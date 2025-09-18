La Muyerada celebra en Morcín un nuevo encuentro de la mujer escaladora

El VI Encuentro de la Mujer Escaladora tendrá lugar durante el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre. Dos días cargados de actividades y zona de acamapada para que todas las mujeres que aman el deporte de montaña se encuentren y tejan redes.

Mara Llamedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:09 Comenta Compartir

El último fin de semana de septiembre, en Morcín, la montaña se vuelve a convertir en un espacio de sororidad, aprendizaje y autonomía: El Club Deportivo La Muyerada celebra la sexta edición de su Encuentro de la Mujer Escaladora, un evento que crece cada año y que ya tiene abiertas sus inscripciones.

Ampliar Durante el Encuentro habrá clases de escalada en dos niveles: iniciación y avanzado.

El objetivo, el de siempre: crear un espacio de encuentro para mujeres que aman los deportes de montaña. O, lo que es lo mismo, crear comunidad al tiempo que se ofrecen píldoras formativas. Se trata de conocerse, de aprender, de divertirse, de probar experiencias nuevas… de visibilizar a las mujeres en la montaña.

«Estamos profundamente orgullosas de que El Encuentro de la Mujer escaladora crezca año tras año, cada vez con más contenido y participación. Lo que se busca es tejer redes, que cualquier mujer se sienta en un espacio seguro para acercarse a los deportes de montaña. Es como un pequeño festival: dos días en Morcín disfrutando del comadreo, el deporte, la folixa y pequeñas píldoras formativas para acercarse a nuevas disciplinas o ampliar conocimientos montunos», explican desde La Muyerada.

Ampliar La Muyerada es un Club Deportivo en femenino cargado de actividad y de ganas de romper con los moldes establecidos en el mundo de la montaña.

Con este espíritu, el programa arranca el viernes 26 de septiembre a las 7 de la tarde con la presentación de los Matrocinios 2025, un proyecto interno del Club que financia los sueños montañeros de las socias:

«Desde el Club ayudamos con financiación a hacer realidad esos sueños que a veces parecen imposibles pero no lo son. El objetivo es contribuir a que las mujeres rompan moldes en la montaña, pero también que sean referencia e inspiración para otras», cuentan.

En esta edición, dos de esos sueños cumplidos estarán presentes en Morcín: el proyecto Andarines, constituido por un grupo de diez mujeres asturianas que están subiendo todas las cumbres de 4.000 metros del Atlas Marroquí mientras colaboran en la reconstrucción de una escuela; y el proyecto Pico Lenin, soñado y cumplido por Noe Ordieres, cargado de ambición y pasión montañera.

Ampliar Proyecto Andarines: uno de los Matrocinios 2025 que ha llevado a 10 mujeres hasta el Atlas marroquí.

Además, la jornada del viernes contará también con la presentación del libro 'La bandera en la cumbre', de Pablo Batalla Cueto. El ejemplar acaba de publicarse y el Encuentro será una de las primeras ocasiones en las que el autor hablará de él:

«La presentación del libro de Pablo será también un coloquio abierto, una charla participativa… un espacio desde el que reflexionar todas juntas acerca de temas tan importantes como el papel de la mujer en la montaña. Queremos abrir el debate, compartir experiencias y escuchar distintas perspectivas. La idea es que cada participante se lleve nuevas ideas, inspiración y herramientas para seguir creciendo en la montaña», explican desde el club.

El día se cerrará con una cena de traje, en la que cada participante aporta algo de comida para compartir, fomentando la convivencia y el buen ambiente. Y para pasar la noche, el encuentro contará con zonas habilitadas para la pernocta, tanto para acampada como para furgonetas y caravanas.

Sábado 27 Un día cargado de actividades con folixa de cierre

Al día siguiente, sábado 27 de septiembre, la mañana arrancará con dos talleres de yoga: «Se trata de empezar el día respirando, conectando con el lugar, estirando el cuerpo... Vamos a contar con dos clases distintas, a cargo de dos profesoras especialistas en dos disciplinas diferentes. Para que cada participante pueda escoger el ritmo que prefiera», explican.

Después, llegará el ajetreo: ruta de montaña, escalada en dos niveles, seguridad y charlas con mujeres referentes…

«Durante todo el sábado habrá actividades para todos los gustos y niveles. Tendremos la ruta interpretada, guiada por biólogas expertas en aves, flora y fauna; también habrá píldoras formativas de escalada en dos niveles —uno de iniciación, tipo bautismo de roca, y otro más avanzado, para aquellas que ya tienen experiencia y quieren profundizar en maniobras o técnicas más complejas. Además, contaremos con un taller de seguridad en la montaña impartido por la enfermera Eva González», detallan desde la organización.

El sábado arranca con yoga y luego habrá pildoras formativas de escalada en dos niveles, ruta de montalla, taller de primeros auxilios...

Otro de los puntos fuertes del sábado será la visita de Ana Isabel Martínez de Paz, récord femenino de ascensiones al Picu Urriellu. La alpinista leonesa estará en Morcín a partir de las 19.30 horas para presentar el audiovisual Mujeres en el Urriellu, un homenaje a las pioneras de 1935, María Isabel Pérez y Teófila Gao.

«Para nosotras es todo un honor contar con Ana Isabel, todo un referente y una mujer tremendamente inspiradora. Y no sólo vamos a estar de charla con ella: también vamos a disfrutar de su documental, un reconocimiento a las mujeres que abrieron camino en la montaña», subrayan.

La jornada cerrará con una espicha asturiana y música en directo a cargo del dúo de folk rock Clash Obrash, poniendo el broche festivo a dos días intensos de deporte, aprendizaje y convivencia.

La inscripción al encuentro tiene un coste de 25 euros e incluye la acampada, la espicha del sábado y el acceso a todas las actividades programadas:

«Cualquier mujer que tenga ganas de acercarse al deporte de montaña o de tejer redes dentro de él está más que invitada a unirse al Encuentro y a nuestro club. Queremos ser más: ya rozamos las 300 socias pero sabemos que hay muchas más mujeres ahí fuera con mucho que aportar y con ganas de encontrarse y disfrutar. ¡Que se vengan!», animan desde La Muyerada.

Las inscripciones ya están abiertas y toda la información se encuentra en las redes sociales de La Muyerada, donde se facilita también el enlace al formulario de participación