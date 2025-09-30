El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga EA Sports Jornada 7 M30/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

20:00h.

1

-

0

Real Oviedo

Escudo Real Oviedo

  • Danjuma (3')

Min. 12

VAL

OVI

Gol! Min 3'

Gol de Danjuma

En directo: Valencia - Real Oviedo

Danjuma adelanta al Valencia en los primeros minutos de un partido crucial para los de Paunovic, que necesitan sumar tres puntos que lo alejen de la parte baja de la clasificación

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:31

20:10

Min.9 Evitó Aarón Escandell el segundo, en una subida por la izquierda de Gaya, que la metió al área, donde Danjuma remató de primeras al centro de la portería, debiendo meter los puños Escandell para evitar que aumentase la renta a favor de los ché.

20:07

Min.5 Sale a la contra el Real Oviedo, con el pase en largo de Alberto Reina para la carrera de Hassan por la banda derecha, pero Tárrega, que cerraba la defensa valencianista, llegaba antes para cortar la acción ofensiva.

20:05

Se le pone muy pronto cuesta arriba el partido a los de Paunovic, que ven como en la primera llegada del cuadro ché han recibido el gol.

20:05

Valencia 1 (Danjuma) - Real Oviedo 0

20:05

Gol del Valencia

Min.3 La puso Rioja con la derecha sobre la línea de fondo, para que Danjuma, en un remate acrobático desde el punto de penalti, mandase el balón al fondo de la red, sin que Aarón Escandell no pudiera hacer más que mirar para el esférico.

20:03

Min.2 No se entendieron Alberto Reina y Fede Viñas, ya que la dejada del gaditano la dejó pasar el delantero uruguayo, recuperando la defensa valenciana el esférico.

20:01

Comienza el partido

Ya está el balón en marcha, tras tocarla Fede Viñas.

20:00

Tras el sorteo de capitanes será el Real Oviedo el encargado de poner el balón en juego.

20:00

Los dos equipos esperan sobre el terreno de juego, a que el colegiado pite el comienzo del encuentro.

19:55

Al cargo de la sala VAR estará el colegiado Daniel Jesús Trujillo.

19:55

En las bandas estará asistido por Iker de Francisco y Asier Pérez De Mendiola.

19:55

El encuentro estará dirigido por el colegiado Ricardo De Burgos.

19:53

En el banquillo valenciano estarán: Dimitrievski (Portero), Cristian Rivero, Copete, Jesús Vázquez, Eray Comert, Thierry Correira, Pepelu, Dani Raba, Filip Ugrinic, Lucas Beltrán, Ramazani y Diego López.

19:52

Once del Valencia

En los locales, Carlos Corberán pondrá sobre el verde un 4-4-2 formado por: Aguirrezabala, Gayá, Diakhaby, Tárrega, Foulquier, Javi Guerra, Santamaria, Danjuma, Rioja, Hugo Duro y Almeida.

19:49

En el banquillo asturiano se quedan para posibles cambios: Moldovan (Portero), Bailly, David Costas, Sibo, Ilyas, Luengo, Brandon Domingues, Álex Forés, Ilic, Rondón, Javi López y Lamine.

19:48

Once del Real Oviedo

En los carbayones Paunovic introduce novedades respecto al once visto el jueves. El técnico serbio saldrá de mano con un 4-4-2 formado por: Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, Dani Calvo, Lucas Ahijado, Colombatto, Dendoncker, Brekalo, Hassan, Alberto Reina y Fede Viñas.

19:45

Vamos a repasar los onces de ambos equipos.

19:45

El cuadro ché todavía no sabe lo que es perder ante su público, habiendo sumado dos victorias y un empate, con un balance de seis goles a favor por tan solo uno en contra. Además encadenan dos jornadas consecutivas puntuando.

19:43

La buena imagen dejada ante el Barcelona, a pesar del marcador final, llena de esperanzas a los azules de cara al calendario que se le presenta por delante, queriendo buscar esta tarde sus primeros puntos a domicilio.

19:40

Por su parte los de Corberán se encuentran en mitad de la tabla, y un triunfo hoy les dejaría a tan solo un punto de competición europea.

19:39

Tras su derrota en encuentro intersemanal contra el Barcelona, y con los resultados dados a lo largo del fin de semana, el conjunto de Paunovic iniciará el choque de esta tarde en puestos de descenso, a dos puntos de la salvación que marca la Real Sociedad.

19:38

Con este encuentro, que se debería haber disputado ayer, pero que debido a las condiciones climatológicas que asolaban la Comunidad Valenciana se aplazó a hoy, se da por concluida la séptima jornada en la 1ª División.

19:36

Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo compromiso liguero del Real Oviedo, el cual se medirá, a partir de las 20 horas, al Valencia en Mestalla.

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Arnaut Danjuma

centrocampista

Domingos André Ribeiro Almeida

Delantero

Hugo Duro

Delantero

Veljko Paunovic

4-3-3

Alineación

Aarón Escandell

portero

Lucas Ahijado

defensa

Dani Calvo

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Alberto Reina

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Haissem Hassan

Delantero

Federico Viñas

Delantero

Josip Brekalo

Delantero

Estadísticas

67,8%

OVI

VAL

32,2%

OVI

OVI

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 1

