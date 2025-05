«Mejor vivirlo en el Carlos Tartiere por si acaso»

E. C.

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 1 de junio 2025

El domingo el Real Oviedo juega en el Carlos Tartiere, pero también lo hace en el estadio de Riazor. Los ovetenses, además de vencer al Cádiz, necesitan que el Deportivo, que no se juega nada, gane al Elche. Es una situación especial para algunos aficionados oviedistas, como Carlos Alonso que vive desde 2017 en A Coruña. La cercanía con la realidad del equipo gallego no invita al optimismo, pero el fútbol está lleno de sorpresas.

Lo primero que quiere dejar claro el jugador de hockey del Dominicos es que el próximo domingo estará en el Carlos Tartiere disfrutando de un partido que desea que sea histórico. A sus 26 años lleva casi 20 como abonado del conjunto ovetense. Aunque ha tenido un aluvión de ofertas de abonos y entradas para el encuentro de Riazor por parte de amigos deportivistas, tiene claro donde quiere estar «por si acaso…».

«Siempre que tengo un huequín para escaparme voy al Carlos Tartiere», reconoce Carlos que habitualmente lo tiene complicado por la coincidencia de sus partidos con los del Real Oviedo. En cualquier caso, insiste en que busca siempre la oportunidad para escaparse y estar en las gradas del estadio ovetense y que «obviamente este fin de semana habrá que estar ahí».

La esperanza es lo último que se pierde y Carlos confía en una victoria del Deportivo, aunque reconoce que va a ser difícil: «Yo quiero creer y tengo una pizca de esperanza». Eso sí, deja claro que no quiero saber nada de lo que haga el Depor durante el partido, algo que probablemente va a tener complicado por las circunstancias que se dan.

Parte del pesimismo de Carlos nace de lo que le están diciendo esta semana sus amigos gallegos, la mayoría seguidores del conjunto coruñés. La conclusión del ovetense es la que sacan la mayoría de oviedistas: «No se juegan a nada, ya están casi de vacaciones, muchos de los buenos ya no juegan o están lesionados y da la sensación de un equipo que se ha dejado ir en las últimas jornadas».

En cualquier caso, el corazón le dice que hay que creer, «porque nunca se sabe, basta ver lo que pasó el año pasado con el Villarreal B y el Racing de Santander», en referencia a la derrota de los cántabros contra el colista y que permitió a los ovetenses meterse en el 'play off' y rozar el ascenso.

También reconoce Carlos que los resultados de las últimas cinco jornadas del equipo gallego, con cuatro derrotas, no son alentadores, pero jugando como locales pueden estar más responsabilizados de tratar de despedir la temporada con una victoria. Otro de los motivos para la esperanza de Carlos es que «al final va a poder estar Yeremay, que es un gran jugador».

Carlos llegó a A Coruña para estudiar Ciencias del Deporte y jugar al hockey sobre patines en el Liceo. Ahora, finalizados sus estudios, sigue trabajando y jugando en el Dominicos, después de pasar por el Escola Lubians. Tiene la mayoría de amigos gallegos, «muchos son del Deportivo y ya me dijeron la semana pasada, si quieres el carnet te lo dejamos», pero prefiere animar al Real Oviedo que a los gallegos y estar en la ciudad por si se diera el ascenso.

Además, tiene más poder de convicción que sus amigos: «El año pasado ya convencí a dos amigos para que fueran a ver el partido de 'play off' con el Eibar» y en esta ocasión les dejó claro que «tenía que ir, tenía que ir a Oviedo… por si acaso». También comparte oviedismo con otra jugadora de hockey, la ovetense Alba Garrote, que milita en el H.C. Coruña. Ahora este ovetense afincado en Galicia espera poder llevar una gran alegría el próximo domingo, pero si no es así volverá a intentar en las gradas del Tartiere para los partidos del 'play off' como hizo el pasado año y probablemente acompañado de algún deportivista.