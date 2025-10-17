Ruta a Cabeza Pandescura: el balcón perfecto en Onís para admirar los Picos de Europa

Mara Llamedo Viernes, 17 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

Si esta ruta fuese una receta, entraría de lleno en la categoría de «delicia». Sería un plato de esos perfecto, ligero pero muy saciante; cargado de nutrientes esenciales, lleno de tradición, hecho con producto artesanal y de temporada… un plato fácil de digerir y que deja un sabor de boca maravilloso. Un plato que se saborea al tiempo que se disfrutan alucinantes vistas.

El pico Turbina, la sierra del Sueve, Santa María de Enol... las vistas de esta ruta abarcan grandes cumbres asturianas.

La terraza por la que se camina es Onís, uno de los dos concejos que son cuna de ese tesoro gastronómico llamado quesu Gamonéu y un territorio perfecto para disfrutar de rutas llenas de buen paisaje e historia pastoril. El destino: el Cabeza Pandescura, un monte que se alza a poco más de 1000 metros de altitud.

Coronarlo no exige mucho esfuerzo ni superar ningún paso técnico: sólo caminar, a través de cómodas pistas y sendas añejas. Eso sí, la cercanía absoluta con los colosos del Parque Nacional de Picos de Europa permite que la visión desde arriba sea sublime: un panorama extenso que abarca desde las abruptas paredes verticales de ese mundo aparte que son los Picos hasta los profundos valles ribereños o las sierras del Sueve y el Cuera, más suaves, más cantarinas… pero llenas de fuerza.

La subida se emprende desde Demués y es entretenida y fácil de seguir, con un equilibrio perfecto entre naturaleza y tradición: un camino lleno de verde, de ondulaciones, de aires puros… un territorio de pastos y pastores que se mueve entre camperas, cabañas y praderías vivas, donde todavía repican los cencerros del ganado que alimenta la cultura quesera y mantiene viva la tradición que tanto define a estas tierras.

En total, una excursión de unas 5 o 6 horas de caminata sin prisas, salvando unos 600 metros de desnivel positivo para un recorrido circular que va enlazando senderos y pistas bien marcados. En definitiva, una excursión que es una absoluta delicia…perfecta para consumir sin prisa, degustando todos sus rincones.

Y si la caminata sirve para abrir el apetito, el calendario ofrece un guiño perfecto: el domingo 26 de octubre, en Onís, se celebra el Certamen del Quesu Gamonéu, una fiesta que reúne a pastores y amantes del buen queso. Combinar la ascensión al Pandescura con una visita al certamen es, sin duda, una manera redonda de saborear este rincón de los Picos de Europa.

Descripción paso a paso de la ruta Demués-Cabeza Pandescura-Demués

El pequeño pueblo de Demués (situado a unos cinco kilómetros de la capital del concejo, Benia) es el punto de partida de este paseo por Onís. Con una treintena de habitantes, la aldea se extiende sobre una loma verde y se despereza tranquila, con buenas vistas del valle y de la sierra del Sueve, envuelta en música de cencerros.

Ampliar Amanece en Demués.

Tomando como referencia un pequeño aparcamiento, se empieza a caminar junto a las primeras casas. La ida hacia Pandescura va a ir por el itinerario que conduce a los Lagos de Covadonga, concluyendo en el Collado Reguero. La vuelta se emprenderá por la S11 y por el camino antiguo.

Durante los primeros pasos, hay que desandar unos metros la carretera para tomar una pista ancha que se abre a mano derecha y asciende suavemente hacia Belbín. El firme, a ratos hormigonado, permite unos primeros pasos cómodos, tranquilos y pausados. A medida que se avanza, se van sucediendo prados en mosaico, cabañas de piedra, sombras bailarinas de árboles autóctonos y buenas vistas: hacia Gamoneu de Cangas, hacia la Sierra del Sueve…

Ampliar

Ampliar

El camino va ganando altura poco a poco, siempre rodeada de prados bien cuidados y cercados de muretes de piedra. Siempre con algún recodo que invita a sentarse, para mirar y respirar. Poco a poco, sin prisa, llega al Collado Reguero, un punto importante ya que aquí se abandona la pista y la ruta cambia de fisonomía.

Ampliar

Un poste indicador señala que hay que girar hacia la izquierda. A pocos metros, una flecha azul señala una senda de tierra: aquí comienza el tramo que nos adentra en estas montañas. Se nota en el aire, más libre y puro. Se nota en la panorámica: la mirada abarca cada vez más paisaje cumbrero.Y a la vez, el camino se vuelve más íntimo, silencioso. Como si se vistiera de misterio.

Tras un trecho, se desemboca en la Collada Jaciellu: antesala del comienzo de la subida a Cabeza Pandescura. Varios postes de madera señalizados indican el camino de ascenso, que avanza jugando a mirar muy de cerca a Santa Maria de Enol.

Ampliar

Siguiendo los postes de madera, se accede a una pequeña terraza de hierba en la que pasta el ganado. Las marcas PR y flechas naranjas van señalando el camino. No hay dificultad ninguna: la senda avanza con tranquilidad entre pastos, helechos y alguna zona con matorral, ganando altura sin darse ninguna importancia .

A medida que se sube, aumenta el campo de visión: el valle del Casaño se hunde a un lado, y al otro se levantan las cumbres del Cornión, con las Peñas Santas dominando el horizonte.

En el último tramo , el sendero se estrecha entre brezos y calizas, pero sin dificultad alguna. Bastan unos metros más de esfuerzo para alcanzar la cima del Cabeza Pandescura (1.004 m), marcada con un buzón con forma de cámara fotográfica.

Desde este mirador natural, la panorámica es inmensa: el macizo occidental de los Picos de Europa, la Sierra del Cuera, el mar Cantábrico, el Sueve y su Picu Pienzu…. El silencio tiene otro peso aquí. Las vistas son grandiosas. Y el aire parece cantar, narrando leyendas en idiomas casi tan antiguos como las piedras desde las que despega.

Ampliar

Una vez disfrutada la grandiosa cumbre del Pandescura, hay que regresar por el mismo sendero de subida. Las vistas, aunque sean las mismas, siguen sorprendiendo: los Picos cambian de tono con la luz y el valle del Casaño parece extenderse hasta el infinito.

Ampliar

Al llegar de nuevo al Collado Reguero, se toma rumbo al frente, siguiendo los postes señalizadores de la ruta S11, que guían por un camino bien marcado entre praderías y cabañas. El terreno desciende con suavidad, permitiendo disfrutar del paisaje sin prisas. En esta zona, el silencio solo se rompe con el murmullo del viento y el lejano eco de algún cencerro.

Un poco más abajo, tras pasar junto a unas cabañas de piedra y cruzar una campera, el itinerario se bifurca. A la izquierda arranca el camino antiguo, una traza más natural que, aunque preciosa, puede presentar zonas de barro en época de lluvias. Si el terreno está húmedo, es preferible tomar la pista alternativa que pasa junto a unas cabañas visibles más abajo y enlaza con la misma pista por la que se subió.

Quienes decidan seguir el camino antiguo encontrarán un tramo algo más estrecho, con muros cubiertos de musgo y tramos sombríos que rezuman frescor. Poco después se pasa junto a unas antenas y se enlaza con la pista principal, ya muy cerca de Demués.

Ampliar

El regreso al punto de partida se siente como una despedida amable: el pueblo vuelve a aparecer entre prados, envuelto en el sonido de los cencerros. Allí, en el aparcamiento, se cierra el círculo de esta ruta sencilla, panorámica y llena de sabor a montaña asturiana.