La gran ruta costera de Asturias: 36 etapas para caminar entre playas

La gran ruta costera de Asturias es un recorrido largo, dividido en 36 tramos. Hiking Asturias ha recopilado la información básica de esas 36 rutas, configurando un mapa (o mini guía) con los detalles más importantes de este camino.

Mara Llamedo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:15

La idea empezó casi sin querer. Durante los meses de verano, cuando el calor hace más sofocantes las rutas de montaña, Carlota y Chus preferían buscar caminos junto al mar para sus caminatas. Ambos son los impulsores de Hiking Asturias, un proyecto de divulgación senderista que comparte itinerarios y aventuras en su web y redes sociales.

Así, durante un tiempo, escogieron senderos costeros, maravillándose con los paisajes, recodos, pueblos y etnografía que les iban saliendo al paso. Entonces descubrieron que existía un gran recorrido que pretendía unir todo el litoral asturiano: el GR 204.

El hallazgo encendió una chispa: el propósito de hacerlo completo, en étapas sueltas de fines de semana. Pero pronto llegó la decepción:

«Vimos que el GR sólo tenía una docena de etapas publicadas y que el resto del trazado ni siquiera está señalizado ni homologado. Nos pusimos a buscar y la información resultaba confusa, estaba enmarañada...», explica Carlota. Fue ahí cuando ella comenzó a investigar por su cuenta: distancias, desniveles, accesos en transporte público, puntos de interés…Pero poco a poco el cuaderno de notas se transformó en algo más grande. «Empecé a hacerlo para nosotros, pero cuando lo vi sobre la mesa me di cuenta de que todo ese trabajo podía servirle a mucha más gente», cuenta.

De ese empeño nació la gran ruta costera de Asturias, un itinerario de 36 etapas y 450 kilómetros que recorre de punta a punta la geografía litoral de la región. La propuesta multiplica por dos las etapas del GR oficial y ofrece un mapa accesible en el que se reflejan claramente los puntos de llegada y salida de cada etapa, así como los kilómetros a recorrer, el desnivel de la ruta o los puntos de más interés del trayecto.

« Ninguna jornada supera los 20 kilómetros: todas oscilan entre unos siete (la que menos) y unos veinte (la que más). Además, ninguna sobrepasa los 500 metros de desnivel acumulado. Son rutas, o etapas, asumibles para casi cualquiera, incluso para familias con niños», cuentan.

El carácter lineal del recorrido —todas las etapas son de ida— plantea un reto añadido a quienes prefieran hacer tramos sueltos. El caminante puede regresar sobre sus pasos, organizar un coche de apoyo o confiar en el transporte público. Para facilitar esa logística, Carlota y Chus han publicado ya diez fichas detalladas de las etapas que ellos mismos han recorrido, con mapas, tracks y datos contrastados sobre accesos y conexiones. En los tramos aún pendientes, Carlota ha recopilado tracks de otros senderistas y fuentes locales, con el objetivo de que nadie se quede sin la posibilidad de planificar su ruta.

Más allá de las cifras, lo que distingue a este proyecto es la mirada. La gran ruta costera no es solo un itinerario de senderismo, sino también una invitación a conocer el territorio en toda su riqueza.

«Además de playas de arena dorada increíbles, calas y acantilados en este gran camino hay ermitas, iglesias, molinos,pequeños pueblos marineros, cuevas, cascadas, faros… un montón de cosas añadidas que pueden hacer el paseo más completo», explica Carlota.

Ese enfoque convierte cada etapa en una experiencia abierta: el caminante puede alargar la jornada visitando un pueblo costero, deteniéndose en una ermita o probando la gastronomía local.

La ruta, de hecho, está pensada no solo como una travesía integral de 450 kilómetros, sino también como una guía flexible de excursiones que cualquiera puede adaptar a su tiempo y a su forma física. Desde un fin de semana en el oriente hasta un día de playa en el occidente, cada tramo ofrece un pequeño universo.

«Está la posibilidad preciosa de hacerla completa, del tirón, en poco más de un mes caminando: una opción para los más aventureros, nómadas digitales, peregrinos que busquen un nuevo camino… pero también de hacerla en tramos sueltos, llevando un orden o no. Nosotros hemos dibujado el mapa con la información ordenada. Ahora cada quién que decida cuál es la forma de recorrer ese mapa que más le motiva», señalan.

El proyecto encarna además la filosofía de Hiking Asturias, donde prima la motivación y el espíritu comunitario. Desde hace tiempo, Carlota y Chus han lanzado el reto «12 meses, 12 propósitos», con el que invitan a sus seguidores a cumplir aventuras mensuales: recorrer una ruta con puentes colgantes, visitar un refugio de montaña, subir uno de los techos de concejo…

«La idea de 12 meses, 12 propósitos es ponerte un objetivo que te anime a salir, a descubrir y a caminar. Al final, lo importante no es tachar cumbres de una lista, sino vivir todo lo que Asturias te ofrece cuando la recorres a pie», resume Carlota.

Los participantes que completan cada propósito pueden compartir su experiencia y entran en sorteos relacionados con actividades de montaña. Más que premios, funcionan como un aliciente lúdico para quienes se animan a calzarse las botas. Ese mismo espíritu impregna la gran ruta costera: un trabajo altruista, sin pretensiones comerciales, que pone en manos de cualquier persona una herramienta práctica y a la vez inspiradora.

En definitiva, que recorrer la costa asturiana de extremo a extremo puede sonar como una meta lejana, como un plan con excesiva logística, como algo sólo reservado para aventureros con tiempo o senderistas expertos. Pero el mapa de Carlota y Chus lo convierte en un reto asumible, que se puede afrontar poco a poco, tramo a tramo, sin más requisitos que ganas de caminar y de descubrir.

«Nosotros pensamos que es un recorrido para hacer sin prisa, disfrutando de cada parte. Creo que lo bonito de esta ruta es su versatilidad: puedes elegir un tramo corto, dar un paseo y comer en un pueblo marinero, o lanzarte a un reto más largo. Al final, lo importante es salir y conocer Asturias», concluye Carlota.

Así, con esta guía abierta, el litoral asturiano deja de ser una sucesión de postales para convertirse en un recorrido posible. Un camino que, etapa a etapa, invita a vivir el Paraíso Natural de una manera diferente: con calma, a pie, saboreando el paisaje y el paisanaje y siempre con el mar muy cerca, poniendo su banda sonora a la aventura.

Para tener más información sobre esta pequeña guía gratuita del Gran Camino de la Costa Asturiana hay que visitar las redes sociales de Hiking Asturias, donde existe información detallada. También se puede acudir a su página web hikingasturias.es o ponerse en contacto con ellos a través del email info@hikingasturias.es