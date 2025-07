El Anillo de Picos: un recorrido circular por los tres macizos de los Picos de Europa

Mara Llamedo Miércoles, 16 de julio 2025, 17:21 Comenta Compartir

Los Picos de Europa son uno de los destinos más codiciados en Asturias durante el verano: un territorio salvaje que llama por igual a visitantes y locales y que ofrece un mundo aparte, conformado por caliza, verticalidades asombrosas y valles llenos de magia en los que aún se respira un ritmo antiguo y distinto.

Ampliar Vega de Ario, uno de los 9 refugios guardados ubicados dentro del Parque Nacional Picos de Europa.

Pero eso sí, ¿son los Picos de Europa un territorio adecuado para cualquier senderista o amante de la naturaleza? Rotundamente, no: se trata de un terreno traicionero, de alta montaña y clima especial, en el que no conviene adentrarse de forma autónoma si no se tiene el conocimiento adecuado o se va en compañía de algún guía acreditado.

Ahora bien, eso no quiere decir que los Picos estén vetados para quienes no son alpinistas. Existen posibilidades seguras ideadas para conocerlos sin riesgos y con sentido. Dichas posibilidades se resumen en tres conceptos: guías de montaña, refugios e información (adecuada y abundante) sobre la ruta a realizar. Y todas ellas se aglutinan en una iniciativa cada vez más en auge: la del Anillo de Picos.

La propuesta (que no es novedosa, pero sí interesante y cada vez más popular) consiste en un sendero circular que atraviesa los Picos de Europa de extremo a extremo: un solo camino que conecta toda la magia de este sitio y conforma una red de posibilidades para descubrir este territorio salvaje.

Un trazado circular que une lo mejor del Parque Nacional a través de sus refugios guardados, en una red que permite recorrerlo con sentido, seguridad y profundidad.

Ampliar Vistas hacia Peña Santa de Castilla, en Picos de Europa.

Una propuesta con 3 recorridos que pueden moldearse

En total, el proyecto del Anillo de Picos abarca más de 115 kilómetros, con más de 9000 metros de desnivel positivo: un viaje único por los tres macizos.

Sin embargo –igual que sucede en el Camino de Santiago–, lo interesante es que puede hacerse del tirón, pasando alrededor de una decena de días en la montaña; o por etapas, en tramos sueltos, buscando los itinerarios más accesibles o acordes al nivel de cada quien.

Además, otra ventaja que ofrece es que está diseñado para hacerlo de manera autónoma (accediendo a la información sobre rutas, refugios y tracks disponible en la web elanillodepicos.com ) pero también acompañado de guías especializados, conocedores de cada recodo, canal, vega y cumbre, así como de cada historia de este territorio de altura lleno de contrastes y belleza.

Ampliar Mirando al Urriellu y al Neverón.

Para comprender mejor la iniciativa, conviene saber que dentro del Anillo de Picos hay tres anillos: tres modalidades distintas y de distinta exigencia física. El más accesible de los tres recorridos es el Anillo Vindio. Se adentra en el macizo occidental y pasa por los refugios de Vegabañu, Vegaredonda y Vega de Ario. Un recorrido de dificultad media, ideal para una primera incursión en los Picos.

En el siguiente nivel está el Anillo Extrem, una ruta que se adentra en terrenos más técnicos, uniendo el macizo occidental con el de los Urrieles (central). Una de las joyas del recorrido es la llegada al refugio de la Vega de Urriellu, a los pies del pico más emblemático de Asturias. Pero también destacan etapas como Cabaña Verónica o el Colláu Jermosu, un refugio en un enclave bellísimo desde el que se disfrutan atardeceres de otro mundo.

Finalmente, el recorrido más amplio es el Anillo Tres Macizos. Una travesía inmensa que lo abraza todo: 110 kilómetros, más de 9.000 metros de desnivel positivo y un reto de nueve etapas que pone a prueba cuerpo y alma montañera. Un viaje completo, intenso e inolvidable por los tres macizos, con parada en todos los refugios guardados del Parque Nacional.

Ampliar Mapa esquemático de la red de refugios y de los recorridos propuestos en el Anillo de Picos.

Aunque lo verdaderamente interesante del Anillo es que no hace falta hacerlo entero para disfrutarlo. Ni siquiera es necesario completar uno de sus tres recorridos. Lo interesante del Anillo de Picos es que marca una travesía fascinante entre refugios de montaña, poniendo al alcance del visitante información completa, tracks y guiaje, para poder vivir la experiencia de andar y habitar los Picos durante uno, dos o muchos días.

Ampliar Tres modalidades dentro del Anillo y, dentro de ella, decenas de posibilidades para poder caminar Picos de Europa de forma segura.

De hecho, muchos senderistas lo recorren poco a poco, enlazando dos refugios durante un fin de semana para sumergirse, sin sobreesfuerzos , en este mundo aparte que son los Picos de Europa. Así, una opción accesible sería subir al refugio de Vegaredonda (1.470 m), pernoctando allí para, al día siguiente, continuar hasta la Vega de Ario. Tras descansar en el segundo refugio, se emprendería el regreso, trazando un itinerario de tres días, asequible y bien marcado, que permite pisar territorios esenciales y contemplar panorámicas únicas.

Ampliar No hace falta hacer el Anillo completo: con visitar uno o dos refugios ya se pueden disfrutar panorámicas de Picos de Europa únicas.

Al final, la clave de este proyecto es la valiosa información que ofrece: en la web elanillodepicos.com están todos los itinerarios descritos, con desniveles, tiempos estimados, consejos, información sobre los refugios, tracks, contactos... Una gran aventura y una opción maravillosa para conocer los Picos de Europa que tiene detrás a una comunidad de personas y una idea común de sostenibilidad, seguridad y amor por el territorio.

La sinergia ha dado lugar a un proyecto que ofrece la posibilidad de una travesía auténtica, sin masificaciones, en contacto real con la montaña y con una infraestructura detrás, pensada para acoger, orientar y acompañar.

Porque después de recorrer esas montañas que son los Picos de Europa nunca se vuelve igual; pero para que esa transformación ocurra, hay que recorrerlas con respeto, con seguridad, con curiosidad…con caminos bien elegidos. Y para eso está el Anillo de Picos: para ser mapa, guía, seguridad y hogar en estas montañas.