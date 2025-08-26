Saliencia: montaña, buena mesa y tardeo en un mismo plan

Con partida y regreso en el Albergue de Saliencia el plan para el domingo 31 de agosto es completo: una ruta de media jornada, disfrutar de una buena comida casera tras la caminata y, para rematar, sesión descanso y tardeo en la terraza del albergue montañero.

Que el Parque Natural de Somiedo es uno de los grandes tesoros de la montaña asturiana no es ningún secreto. Sus valles, brañas y cordales han sido testigos de la historia ganadera y cultural de la zona, y hoy atraen a montañeros de todo el mundo.

En el valle saben muy bien de todo lo que Somiedo tiene para ofrecer. Por eso, para despedir agosto, la gente del Albergue de Saliencia propone para este domingo 31 de agosto una experiencia que reúne en una sola jornada naturaleza, tradición y gastronomía: una ruta de media jornada y un descanso posterior en el propio albergue, disfrutando de su cocina casera y del buen ambiente que lo caracteriza.

La caminata dará comienzo a las 10:00 de la mañana. El recorrido es circular, de 11 kilómetros, y salva unos 580 metros de subida en un recorrido que dura unas cinco horas. La dificultad está catalogada como media, sobre todo por el desnivel, ya que no presenta pasos técnicos complicados. Esto la convierte en una buena opción para senderistas habituales y para jóvenes a partir de los 12 años que estén acostumbrados a caminar por el monte.

El itinerario —que parte de Saliencia y pasa por la Foz de Los Arroxos, la Braña de La Mesa, el histórico Camín Real y Las Morteras antes de regresar al punto de inicio— ofrece una panorámica completa de la riqueza natural y cultural de la zona. El encargado de acompañar al grupo será Luis Manuel Rojas Barrigón, del proyecto de guiaje Cumbre Norte, un guía de media montaña enamorado de este paisaje y con profundo conocimiento del terreno.

«La finalidad de estas rutas acompañadas no es sólo caminar sino conocer y comprender toda la riqueza del Valle de Saliencia; se trata de mostrar parajes tan bellos y evocadores como son las brañas de Saliencia, el Camín Real de La Mesa...Todo ello tomando como base el albergue, saliendo hacia las 10 h y regresando sobre las 15 h, a tiempo de deleitarse con una sabrosa comida y con la comodidad de no tener que mover vehículos salvo para llegar a Saliencia, obviamente.», explica Luis.

Durante el recorrido, los participantes podrán descubrir brañas milenarias, calzadas romanas y antiguas fortificaciones de la Monarquía asturiana, además de observar cómo ha sido —y sigue siendo— el aprovechamiento agropecuario del territorio. «Además, con algo de suerte, siempre cabe la posibilidad de avistar fauna salvaje o, al menos, encontrar rastros de su presencia», cuenta el guía.

Pero la propuesta va más allá de esta bella caminata. Al regresar, la jornada continua con la hospitalidad y el sabor de la buena cocina. Adriana, responsable del Albergue de Saliencia, ha querido dar un paso más y convertir el albergue en mucho más que un lugar para dormir: un auténtico punto de encuentro social en el valle.

«Queremos que la gente no solo camine, sino que viva la montaña como un todo: disfrutar del paisaje, sentarse a la mesa, charlar, escuchar música y compartir tiempo con otros», explica.

Para este fin de semana, una de las especialidades que se servirán son las cazuelinas de guiso, perfectas para recuperar fuerzas tras la caminata. Pero la propuesta gastronómica del albergue no termina ahí: el menú suele nutrirse de platos caseros de los de siempre, esos que saben a cocina de madre y que son seña de identidad de la gastronomía asturiana: lentejas con verduras, pote de berces, croquetas, fabes, callos, picadillo, patates con huevos, pastel de cabracho. ..Una carta variada, sencilla y contundente que conecta con la tradición y que, tras una mañana de monte, se disfruta aún más.

Además, la jornada está pensada para que el plan tampoco concluya cuando concluya la comida. «Los fines de semana el albergue se transforma en un espacio vivo, con sesiones de tardeo, ambiente vecinal, charlas, encuentro entre montañeros, música en directo y una terraza panorámica desde la que contemplar las montañas de Somiedo. La propuesta pasa también por disfrutar de esto, de esa magia y ese buen rollo que envuelven el ambiente y el valle», relata Luis, concluyendo que la combinación de naturaleza, gastronomía y ambiente convierte su plan para el domingo en un plan redondo para quienes buscan algo más que una simple ruta.

Con iniciativas como esta el Albergue de Saliencia refuerza su papel como motor social y cultural del valle. No se trata solo de caminar o de comer: se trata de compartir experiencias, de descubrir tradiciones y de sentir la montaña como un espacio de convivencia. Una oportunidad para conocer uno de los rincones más bellos de Asturias y, al mismo tiempo, disfrutar del calor humano que caracteriza a los pueblos de montaña.

Para más información sobre la actividad o reserva de plazas hay que contactar con el Albergue de Saliencia a través del número 683381436.