del Real Oviedo, que en esta tercera jornada de la primaria división vuelve a jugar en su feudo, el Carlos Tartiere, donde se medirá, a partir de las 19 horas a la Real Sociedad.

18:27

Saludos dede el Carlos Tartiere

Alineación y estadísticas

Veljko Paunovic

4-4-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

David Costas

defensa

Dani Calvo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Ilyas Chaira

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Alberto Reina

centrocampista

Ovie Ejaria

centrocampista

Luka Ilic

Delantero

Federico Viñas

Delantero

4-4-2

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Aihen Muñoz

defensa

Takefusa Kubo

centrocampista

Pablo Marín

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Orri Óskarsson

Delantero

Estadísticas

0%

RSO

OVI

0%

RSO

RSO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

