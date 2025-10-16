Mucha montaña en Asturias para las últimas semanas de octubre

No se trata de hacer una ruta al día pero, si se quiere, durante lo que queda de mes se puede hacer un plan de montaña en Asturias todos los días. Este articulo recoge alguna de esas propuestas.

La quincena final del mes de octubre en Asturias pinta perfecta para disfrutar de planes de montaña completos y variados.

Se puede tener de todo: desde charlas y proyecciones que permiten recorrer los parajes, la historia, la toponimia y los paisajes de la región comodamente sentado… hasta rutas de mayor exigencia, subiendo a un alto en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa para disfrutar de un ciclo de documentales.

Así, en apenas dos semanas, es posible prospectar y vivir muy de cerca la montaña asturiana. Y no sólo caminándola, también escuchando sus historias, conociéndola a otro ritmo, mirando donde no siempre se mira… un escaneo casi completo al alma de nuestros montes que se condensa en dos planes principales: el Encuentro de Blogueros y Redes Sociales de Montaña, (que tendrá lugar en Mieres del 20 al 24 de octubre y se completa con dos días de rutas guiadas los fines de semana) y el ciclo de documentales «El alma de Picos» (un evento que tiene lugar en el refugio de la preciosa Vega de Ario y se centra en dar a conocer la historia de las majadas y los pastores que dieron forma al Parque Nacional de los Picos de Europa).

Ampliar La Vega de Ario, en los Picos de Europa, acoge un interesante ciclo de documentales durante los viernes del mes de octubre.

Dos maneras de descubrir y aprender de la montaña asturiana: ya sea desde la cercanía de un auditorio o respirando aire de altura entre praderías, cumbres y cielo abierto.

X Encuentro de Blogueros y Redes Sociales de Montaña:

Del 20 al 24 de octubre, Mieres vuelve a convertirse en punto de encuentro de los amantes del monte. Organizado por la asociación Mieres del Camín, el X Encuentro de Blogueros y Redes Sociales de Montaña ofrece cinco días de charlas, proyecciones y rutas guiadas, poniendo a los mandos a personas vinculadas al monte asturiano que, además de recorrerlo, lo documentan y lo comparten en internet, divulgando sus bellezas pero también sus tradiciones y secretos.

«Estas jornadas están pensadas para cualquiera que ame caminar por Asturias. Se trata de un Encuentro para disfrutar de las montañas, para conocer rutas… para ahondar en la historia, la geología, la toponimia, las leyendas…Pero sí hay que decir una sola cosa diría que la esencia principal del evento es crear comunidad, inspiración y lazos entre personas que comparten la pasión por la montaña asturiana», cuenta Mar, presidenta del colectivo organizador.

El Encuentro, que se celebrará en la Casa de Cultura Mierense, es abierto y gratuito. Todas las charlas y proyecciones tendrán lugar a partir de las 20.00 horas, extendiéndose desde el lunes hasta el viernes.

Ampliar Cartel de la décima edición del Encuentro Montañero de Mieres.

Por el escenario pasarán (en este orden) Antonio Díaz Menéndez, guía veterano del Grupo de Montaña San Bernardo (de Turón) y encargado de inaugurar esta décima edición de los Encuentros: «Antonio representa a la perfección el vínculo entre tradición, conocimiento del territorio y memoria del paisaje asturiano que llevan por bandera estos Encuentros. Su proyección se titula «Nuestras montañas» –desgrana Mar-

Luego, será el turno de Rosana Menéndez Duarte, doctora en Geología y profesora en la Universidad de Oviedo, que ofrecerá una ponencia titulada«La huella de los glaciares en la Cordillera Cantábrica». Tras ella, el miércoles 22 en el escenario mierense estará José Luis Cabo Sariego con «Toponimia, parajes y paisajes en la vertiente riosana de la sierra del Aramo». Al día siguiente, Víctor Martín, conocido como Orbayu, presentará «Somiedo: rincones prodigiosos»,un viaje por un Somiedo desconocido para la mayoría.

Para concluir el ciclo, el viernes 24 cerrará las charlas del auditorio Evaristo Prieto Álvarez con «Por las profundidades y las cumbres del Parque Natural de las Ubiñas», un recorrido por los contrastes y secretos de una de las zonas más emblemáticas de la montaña central asturiana.

Ampliar Peña Ubiña, cumbre reina del Parque Natural de las Ubiñas.

Pero el Encuentro montañero de Mieres no termina con las charlas y proyecciones: también incluye dos días de rutas. Una de ellas tendrá lugar el sábado 25 de octubre y otra está programa para la semana siguiente, el domingo 2 de noviembre. Eso sí, desde la organización sólo informan de que son dos rutas «distintas, especiales…por territorios mágicos de la tierrina. Una guiada por Victor «Orbayu» y otra por Domingo Melero: dos grandes amigos de estos Encuentros que son auténticos expertos del territorio», relata Mar.

La inscripción para ambas rutas (gratuita) puede hacerse a través del 660 420 467.

«El alma de los Picos»: documentales sobre la historia de Picos de Europa en la Vega Ariu

Ampliar Refugio en la Vega de Ariu.

Para quienes buscan una experiencia con más altura, está la opción de Para quienes buscan una experiencia con más altura, está la opción de subir hasta la Vega de Ario: a unos 1.650 metros de altitud. Y una vez allí, quedarse: el plan es disfrutar del refugio, disfrutar el paraje… y de la sala de cine en la que se reconvierte cada viernes gracias a «El alma de Picos», un ciclo de documentales que retrata la vida de los pastores y la historia de las majadas que han dado forma a las montañas del Parque Nacional de los Picos de Europa.

« Octubre siempre fue mes de recogimiento en Picos de Europa: cuando el ganado baja del puertu a los invernales, cuando los pastores regresan a los pueblos tras el verano, cuando los quesos guardados durante meses en cuevas se venden en ferias, cuando las familias se reúnen, comparten y planean... Pues con este mismo espíritu de encuentro se organiza este ciclode documentales: un homenaje a la vida y labor de los pastores que dan sentido a estas montañas. Una reunión para mirar atráas, aprender y dar las gracias«, resumen desde la organización.

El ciclo, que ya se inauguró el pasado viernes con la proyección de «Los últimos pastores», de Samu Fuentes, vuelve a la carga este próximo viernes 17, a las 20.30 horas, con la proyección de «Jayadizu», una cinta de Alex Galán que es todo un viaje por el pasado y el presente, la naturaleza, la cultura, la memoria y el futuro de una forma de vida ancestral.

Ampliar Cartel del ciclo «El ama de Picos».

Los documentales continuarán una semana más con «La vida de los pastores de Picos de Europa y el quesu Gamoneu», un documental de Eugenio Monesma que se proyectará el viernes 24 y también pone en valor la labor de los pastores y su legado cultural.

Eso sí, para más información se recomienda contactar con el refugio de la Vega de Ariu en la web refugiovegadeario.es y consultar las opciones de pernocta.