LaLiga EA Sports Jornada 1 V15/08 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Villarreal

21:30h.

Real Oviedo

Escudo Real Oviedo
VIL

OVI

EFE
Debut en la Primera División de LaLiga

Directo: Villarreal - Real Oviedo

El conjunto azul regresa esta noche después de 24 años a Primera División enfrentándose al potente Villarreal

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:10

21:26

Al cargo del VAR estará el colegiado Carlos del Cerro Grande.

21:26

Saltan los dos equipos al terreno de juego.

21:25

En las bandas estará asistido por Diego Sánchez Rojo y Fabián Blanco Rodríguez.

21:25

El encuentro estará dirigido por el colegiado Alejandro Muñiz Ruiz.

21:25

Como suplentes en el cuadro local estarán: Rubén Gómez (Portero), Denis Suárez, Parejo, Akhomach, Alti, Partey, Buchanan, Moleiro, Pedraza y Pau Navarro.

21:24

Once del Villarreal

En el submarino amarillo Marcelino pondrá un 4-4-2 compuesto por: Júnior Reis, Sergi Cardona, Rafa Marín, Mouriño, Foyth, Gueye, Santi, Yeremy, Pepe, Itta Yong y Gerard.

21:21

En el banquillo azul estarán disponibles para posibles cambios: Moldovan (Portero), Narváez (Portero), Santi Cazorla, Fede Viñas, Ejaria, Borja Sánchez, Brandon Domingues, Álex Cardero, Lamine, Omar Falah, Marco Esteban y Cheli.

21:17

Once del Real Oviedo

El primer once de Paunovic en 1ª División será un 4-4-2 formado por: Aarón Escandell, Rahim, Dani Calvo, Luengo, Nacho Vidal, Alberto Reina, Sibo, Ilyas, Hassan, Ilic y Rondón.

21:15

Vamos a conocer las alineaciones de ambos equipos.

21:12

El conjunto que dirige Marcelino García Toral buscará iniciar ante su público la temporada de la mejor manera posible.

21:11

Mientras que el objetivo de los carbayones no pasa más que por mantenerse en 1ª división, el Villarreal tiene marcado en rojo su clasificación para la Champions.

21:10

De cara al encuentro, que dará comienzo a las 21.30 horas, Paunovic confiará en un once con gran parte del bloque de la pasada temporada, el mismo que logró el ascenso.

21:07

Las casualidades del calendario han hecho que el estreno liguero sea en el Estadio de la Cerámica, ante el Villarreal, un campo en el que también ha dejado su huella Santi Cazorla, que recibirá un homenaje del que fue su club durante varias temporadas.

21:05

Tras un largo camino de 290 meses o 24 años, alejado de la máxima división española, el cuadro carbayón celebrará su centenario entre la élite.

21:04

Buenas noches y bienvenidos, a un día histórico para el Real Oviedo, que vuelve, 8.825 días después a la 1ª División.

Alineación y estadísticas

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Juan Foyth

defensa

Santiago Mouriño

defensa

Rafa Marín

defensa

Sergi Cardona

defensa

Nicolas Pépé

centrocampista

Santi Comesaña

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Yéremy Pino

centrocampista

Gerard Moreno

Delantero

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Veljko Paunovic

4-4-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

Oier Luengo

defensa

Dani Calvo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Haissem Hassan

centrocampista

Kwasi Sibo

centrocampista

Alberto Reina

centrocampista

Ilyas Chaira

centrocampista

Luka Ilic

Delantero

Salomón Rondón

Delantero

Estadísticas

0%

OVI

VIL

0%

OVI

OVI

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Espacios grises

