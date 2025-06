Paseos senderistas para toda la familia siguiendo la corriente de los ríos del Parque Natural de Redes

Mara Llamedo Martes, 10 de junio 2025, 19:14 Comenta Compartir

Muchas veces asociamos el turismo de naturaleza con grandes gestas: alcanzar altas cumbres desde las que mirar un paisaje enorme o salir en grandes rutas en busca de especies tan icónicas como el oso o el lobo. Sin embargo, no hacen falta grandes pateadas ni mamíferos gigantes o fieros para sorprenderse, visionar, disfrutar y aprender de la vida salvaje; de hecho, una sencilla caminata por los entornos más suaves del Parque Natural de Redes puede conllevar el descubrimiento de un montón de especies (animales y vegetales) increíbles y muy desconocidas.

Esto es algo que Marta y Manu (biólogos y guías responsables del proyecto Terix Biointerpretación) saben muy, muy bien: que basta caminar sin prisas, poniendo el ojo allá dónde hay que ponerlo, para descubrir un universo aparte lleno de detalles asombrosos.

Ellos lo tienen claro: sólo hace falta seguir el curso de un río con los sentidos bien abiertos para disfrutar de todo un mundo nuevo plagado de sonidos, colores, formas, aprendizajes y especies increíbles… sólo hay que saber dónde mirar, dónde detenerse o cuáles son las señales para descubrir ese mundo salvaje, absolutamente fascinante, que se despliega cada día junto a las aguas de los ríos.

Ampliar Los árboles, las aves, los pequeños insectos, las flores, las mariposas.... en un pequeño paseo por la orilla de un río se puede descubrir mucho y muy fascinante

Así, con esta idea de poner en valor lo extraordinario que sucede cada día en lugares tan accesibles como la orilla de un río, Marta y Manu han puesto en marcha 'Siguiendo la corriente', un proyecto basado en rutas senderistas cortas, sin dificultad ninguna y adecuadas para todos los públicos, que invitan a redescubrir el Parque Natural de Redes desde una perspectiva sensorial y científica:

«'Siguiendo la corriente' es una experiencia visual, auditiva, olfativa, táctil e incluso gustativa», explican. «Una invitación a comprender el ecosistema con ojos de biólogo, mientras el río nos lleva. Una actividad apta para toda la familia que se desarrolla a lo largo de tres horas, sin apenas desnivel. Para realizarla no hace falta experiencia previa ni gran forma física. Solo ropa cómoda, agua y muchas ganas de disfrutar», explican.

Ampliar 'Siguiendo la corriente', un proyecto basado en rutas senderistas cortas, sin dificultad ninguna y adecuadas para todos los públicos.

Los recorridos planteados discurren por tramos de ribera de algunos de los ríos más emblemáticos del Parque Natural de Redes. Durante el recorrido, los participantes aprenden a identificar aves, insectos, flores y rastros de animales que normalmente pasan desapercibidos.

«Este proyecto no busca grandes escenas de documental sino afinar la mirada para descubrir lo extraordinario en lo pequeño. Vamos a fijarnos en los insectos, en los colores de los pájaros que escuchamos cantar, en los tipos de mariposas que merodean el camino, en árboles…en flores que no son lo que parecen y en otras que parecen lo que no son…», cuentan desde Terix.

Ampliar Mariposa Cleopatra: uno de esos animales salvajes de ribera que se descubren durante estos paseos.

Las citas programadas para el mes de junio recorren los ríos Alba, Nozalín y Nalón. La primera de ellas tuvo lugar el pasado fin de semana en la ribera del Alba y las próximas están programadas para las jornadas dominicales del 15 y el 21 de junio: el domingo 15 se explorarán las orillas del Nozalín y el 21 las del Nalón.

Ampliar Un momento del paseo llevado a cabo por las orillas del río Alba, durante la pasada semana.

«El río no solo modela el paisaje, también enseña a observar desde el asombro, a reconectar con lo esencial y cercano. En base a esto, hemos diseñado varios recorridos de ribera, sin complicaciones, que suponen contemplar un auténtico espectáculo de especies y de vida. Son rutas llenas de paisaje pero también de aprendizaje y emociones: un plan ideal para recargar las pilas y sorprenderse», señalan Marta y Manu.

«Vamos a fijarnos en cosas sencillas, como una hoja de avellano que cae al río y es transportada entre saltos y remansos por la corriente, atravesando el valle sin esfuerzo. En los cantares mañaneros de mirlos, raitanes y currucas, que nos acompañan durante el paseo. En las copas verdes y frondosas de los árboles que habitan estas orillas… en los rayos de sol que se cuelan entre ellas y las mariposas usan para solearse. En los zumbidos de los insectos polinizadores, en los polluelos que dan sus primeros paseos fuera del nido…», describen.

Ampliar Mirlos acuáticos (un pollo y un adulto) dandose un refrescante baño: otra de las muchas especies que se conocerán más de cerca durante los dos próximos domingos.

Eso sí, para que la experiencia sea completa y satisfactoria, las plazas de 'Siguiendo la corriente' son limitadas a muy pocas personas. Por eso, cualquiera que esté interesado de participar en ellas conviene que reserve con antelación:

«Comenzamos a las 10 de la mañana, en un punto de encuentro que se concreta durante la reserva. Vamos en grupo, pero reducido: esta es una experiencia en la que las masificaciones alejan de la esencia de la actividad. Durante el recorrido iremos parando: a observar, a comprender y a sentir. Hemos diseñado paseos sencillos, de unas 3 horas de duración y sin casi desnivel, para que cualquier persona interesada tenga la oportunidad de acercarse a disfrutar del entorno sin grandes esfuerzos físicos».

Sin duda, una oportunidad estupenda para mirar a través de otra lupa al mágico territorio de Redes y a sus habitantes más ribereños, al tiempo que se desarrolla una excursión distinta por un entorno natural único.Para más información o realizar una reserva hay que ponerse en contacto con Marta y Manu a través de su web terix.es en la que no sólo tienen una zona para reservar de manera inmediata sino también todas las formas de contactarles (teléfono, email, redes sociales…) para solucionar cualquier duda.