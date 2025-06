El reto azul: que sigan Cazorla y Paunovic

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 22 de junio 2025, 19:28 Comenta Compartir

La euforia del momento no dio el sábado para confirmaciones sobre el futuro, por lo que ni Santi Cazorla, ni Veljko Paunovic se comprometieron a continuar en las filas del Real Oviedo. Sin embargo, salvo sorpresa, todo apunta a que los dos van a seguir siendo las piedras angulares del proyecto deportivo en el regreso a Primera División la próxima temporada.

Una de las certezas sobre este asunto es que, en el caso del capitán, será lo que él quiera que sea. De hecho, las únicas palabras de Jesús Martínez tras el ascenso fueron para asegurar que, viendo cómo estaba el de Fonciello, podría ofrecerle un contrato por dos o tres temporadas.

El propio Santi Cazorla salió a sala de prensa tras el encuentro del pasado sábado y, al ser preguntado sobre su posible continuidad, dejó claro: «Mientras me encuentre con ganas...». Eso sí, como ha hecho siempre desde su llegada, e incluso desde antes, aseguró que «no quiero ser una carga, eso siempre lo dije».

Poco después, el jugador estableció su orden de prioridades para las próximas horas y días. «Ahora toca disfrutar, ya hablaremos», hizo hincapié el capitán, que se entregó desde entonces en cuerpo y alma celebrar por todo lo alto que logró el objetivo de devolver al Real Oviedo, su equipo, a Primera División tras 24 años fuera de ella.

En principio, se espera que esta semana se pueda producir la confirmación de que el capitán seguirá en el equipo azul la próxima campaña y que se despedirá así por todo lo alto del fútbol español.

Tampoco dio pistas sobre su futuro Paunovic, que, al ser preguntado sobre su posible continuidad, afirmó: «Quiero vivir y disfrutar esto». El técnico serbio recordó que lleva «muchos años con esta espina clavada». «Defraudamos a la gente hace 24 años y quiero agradecer la oportunidad de estar aquí», concluyó.

El entrenador oviedista aceptó hacerse cargo del equipo con un contrato que solo incluía los diez encuentros de Liga que restaban para el final del campeonato. Su objetivo inicial era lograr el ascenso en esa decena de encuentros, pero finalmente necesitó de los cuatro del 'play off' para lograrlo.

Sin certezas, las sensaciones apuntan a que Paunovic seguirá en el banquillo azul la próxima temporada. En ese sentido, al salir de la sala de prensa el sábado, recordando las lágrimas derramadas hace 24 años en Mallorca, cuando él era jugador del conjunto ovetense, aseguró que «este año volveremos a Mallorca».

En cualquier caso, todo apunta a que los detalles para su continuidad se puedan abordar en los próximos días. Todo lo que no fuera que siguiera la próxima temporada en el banquillo sería una sorpresa, ya que ha encajado a la perfección tanto con el club y la ciudad como con la filosofía del Grupo Pachuca.

El entrenador dejó claro el sábado que estaba muy satisfecho con cómo se había encontrado tanto en el club como en la ciudad. «Desde el primer día me he sumergido al máximo», explicó, antes de recalcar que en este tiempo ha estado muy cómodo en Oviedo. No solo él, sino también su cuerpo técnico, que está compuesto por el argentino Claudio Arzeno, como segundo entrenador, así como el sudafricano Quinton Fortune y el portugués Nuno Miguel Gomes, que son sus ayudantes. También trabajaron junto a él Alberto Martínez, como preparador físico, y Mauro de Ves, como entrenador de porteros.