Al picu Priniellu, pasando por el Viscoba y Los Redondos: una ruta de las buenas por Amieva

Imagina esto: a ti, sentado en una alta y bella cumbre pedregosa, degustando un buen bocata y mirando en primera fila el espectáculo paisajístico de los Picos de Europa. Están muy cerca: casi casi estás en ellos. El macizo del Cornión parece estar a tan sólo un palmo, enorme y majestuoso.

Datos de la ruta Tipo de ruta: Circular

Dificultad: Moderada (se puede obviar la ascensión al primero y tercer pico, haciéndola más sencilla)

Distancia aproximada: 11,36 km

Tiempo aproximado: 6h30 horas

Desnivel aproximado: 664 m

Y no sólo son estas vistas: para llegar hasta aquí has visitado solitarias y preciosas majadas, insertas en un paisaje de montañas escarpadas y vientos ondulantes. En el camino, nadie: este territorio llamado Amieva es solitario, libre de circuitos turísticos masificados; una especie de patio de atrás del Parque Nacional lleno de interesantes recorridos, de caminos viejos entre majadas y de vistas impresionantes hacia los bellos gigantes de roca que son los Picos de Europa.

El concejo de Amieva es como un pequeño diamante –muy brillante y especial- escondido entre sitios populares. Un recodo montañoso plagado de autenticidad, buen paisaje y esencia rural asturiana que regala rutas como esta: una circular llena de buenas vistas que sube el Viscoba, el Priniellu y Los Redondos; todos ellos picos por encima de los 1100 metros de altura.

El periplo, no tiene complicación ninguna: parte del pueblo de Amieva y va enlazando colladas y majadas hasta alzarse al cordal. Luego, en un constante sube y baja va engolándose en los altos cercanos, atisbando a vista de pájaro un paisaje inolvidable que abarca también la garganta del Dobra, los montes de Ponga, las sierras costeras del Sueve y el Cuera…

La perla de esta ruta no es sólo la cumbre del pico Priniellu: las majadas, las cumbres vecinas y las laderas salvajes del lugar también adornan la caminata

En total, la caminata supera algo más de 900 metros de desnivel positivo en unos 12 kilómetros. No obstante, puede hacerse más sencilla y corta: obviando la ascensión al Viscoba y a Los Redondos y visitando únicamente el Priniellu, bien asomado al paisaje y el más accesible de los 3.

De cualquier manera, sean tres o sólo una las cumbres a las que se ascienda, hay algo que está bien claro: esta excursión por el concejo de Amieva es una ruta de las que dejan un poso especial; un recorrido solitario y muy bello, de los buenos, por el patio trasero del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Primer destino para alcanzar a pie del día: el Mirador de la Collada (o Collau de Amieva). Un alto situado entre los pueblos de Amieva y San Román que permite observar el valle de forma privilegiada, con excelentes panorámicas hacia cumbres emblemáticas.

Para llegar hasta él no hay complicaciones: desde el pueblo de Amieva, una pista de hormigón bien señalizada asciende hasta el Collau.

El siguiente punto a conquistar es el Collau Pozu Redondu. Para poner rumbo hacia él, se deja atrás el Mirador de la Collada y se camina hacia una cercana portilla: hay que cruzarla (dejándola cerrada de nuevo al pasar) para entrar en la Majada Rerdes, un maravilloso paraje que hay que cruzar por el medio.

Al final de la majada, aparecerá un sendero ascendente: siguiéndolo se van dibujando zetas cuesta arriba hasta llegar a la altura de una cueva. Muy cerca de ella, se alcanza el Collau Pozu Redondu, cuya toponimia probablemente tenga que ver con la cueva que hemos pasado.

Este collau es un nuevo punto estratégico: desde él se puede acceder a la cumbre del Viscoba (a la izquierda) o se puede seguir camino, obviando esta primera cumbre y tirando hacia el Priniellu.

Si decidimos visitar el Viscoba, desde el Collau Pozu Redondu hay que caminar con tendencia a la izquierda, avanzando hacia arriba en busca del cordal. De esta forma, sin más complicación que la subida por delante, coronaremos la primera de las cumbres de esta ruta.

Las vistas desde este balcón a más de 1000 metros son una maravilla: al frente, el pico Priniellu (siguiente destino) con el Cornión de fondo, escoltado por un paisaje que parece pintado en el que también destacan las sierras del Cuera y el Sueve.

Tras disfrutar con las panorámicas, hay que regresar al Pozu Redondu y seguir sendero hacia delante: toca ir en busca del Collau Voz de Parriellu. En esta nueva collada aparecerá un pequeño sendero marcado de jitos que –en constante zigzag- conduce sin problemas a los altos del Priniellu, a 1231 metros de altura y con vistas privilegiadas hacia el macizo occidental de los Picos de Europa.

Para seguir camino, se baja del Priniellu por un sendero bien marcado que, volviendo a dibujar un montón de zetas, se planta en una nueva collada: Voz de Timarru. Un lugar que mira muy de cerca y desde perspectiva genial al picu Recuencu, ya ubicado en las hermanas tierras de Ponga.

Un punto importante a tener en cuenta: desde el collau Voz de Timarru ya se puede regresar a Amieva obviando la tercera cumbre –si se necesita o no se ve claro el ascenso- y recortando bastante la ruta. También es un buen lugar para que personas que van más cansadas esperen por otras que quizás van más motivadas… de cualquier manera, desde este punto comienza el descenso hacia Amieva y la subida al picu Los Redondos es opcional y no necesaria para completar la vuelta.

Si se desea subir al picu Los Redondos es importante saber que no hay un camino marcado. No obstante, la subida se ve clara y no tiene dificultades: únicamente salvar el desnivel existente. La cima está marcada con un buzón con forma de cabra y las vistas, una vez más, compensan todos los esfuerzos.

Para acabar, se pone rumbo al collau Voz de Timarru y –ahora sí- los pasos se dirigen ya de vuelta al pueblo de Amieva: hay que girar a la izquierda, siguiendo un camino que cambia e vertiente y avanza a media ladera, pasando por pequeñas colladas. De una de ellas parte un sendero nuevo que se mete por zona de vegetación y baja, dibujando zetas, en busca de un tramo de pista de hormigón.

Una vez en la pista, sólo hay que seguirla: pasará junto a un par de fuentes e incluso se adentrará en un pequeño tramo de bosque antes de recalar en el guapo pueblo de Amieva y cerrar el periplo. Una excursión preciosa, distinta y alejada de circuitos turísticos, con vistas inolvidables y sensaciones de alta montaña: 100% recomendable.

