Directo: Villarreal - Real Oviedo

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:10
21:26
Al cargo del VAR estará el colegiado Carlos del Cerro Grande.
21:26
Saltan los dos equipos al terreno de juego.
21:25
En las bandas estará asistido por Diego Sánchez Rojo y Fabián Blanco Rodríguez.
21:25
El encuentro estará dirigido por el colegiado Alejandro Muñiz Ruiz.
21:25
Como suplentes en el cuadro local estarán: Rubén Gómez (Portero), Denis Suárez, Parejo, Akhomach, Alti, Partey, Buchanan, Moleiro, Pedraza y Pau Navarro.
21:24
En el submarino amarillo Marcelino pondrá un 4-4-2 compuesto por: Júnior Reis, Sergi Cardona, Rafa Marín, Mouriño, Foyth, Gueye, Santi, Yeremy, Pepe, Itta Yong y Gerard.
21:21
En el banquillo azul estarán disponibles para posibles cambios: Moldovan (Portero), Narváez (Portero), Santi Cazorla, Fede Viñas, Ejaria, Borja Sánchez, Brandon Domingues, Álex Cardero, Lamine, Omar Falah, Marco Esteban y Cheli.
21:17
El primer once de Paunovic en 1ª División será un 4-4-2 formado por: Aarón Escandell, Rahim, Dani Calvo, Luengo, Nacho Vidal, Alberto Reina, Sibo, Ilyas, Hassan, Ilic y Rondón.
21:15
Vamos a conocer las alineaciones de ambos equipos.
21:12
El conjunto que dirige Marcelino García Toral buscará iniciar ante su público la temporada de la mejor manera posible.
21:11
Mientras que el objetivo de los carbayones no pasa más que por mantenerse en 1ª división, el Villarreal tiene marcado en rojo su clasificación para la Champions.
21:10
De cara al encuentro, que dará comienzo a las 21.30 horas, Paunovic confiará en un once con gran parte del bloque de la pasada temporada, el mismo que logró el ascenso.
21:07
Las casualidades del calendario han hecho que el estreno liguero sea en el Estadio de la Cerámica, ante el Villarreal, un campo en el que también ha dejado su huella Santi Cazorla, que recibirá un homenaje del que fue su club durante varias temporadas.
21:05
Tras un largo camino de 290 meses o 24 años, alejado de la máxima división española, el cuadro carbayón celebrará su centenario entre la élite.
21:04
Buenas noches y bienvenidos, a un día histórico para el Real Oviedo, que vuelve, 8.825 días después a la 1ª División.
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Juan Foyth
defensa
Santiago Mouriño
defensa
Rafa Marín
defensa
Sergi Cardona
defensa
Nicolas Pépé
centrocampista
Santi Comesaña
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Yéremy Pino
centrocampista
Gerard Moreno
Delantero
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Veljko Paunovic
4-4-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
Oier Luengo
defensa
Dani Calvo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Haissem Hassan
centrocampista
Kwasi Sibo
centrocampista
Alberto Reina
centrocampista
Ilyas Chaira
centrocampista
Luka Ilic
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
0%
VIL
0%
OVI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
