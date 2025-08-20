Una noche de senderismo por zona de acantilados

El plan es sencillo, atractivo y para todos los públicos: una ruta senderista de poco más de 5 kilómetros a la luz de la luna y las linternas. El Grupo de Montaña La Chiruca lleva ya 12 años organizando esta cita, cien por cien gratuita, por la senda Entrecabos.

Mara Llamedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:49 Comenta Compartir

El próximo viernes 22 de agosto, Cudillero volverá a vivir una de sus citas senderistas más singulares, queridas y especiales: la Ruta Nocturna organizada por el Grupo de Montaña La Chiruca, un evento que en este 2025 alcanza ya su 12ª edición.

En esencia, la ruta nocturna es un plan senderista distinto, perfecto para disfrutar en familia, caminando bajo la luna de agosto por paisajes de costa en los que los acantilados son protagonistas.

La propuesta de La Chiruca mantiene el espíritu con el que nació hace más de una década: acercar el senderismo a todo el mundo, especialmente a los niños, en un ambiente festivo y de aventura.

«Queremos que los más pequeños sientan que caminar también puede ser un juego, una experiencia emocionante. Por eso elegimos un recorrido sencillo, de apenas 5,5 kilómetros y muy poco desnivel, pero que no renuncia a la belleza del paisaje. Además, al ser nocturna, la ruta también tiene ese punto de aventura que a los niños les fascina…», explica Víctor Valdés, presidente del grupo.

Ampliar Reunión de participantes de la ruta nocturna en ediciones anteriores.

La marcha arrancará a las 22.00 horas desde Valdredo, aunque los participantes empezarán a concentrarse a eso de las 21 horas para una mejor organización.

«A las 9 nos juntamos y sobre las diez arranca la caminata. La propuesta recorrerá un tramo circular por la costa: primero yendo hacia el norte por las calles del pueblo para bajar por el carreiru; y luego ascendiendo por Albuerne para regresar por el camino de La Mariqueta», desglosa Víctor.

En total, hora y media de caminata a la luz de las linternas y la luna, entre faros, acantilados y senderos estrechos pertenecientes a una ruta más larga pero muy poco conocida: la senda costera Entrecabos.

El itinerario no es casual: la ruta nocturna de La Chiruca también quiere ser un altavoz para promocionar esta senda EntreCabos, un recorrido que une el faro de Vidio con la playa del Silencio y atraviesa localidades como Valdredo, Albuerne, Novellana o Castañeras.

«Esta senda costera es una de las joyas ocultas del litoral asturiano, todavía poco conocida para el gran público. La ruta completa ofrece una sucesión de acantilados, miradores naturales y panorámicas que sorprenden a cada paso», relatan desde La Chiruca.

«Es un privilegio poder caminar de noche por esta franja del litoral. La oscuridad transforma el entorno: el sonido del mar se vuelve más intenso, las luces de los pueblos cercanos titilan como si fueran estrellas y todo se percibe con una magia distinta», añade Víctor.

Ampliar La ruta nocturna recorre un pequeño tramo de una senda más larga, la de Entrecabos,,un recorrido que une el faro de Vidio con la playa del Silencio.

Estrellas fugaces y chocolatada final

Como guindas extra, la edición de este año de la ruta nocturna coincide con el mejor momento para observar las Perseidas: el grupo realizará paradas en zonas de baja contaminación lumínica para levantar la vista al cielo y dejarse sorprender por las estrellas fugaces. Una excusa perfecta para combinar mar, montaña y astronomía en una misma experiencia.

Tras la ruta, los participantes podrán compartir una chocolatada de despedida y hermanamiento, otro de los clásicos de la actividad. «Nos gusta que el senderismo no acabe al llegar al pueblo, sino que se convierta también en un momento de convivencia. Ese chocolate final, con los niños contando lo que han visto y los adultos comentando el paseo, es parte de la esencia de esta cita», destaca el presidente de La Chiruca.

Ampliar El chocolate a la taza es el ritual anual que se realiza tras la ruta nocturna y que siempre triunfa.

En cuanto a la colaboración con el grupo, Víctor explica: «La actividad es gratuita, aunque la gente suele colaborar con el grupo en la medida que puede: bien haciendo un donativo económico a voluntad o comprando Lotería de Navidad del Grupo. También es importante que se sepa que las inscripciones permanecerán abiertas hasta media hora antes de la ruta, lo que permite que cualquiera pueda apuntarse incluso a última hora», señala el presidente de la Chiruca..

Con casi dos décadas de trayectoria organizando actividades de tiempo libre y montaña en Cudillero y en toda Asturias, La Chiruca mantiene viva su apuesta por un senderismo cercano, accesible y lleno de experiencias. Tras doce ediciones consecutivas y el creciente éxito de participación, desde el Grupo ya barajan la posibilidad de que la ruta nocturna sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en futuras ediciones, un reconocimiento que pondría en valor la singularidad de esta cita y la consolidaría como un referente del senderismo nocturno en Asturias.

Para más información sobre esta actividad o sobre el extenso calendario senderista de La Chiruca, los interesados pueden ponerse en contacto con el Grupo de Montaña a través del teléfono: 636 442 716, el correo electrónico lachiruca@hotmail.com o la página Web gmslachiruca.blogspot.com

Comenta Reporta un error