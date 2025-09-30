En directo: Valencia - Real Oviedo

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 7 M30/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Valencia
20:00h.
1
-
0
Real Oviedo
Danjuma (3')
Min. 12
VAL
OVI
Gol! Min 3'
Gol de Danjuma
Martes, 30 de septiembre 2025, 19:31
20:10
Min.9 Evitó Aarón Escandell el segundo, en una subida por la izquierda de Gaya, que la metió al área, donde Danjuma remató de primeras al centro de la portería, debiendo meter los puños Escandell para evitar que aumentase la renta a favor de los ché.
20:07
Min.5 Sale a la contra el Real Oviedo, con el pase en largo de Alberto Reina para la carrera de Hassan por la banda derecha, pero Tárrega, que cerraba la defensa valencianista, llegaba antes para cortar la acción ofensiva.
20:05
Se le pone muy pronto cuesta arriba el partido a los de Paunovic, que ven como en la primera llegada del cuadro ché han recibido el gol.
20:05
Valencia 1 (Danjuma) - Real Oviedo 0
20:05
Min.3 La puso Rioja con la derecha sobre la línea de fondo, para que Danjuma, en un remate acrobático desde el punto de penalti, mandase el balón al fondo de la red, sin que Aarón Escandell no pudiera hacer más que mirar para el esférico.
Enlace copiado
20:03
Min.2 No se entendieron Alberto Reina y Fede Viñas, ya que la dejada del gaditano la dejó pasar el delantero uruguayo, recuperando la defensa valenciana el esférico.
20:01
Ya está el balón en marcha, tras tocarla Fede Viñas.
Enlace copiado
20:00
Tras el sorteo de capitanes será el Real Oviedo el encargado de poner el balón en juego.
20:00
Los dos equipos esperan sobre el terreno de juego, a que el colegiado pite el comienzo del encuentro.
19:55
Al cargo de la sala VAR estará el colegiado Daniel Jesús Trujillo.
19:55
En las bandas estará asistido por Iker de Francisco y Asier Pérez De Mendiola.
19:55
El encuentro estará dirigido por el colegiado Ricardo De Burgos.
19:53
En el banquillo valenciano estarán: Dimitrievski (Portero), Cristian Rivero, Copete, Jesús Vázquez, Eray Comert, Thierry Correira, Pepelu, Dani Raba, Filip Ugrinic, Lucas Beltrán, Ramazani y Diego López.
19:52
En los locales, Carlos Corberán pondrá sobre el verde un 4-4-2 formado por: Aguirrezabala, Gayá, Diakhaby, Tárrega, Foulquier, Javi Guerra, Santamaria, Danjuma, Rioja, Hugo Duro y Almeida.
Enlace copiado
19:49
En el banquillo asturiano se quedan para posibles cambios: Moldovan (Portero), Bailly, David Costas, Sibo, Ilyas, Luengo, Brandon Domingues, Álex Forés, Ilic, Rondón, Javi López y Lamine.
19:48
En los carbayones Paunovic introduce novedades respecto al once visto el jueves. El técnico serbio saldrá de mano con un 4-4-2 formado por: Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, Dani Calvo, Lucas Ahijado, Colombatto, Dendoncker, Brekalo, Hassan, Alberto Reina y Fede Viñas.
Enlace copiado
19:45
Vamos a repasar los onces de ambos equipos.
19:45
El cuadro ché todavía no sabe lo que es perder ante su público, habiendo sumado dos victorias y un empate, con un balance de seis goles a favor por tan solo uno en contra. Además encadenan dos jornadas consecutivas puntuando.
19:43
La buena imagen dejada ante el Barcelona, a pesar del marcador final, llena de esperanzas a los azules de cara al calendario que se le presenta por delante, queriendo buscar esta tarde sus primeros puntos a domicilio.
19:40
Por su parte los de Corberán se encuentran en mitad de la tabla, y un triunfo hoy les dejaría a tan solo un punto de competición europea.
19:39
Tras su derrota en encuentro intersemanal contra el Barcelona, y con los resultados dados a lo largo del fin de semana, el conjunto de Paunovic iniciará el choque de esta tarde en puestos de descenso, a dos puntos de la salvación que marca la Real Sociedad.
19:38
Con este encuentro, que se debería haber disputado ayer, pero que debido a las condiciones climatológicas que asolaban la Comunidad Valenciana se aplazó a hoy, se da por concluida la séptima jornada en la 1ª División.
19:36
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo compromiso liguero del Real Oviedo, el cual se medirá, a partir de las 20 horas, al Valencia en Mestalla.
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
Mouctar Diakhaby
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Arnaut Danjuma
centrocampista
Domingos André Ribeiro Almeida
Delantero
Hugo Duro
Delantero
Veljko Paunovic
4-3-3
Aarón Escandell
portero
Lucas Ahijado
defensa
Dani Calvo
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Alberto Reina
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Haissem Hassan
Delantero
Federico Viñas
Delantero
Josip Brekalo
Delantero
67,8%
VAL
32,2%
OVI
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.